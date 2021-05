Volba šéfa Středočeského fotbalového svazu skončila triumfem Neumanna

Soupeře Josefa Nováka, který byl v kraji členem výkonného výboru už za osmileté vlády Liby, porazil Neumann drtivě 82:37.



Uspěli i další kandidáti F-evoluce, tedy uskupení prosazující očistu fotbalu, ve výkonném výboru budou mít převahu šest ku dvěma.

„Jsem spokojený, ale vítězství beru i jako obrovský závazek. A jsem obrovsky rád, že byli do výkonného výboru provoleni i mí kolegové,“ vyjádřil své první pocity Tomáš Neumann.

Nejste až překvapený, jak výrazný váš triumf byl?

Musím říct, že jsem už před valnou hromadou cítil značnou podporu. Půl roku jsem objížděl okresy, takže jsem věděl, jaká je mezi kluby a fotbalisty nálada. Ale ano, přiznávám, ten rozdíl ve skóre mě možná trochu překvapil.

Navíc téměř stoprocentní účast klubů a okresů. Kvůli pozitivnímu testu na covid chyběl pouze jeden volič z celého kraje. To je skvělá vizitka.

Vidím to také tak. Je výborné, že se lidé o fotbal zajímají a že měli zájem dát své hlasy kandidátům, které si vybrali.

Některé předchozí valné hromady v kraji, v nichž se volilo vedení okresů, měly divočejší průběh. Zde proběhlo vše hladce?

Řekl bych, že byl průběh férový. Valná hromada stále probíhá, je to hodně dlouhé a pro mnohé vyčerpávající.

Došlo i na hlasování valné hromady o připuštění klubů, které podle prezenční komise neměly v pořádku všechny náležitosti.

V mandátní komisi byli tři advokáti a myslím si, že se valná hromada v tomto ohledu zachovala velmi rozumně. Všem nakonec bylo umožněno hlasovat o novém vedení.

Předchozí předseda Miloslav Liba už svou pozici neobhajoval, podle všeho vycítil, že by na zvolení neměl šanci. Měl podle vás při valné hromadě nějaký zákulisní vliv?

Pouze přečetl svou zprávu o fungování svazu. Jinak si myslím, že žádný vliv neměl.

Před volbami vás podpořila i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Přitom se říká, že by se politika neměla se sportem míchat.

Já jsem za předchozí půlrok mluvil se sedmi hejtmany. Nikomu se nelíbila image fotbalu, která by se měla vylepšit. Od toho se bude odvíjet i případná zvýšená podpora našeho sportu od krajů. Paní hejtmanka Pecková tento názor sdílí také, proto mě podpořila.

Vím, že by to bylo na dlouhé povídání, ale alespoň ve zkratce. Co chcete brzy vylepšit?

Je toho opravdu moc. Musím si udělat analýzu účetnictví, vytvořit si koncepci. Zrekapitulujeme hospodaření SKFS a z toho vyjdeme.

To znamená i hloubkový audit?

Nejsem zastáncem forenzního auditu. Až nahlédneme do účetnictví a podíváme se na fakta, tak se rozhodneme. Ale forenzní audit, to znamená půl roku zdržení. A my potřebujeme pracovat, připravovat soutěže, jít dopředu.

Před volbami jste prohlásil, že by se o středočeských rozhodčích mohla napsat kniha. Přesně chápu, co tím myslíte. Ale můžete to upřesnit?

Stačí si objet kluby v kraji a vyslechnout si je. Myslím, že by se těch historek o rozhodčích sešlo hodně.

Kluby se o tom zatím vyprávět dost bály. Končí vaším zvolením jejich strach z údajné nadvlády rozhodčích?

Určitě! Já doufám, že už se tu nic takového dít nebude. A pokud ano, tak že to bude potrestáno. Nebyla to jen vina rozhodčích, bylo to dáno nějakým systémem. A ten právě skončil.