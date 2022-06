Fotbalový unikát. Studenec postavil tým ze samých Kuříků

Neděle 12. června 2022 se zapsala do dějin českého fotbalu. K poslednímu zápasu okresní soutěže vyběhlo v dresu béčka Studence na hřiště jedenáct Kuříků. Nejmladšímu bylo 18, nejstaršímu 72 let a všichni byli součástí jedné rozvětvené rodiny.

„Nápad nasadit do zápasu tým složený výhradně z Kuříků se zrodil v době covidu, kdy se lidi nemohli potkávat a byla velká touha po tom se setkat a nejlépe na hřišti,“ říká organizátor akce Martin Kuřík, který nastoupil v obraně, jinak však ve Studenci trénuje mladší přípravku. „Ani jsme se všichni neznali, protože jsme docela široký rod a nemáme tolik možnost se scházet.“

V republice je celkem 123 lidí s příjmením Kuřík. Hned třetina z nich je spojená se Studencem, což je zhruba dvoutisícová podkrkonošská obec v okrese Semily, a většina hraje nebo hrála fotbal.

Tým Studence B alias Kuříkova jedenáctka v závěrečném kole okresní soutěže porazil doma Kruh u Jilemnice 2:1. Studenec hrál v sestavě: Vít Kuřík ml. - František Kuřík, Vít Kuřík, Martin Kuřík I., Martin Kuřík II. - Lukáš Kuřík, Jan Kuřík ml., Ondřej Kuřík, Jan Kuřík nejml., Tomáš Kuřík - Matěj Kuřík.

Za normálních okolností nastupují za studenecké béčko jen tři hráči jménem Kuřík. Tohle však byla mimořádná událost - a aby Kuříků nebylo málo, tým trénoval Jan Kuřík starší, vedoucím mužstva byl Pavel Kuřík a hlavní pořadatelkou Zuzana Kuříková…

Všichni Kuříkovi, kteří se na posledním zápase sezony ve Studenci na hřišti i v hledišti sešli, se na závěr akce společně vyfotili, a byly jich celkově přes tři desítky. „Všichni jsme potomci dvou dědů a pradědů - Alois měl šest dětí a Josef jedenáct,“ upřesnil Martin Kuřík.

Akce přilákala na studenecké hřiště neuvěřitelných 350 diváků. „Ve Studenci chodí na fotbal hodně lidí, je to tradice. S trochou nadsázky se dá říct, že v neděli ráno se jde do kostela a odpoledne na fotbal. Tak vysoká návštěva na zápase okresní soutěže ale předčila očekávání,“ přiznal Martin Kuřík. „Byla to parádní rozlučka se sezonou. Naše áčko navíc postoupilo do krajské 1. A třídy a mladší žáci skončili v krajském přeboru na historickém třetím místě.“

Organizátoři to původně neměli v plánu, ale možná zkusí informaci o unikátním utkání poslat do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. A kdoví, možná se Kuříkovi v jednom týmu ještě někdy sejdou. Už se jim ozvali Krejčí, že by mohli sehrát vzájemný zápas.