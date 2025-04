Strání a Uherský Brod vytvořili divácký rekord MSFL, fandilo 1 524 lidí

„Doufám, že náš rekord chvíli vydrží,“ přál si hostující záložník Miroslav Leskovjan, který dříve za Strání kopal. Ale to bylo ještě v krajském přeboru.

Předchozí divácké maximum MSFL držel zápas Blanska s béčkem Sigmy Olomouc, který v září 2019 navštívilo 1 420 fanoušků.

„Musím vzdát hold pořadatelům, všem z klubu, kteří se snažili, aby rekord padl. Udělal pro to maximum, dva týdny se nezastavili, promovali to. Zápas jsme si maximálně užili, atmosféra byla fantastická,“ děkoval zaplněným tribunám domácí kapitán Filip Hruboš, jinak též odchovanec Uherského Brodu.

Klub nainstaloval za bránu provizorní montovanou tribunu pro 600 diváků, hlavní zaplnilo 535 sedících, další stáli nad nimi na balkoně, jiní na přilehlém svahu.

„Přípravy na utkání byly veliké, ještě v pátek tady polovina věcí nebyla, dodělávaly se ráno. Půlka hráčů je zaměstnaná ve firmě šéfa klubu a přes týden měli brigádu na hřišti,“ líčil nový trenér Strání Tomáš Polách.

Ještě před dvěma týdny dělal asistenta v prvoligovém Slovácku, jenže se nepohodl s hlavním koučem Ondřejem Smetanou a raději sám skončil. Práci našel okamžitě u třetiligového nováčka, který jej promptně angažoval po rezignaci Miroslava Zbořila.

Derby vyhráli Drtiči z Hor

„Bylo tady třikrát více než lidí než normálně. Když vidíte tu kulisu, chcete jim to vrátit. Vyhecovalo nás to, abychom zápas odedřeli na 110 procent,“ líčil kapitán Strání, které svoje fanoušky odměnilo vítězstvím 1:0.

Hrdinou byl Roman Haša, který proměnil penaltu. Stejným poměrem vyhráli „Drtiči z Hor“, jak se týmu z Bílých Karpat přezdívá, také na podzim v Brodu, který je na tom ale v tabulce o poznání lépe. „Prohrát derby s posledním z penalty je blbý scénář,“ mrzelo hostujícího kouče Martina Onda.

Strání bylo před sobotním duelem poslední o deset bodů za Brodem, choreo hostujících fanoušků predikovalo, že se po utkání ještě navýší. Což se nepovedlo a sestupem je ohrožený také jejich tým.

„Derby by chybělo. Je to velký zápas. Žije tím celý okres. Dva týdny se o něm psalo, mluvilo, v práci se mě na to ptali, doma také. Byla by škoda přijít o takový zápas. Nejlépe kdyby se opakoval příští sezonu zase v MSFL,“ doufal nejen Leskovjan