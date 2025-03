Jsi malý, na ligu nemáš. Koreš o posměšcích, manželce i bojových sportech

Na dnešní dobu Koreš zůstal v Písku nezvykle dlouho. Dával řadu gólů, vynikal i mezi staršími. Ale ani nedaleké Dynamo se neozývalo. Až v osmnácti si drobného blonďáka všimli lidé ze Slavie a pozvali ho na tři tréninky. „Když jsem se zpětně dozvěděl, kolik podobných hráčů do Slavie na zkoušku chodí, tak bylo až neuvěřitelné, že jsem se tam dostal,“ tvrdí.

Přesun z jihu Čech do hlavního města a českého velkoklubu ale hráče nezměnil. „Měl jsem štěstí, že mě rodina vychovala dobře. Nic to se mnou nedělalo. Prahu jsem vůbec neznal, neměl jsem zájem, ani peníze, abych si to tam nějak užíval. Nějakou dobu jsem i jezdil v autobuse načerno, protože jsem nevěděl, že si mám koupit jízdenku. Ale nikdo mě nechytil,“ směje se.

ROK 2009. Mladý Štěpán Koreš v dresu Slavie.

Koreš zůstal svůj, až to mnohým spoluhráčům z Prahy nebo i trenérům někdy přišlo zvláštní. „Neznal jsem přesně, jak funguje profesionální fotbal. Šel jsem za trenérem, jestli můžu jet o víkendu na hory. Koukal na mě, jestli jsem se nezbláznil. Pro kluky jsem neměl tendenci být velkou konkurencí. Oni mi dávali trochu znát, že nejsem Pražák. Ale v prvním mistrovském zápase jsem dal dva góly, tak jsem si je trochu získal. A bylo to právě proti Dynamu,“ vzpomíná.

Ze slávistické mládeže se Jihočech dostal až do prvního týmu. „Áčko mělo jet na pohár do České Lípy. V půlce našeho tréninku mi řekli, že se mám hlásit v Edenu. Tak jsem tam jel, všechny jsem zdravil „dobrý den“, takže velká sranda, že jo. Měl jsem jít za trenérem Karlem Jarolímem do kabinetu. Byl jsem hrozně nervózní. Ptal se, jak se cítím, že budu hrát od začátku. Já se tak bál, že jsem skoro řekl, že se na to necítím. Tam to mohlo všechno skončit. Ale potvrdil jsem to, hrál jsem dobře a vyhráli jsme 4:2.“ uvádí.

V A týmu už Koreš po dobrém výkonu zůstal. Díky tomu se v té době dostal v jednom utkání na hřiště i Evropské lize. „Zahrál jsem si proti Hernánu Crespovi, za kterého jsem do té doby hrál jen ve FIFA. Byl to velký zážitek,“ přibližuje.

ROK 2011. Slávistu Koreš nahání Mišinský z Hradce.

Tehdy hrál písecký odchovanec zřejmě svůj nejlepší fotbal v kariéře. Zajímaly se o něj i zahraniční celky, třeba i dánský Bröndby Kodaň. „Jenže jsem se v létě zranil a dlouho se nevědělo, co mi je. Půl roku jsem hrál se zlomenou nártní kůstkou, výkony šly dolů a musel jsem na operaci,“ vypráví.

I přesto vzpomíná Štěpán Koreš na roky ve Slavii v dobrém. Seděl v kabině s řadou skvělých fotbalistů. „Vaniak, Krajčík, Hubáček, Jarolím, to byly obrovské osobnosti. Jste nervózní, i když nechcete. My jako mladí jsme makali na sto procent a tolik se k těmhle zkušeným nedostali. Dneska jsou kluci víc oprsklí. Ale i já jsem si postupem času dovolil nějaké vtípky na starší kluky. Měli vážné výrazy, ale byla s nimi sranda,“ tvrdí. Když se do formy po zranění a pauze vrátil, ve Zlíně dával plno gólů. Přestoupil do Dukly a věřil, že si ho v hlavním městě třeba všimne některý z agentů. „Ale zase mě zbrzdilo vážné zranění,“ lituje.

Štěpán Koreš v dresu Zlína obešel Veličeho Šumulikoského ze Slovácka.

Než skončil vrcholovou kariéru, hrál chvíli nižší soutěže v Německu a poslední sezony dohrál doma v Písku. Tamní A tým po minulé sezoně opustil, podzim strávil v Čížové v I. B třídě a zřejmě tam bude pokračovat i na jaře. Více než na vlastní aktivní kariéru se však už soustředí na pozici trenéra. V Písku úspěšně vede mládežnické celky a nabízí se posun výš. Ten ale zatím nenastal. „Táhne mě to k dospělým. Kolikrát se nachytám, že náročností u dětí přesahuji danou kategorii. Kdyby byla možnost, určitě bych bral pozici kouče píseckého áčka. Ale je tam už řadu let Milan Nousek a nijak na něj netlačím. Pro mě je ale posun výš přirozený,“ hlásí.

Koreš věří, že jednou se vrátí do první ligy, a to jako trenér. „Mám svoji vizi a chci se dostat výš. Zažil jsem toho ve fotbale dost, hltám to. Říkám, že fotbalový trenér ještě z knížky nevyskočil. Sám studuji trenérské licence, ale mám k tomu odehranou vlastní kariéru,“ říká.

Mladý slávista Štěpán Koreš (vlevo) zkouší přelstít obranu Slovácka.

Když nežije fotbalem, věnuje se kreativní záložník ve volném čase bojovým sportům. „Vždy mě lákaly, ale kvůli fotbalu jsem je dělat nemohl. Je to dřina, na fyzičku ale ideální. Že bych si zkusil zápas, o tom nepřemýšlím,“ komentuje.

Z tréninku bojových sportů si však může přinést ještě více modřin, než mívá manželka Iveta, bývalá kapitánka reprezentačního týmu házenkářek. „Je pravda, že chodila z tréninků víc potlučená než fotbalisti. Kolikrát si říkám, že si lidi musí myslet, že ji řežu, což ale není pravda,“ směje se.

Korešová svoji skvělou kariéru pomalu končí, uzavře ji doma v Písku zřejmě po této sezoně. Společně zvládli zhruba patnáct let vztahu při profesionálních kariérách. „Oba jsme měli pro toho druhého velké pochopení, protože jsme život sportovce znali. Když to špatně vycházelo, neviděli jsme se i měsíc nebo dva. Museli jsme být trpěliví,“ popisuje.

Vzájemné pochopení manželský pár provázelo v dobách, kdy se dařilo více i méně. „Vzájemně jsme věděli, jak se ten druhý cítí třeba po prohraném zápase. Nevím, jak by to šlo s někým, kdo nemá vztah ke sportu,“ přemýšlí.