Nabídku fotbalistů Stěžer Petr Čech odmítl, dává přednost hokejové brance

Přestože vrcholem zájezdu stěžerských fotbalistů do Londýna byl zápas Ligy mistrů mezi Chelsea a Dinamem Záhřeb, brankář Švehlík byl možná ještě nadšenější setkáním s českou brankářskou legendou, která za týmem přijela druhý den na hotel, kde výprava pobývala.

„Neskutečný zážitek. Petra jsem sledoval od jeho počátků ve Spartě a pak celou jeho kariéru,“ odnesl si ze setkání, jež bylo součástí programu stěžerských hráčů pětatřicetiletý Švehlík, „viděl jsem ho naživo poprvé v životě a bylo to velmi příjemné, úplně normální kluk, který si na nic nehraje. Byla z toho skvělá debata, a kdyby nás už nevyháněli z pokojů, které jsme měli opustit, debatovali bychom mnohem déle.“

Stěžery se do Londýna vypravily za odměnu, kterou byla výhra v celosezonní soutěži. Ta zohledňovala celosezonní výsledky v soutěži a plnění úkolů doplněného výtočí piva pivovaru, který soutěž organizoval. „Bylo to drama až do konce, nám mimo jiné i pomohlo, že se nám jako nováčkovi 1. B třídy dařilo a byl z toho postup,“ poznamenal stěžerský brankář.

V Londýně na tým čekal zajímavý program. Hráči si nenechali ujít návštěvu stadionu Fulhamu, hlavně ale lákal zápas posledního kola základní skupiny Ligy mistrů - na Stamford Bridge sledovali utkání Chelsea se záhřebským Dinamem.

„Krása, vyprodaný stadion a k tomu skvělí fanoušci Chorvatů, kteří udělali výbornou atmosféru,“ pochvaloval si Švehlík.

Právě slavný stadion Stamford Bridge se druhý den stal jedním z předmětů debaty s Petrem Čechem. Řeč totiž záhy přišla na rekonstrukci stadionu, na němž Čech strávil největší část své veleúspěšné kariéry. I proto, že se o ní dlouhodobě mluví, ale zatím se stále nic neděje.

„Vysvětlil nám, že to není vůbec jednoduché. Stadion je v centru Londýna, a proto podléhá řadě omezení. Například nelze současnou výšku stadionu posunout ani o dvacet centimetrů, protože nemůže jít nad úsečku, která spojuje zástavbu v okolí. Rozšíření je zase komplikované v tom, že stadion je umístěn mezi domy. A jít dolů zase naráží na metro,“ odnesl si stěžerský gólman z debaty.

Aby toho v komplikovanosti příprav nebylo málo, popsal slavný brankář i další složitosti: „Stavět v takových podmínkách umí podle Petra jen velmi málo firem, jedna je v USA, jedna v Unii. K tomu přichází i záležitost brexitu, po kterém chybějí pracovní síly. Navíc stadion má spoustu vlastníků, třeba po jednotlivých místech či sektorech. Všichni se musí na přestavbě shodnout.“

Příjemný dojem ze setkání si odnesl i samotný Petr Čech: „Bylo moc příjemné se s klukama potkat. Zápas na Stamford Bridge si očividně velmi užili, samotná debata byla velmi přátelská a neformální,“ uvedl mnohonásobný český reprezentant.

„Řešili jsme samozřejmě fotbal ve všech jeho podobách, dostal jsem dokonce nabídku dělat ve Stěžerech brankářskou dvojku. Nabídka mě zaujala, ale aktuálně s těžkým srdcem upřednostním hokejovou branku tady v Anglii.“