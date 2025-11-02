Na této scéně, která se odehrála koncem září na hřišti v Ratajích nad Sázavou, by vlastně nebylo vůbec nic výjimečného. Však takových branek padá ve fotbalovém „pralese“ nespočet.
Štěpán Kacafírek
● Narodil se v roce 1989 v Čáslavi.
● V mládežnických kategoriích nastupoval za Spartu Praha.
● Nejvyšší soutěž si vyzkoušel
● Prošel více než desítkou českých klubů, zahrál si mimo jiné za Litoměřicko, Ústí nad Labem, Kutnou Horu, Suchdol nebo Červené Janovice a působil i v nižších soutěžích v Rakousku a Německu.
● V současné době je hráčem Uhlířských Janovic.
● V září zkompletoval nevídanou sérii, když skóroval ve všech soutěžích od první ligy až po IV. třídu a k tomu přidal i branky v poháru.
Přesto byla v mnoha ohledech pozoruhodná. Bývalý ligový útočník Štěpán Kacafírek díky ní zkompletoval úctyhodnou sbírku. Od tohoto momentu se totiž může pochlubit, že za svou kariéru vstřelil gól ve všech soutěžích od té nejvyšší až po 10. ligu.
„Především kvůli této metě jsem začal v Uhlířských Janovicích hrát, přestože mi lékaři loni potvrdili artrózu achilovky,“ podotkl šestatřicetiletý rodák z Čáslavi. Kacafírek už stihl během své kariéry nastřílet přes 450 gólů. Jaké byly ty, na které nezapomene?
První ligový
Na něj si vzpomínám i po těch devíti letech, jako by to bylo včera. Bodejť by ne, když byl jediný, který jsem v lize dal (smích). Asi byl i můj nekrásnější. Hráli jsme v Příbrami proti Jablonci a já se dostal na hřiště ve druhém poločase za stavu 0:2. Záložník Tomáš Pilík mi dal dlouhý balón do vápna, obtočil jsem se kolem bývalého reprezentanta Tomáše Hübschmana, kterého jsem měl na zádech a ránou levou nohou pod břevno jsem prostřelil brankáře. Ten gól se dá i dohledat na internetu a když mám náladu, rád si ho připomenu.
Nejúsměvnější
To byl právě ten, kterým jsem dovršil sérii branek ve všech českých soutěžích. Pravidelně hraju za A tým Uhlířských Janovic, ale protože mi chyběl gól ve IV. třídě, šel jsem vypomoci našemu „céčku“ proti Sedlci. Abych byl upřímný, tak jsem byl před tímhle zápasem nervóznější než při debutu v první lize. Už když jsme na něj jeli, tak mi všichni připomínali, co se mi může povést. Kolem hřiště se sešlo asi 120 diváků a všichni se přišli podívat hlavně na ten můj očekávaný gól. Na začátku ze mě všechno spadlo a kolem 10. minuty jsem vystřelil, brankář míč neudržel a doskákal za lajnu. Kluci na mě naskákali a mně se splnil velký sen. Navíc u toho byla manželka, syn i otec. Že jsem pak přidal další čtyři už vlastně nehrálo roli. Ale míč jsem si na památku nenechal. To víte, na vesnici by chyběl (úsměv).
Nejdůležitější
Těžko vybrat jediný. Vzpomínám ale třeba na čtyři trefy v dresu Vlašimi; to jsem byl osmnáctiletý zelenáč. V té sezoně jsme postoupili do druhé ligy, kde se tenhle klub stále drží. Královu Dvoru jsem pak dal ještě dva góly. Slavili jsme postup a já byl jeden z nejlepších střelců soutěže. Spoustu důležitých branek jsem vsítil i za Suchdol v krajském přeboru. Bylo úžasné, že se na téhle vesnici hrál tak skvělý fotbal; dostali jsme se až do divize a já k tomu přispěl asi čtyřiceti góly. Podobné to pak bylo i v Červených Janovicích, kam jsme přivedli hvězdy, jako jsou Tomáš Řepka, Martin Jiránek nebo Václav Kadlec. Ti mi šance často připravovali.
Výstavní
Několik jsem jich dal z půlky hřiště; jednu dobu jsem to takhle z dálky zkoušel často. Vybavuji si, že jeden z nich byl za dorost Sparty. Ale takové nůžky raději vůbec nezkouším, to bych si zlomil vaz (úsměv).
Z penaltového puntíku
Desítky kopu skoro celou kariéru. Věřím si na ně, a i když třeba jednu nedám, nemám strach jít v tom samém utkání na další. Většinu pokutových kopů jsem proměnil, ale také se mi párkrát stalo, že jsem bránu přestřelil. Jednou jsme hráli se zmiňovanou Vlašimí derby proti Voticím. Byl to MOL Cup a vítěze zápasu čekala v dalším kole Slavia, kterou tehdy trénoval Karel Jarolím. Základní hrací doba skončila remízou. V následném rozstřelu jsem šel na rozhodující penaltu, jenže ji nedal. Stálo nás to postup a velký zápas s pražským S. Zklamání.
Nejdražší
Nejvíc mě stál asi ten prvoligový. Sice jsem do kabiny nedal přímo peníze, ale musel jsem celému týmu zaplatit velké pohoštění, takže jsem se pěkně prohnul (úsměv).
Nejemotivnější
Na divoké kreace a zábavné oslavy gólů mě moc neužije. S mojí postavou (Kacafírek měří 195 centimetrů, pozn. red.) si ani metání salt dovolit nemohu. Většinou se jednalo o svlečení dresu nebo klouzání po trávě.
Tak trochu provinilé
Myslíte ty, které jsem z úcty k soupeři neslavil? Jasně, těch byla spousta. Byly to hlavně góly proti týmům, kde jsem strávil část své kariéry a z respektu a vděku k nim jsem oslavu vynechal.
|
Kacafírek: Fotbalisté si musí vážit své práce. Lidi na ty peníze dřou
Neprávem neuznané
Nechci přehánět, ale takových třicet jich být mohlo. Zrovna nedávno jsme s Uhlířskými Janovicemi hráli proti Hlízovu, což je náš okresní rival. Nasázel jsem jim pět gólů, ale kvůli ofsajdu mi hned tři neuznali. Když jsem se pak díval na amatérský záznam zápasu, byly regulérní.
Vysněný
Báječné by bylo dát gól za tým, za který bychom nastoupili společně se synem. Je mu teď jedenáct a hraje za žáky v Čáslavi, tak snad by se to jednou mohlo splnit. Manželce totiž opakuji, že fotbal budu hrát, dokud budu chodit (úsměv).