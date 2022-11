Tým Stěžer se vyšvihl až na Chelsea. Hráči se setkají i s Petrem Čechem

Stěžerští totiž odlétají do Londýna, kde jako vítězové soutěže Kopeme za fotbal, organizované Fotbalovou asociací České republiky ve spolupráci se společností Sport Invest, zhlédnou zápas Ligy mistrů mezi tamní Chelsea a Dinamem Záhřeb. „Bereme to jako velký svátek nejen pro nás, ale pro celý fotbal ve Stěžerách. I proto, že nám k tomu pomohli i naši příznivci,“ uvedl útočník stěžerského mužstva Jiří Gabriel, jeden z jeho nejlepších střelců, který měl loňskou celoroční akci pod palcem.

Stěžery dlouhá léta patřily k tradičním klubům okresních soutěží. Před dvěma lety se týmu podařilo poprvé v historii postoupit do krajské 1. B třídy, letos v létě pak jako nováček slavily postup do 1. A třídy. To je jeden z důvodů, které jejich mužstvu do Londýna pomohly.

Raheem Sterling z Chelsea slaví úvodní gól svého týmu proti Salcburku.

„Sbírali jsme poměrně dost bodů, což byl jeden ze tří bodů, které se v soutěži Kopeme za fotbal hodnotily,“ přibližuje Gabriel celoroční snahu týmu uspět.

Vedle toho musela mužstva k úspěchu získávat body za plnění pravidelných měsíčních soutěží a k tomu přidat pomoc i fanoušků, kteří je podpořili v konzumaci sponzorského piva. „Bylo to drama až do úplného závěru, v němž jsme se přetahovali s klubem z Kozojed. Nakonec to ale vyšlo,“ těší stěžerského útočníka, jenž v dětském věku sbíral fotbalový um v dnes prvoligovém FC Hradec Králové.

Středeční odměna pro nejlepší tým z celé České republiky je dalším výrazným zápisem do povědomí fotbalových příznivců nejen v Královéhradeckém kraji. Jen před několika týdny se ve Stěžerách hrál zápas, který před pěti stovkami diváků mohla vidět celá Česká republika. V rámci projektu Náš fotbal jej živě přenášela ČT sport.

„Byl to velký svátek pro celý náš klub, jen škoda, že jsme dostali pět branek. Jsme ale nováčci soutěže, na vyšší tempo si zvykáme,“ poznamenal ke slavnému zápasu s neslavným výsledkem Gabriel.

Petr Čech

Do Londýna se ve středu vypraví 19 hráčů, o soudržnosti týmu svědčí i to, že hrazených bylo 18 míst, na toho posledního se mužstvo složilo. „Parta je základ a my to bereme tak, že na pořádnou vesnici pořádný fotbal patří. Lidé chodí, fandí, fotbalem hodně lidí žije, to je pro nás velkou odměnou. Všichni to dělají zadarmo, ve volném čase,“ poznamenal Gabriel.

A Chelsea? Sám přiznává, že fandí Arsenalu, ale další z velkých fotbalových zážitků mu přinese i Stamford Bridge. Třeba i proto, že jeho součástí bude setkání s Petrem Čechem, brankářskou legendou českého fotbalu i londýnského klubu.