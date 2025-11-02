Gól v deseti nejvyšších soutěžích. Kacafírek šmudlou završil unikátní bilanci

Aleš Kubelka
  8:00
Běžela devátá minuta zápasu IV. třídy kutnohorské skupiny západ, ve kterém se střetlo „céčko“ Uhlířských Janovic s Viktorií Sedlec B. Urostlý útočník domácích se opřel do balónu, jenž brankářovi vyklouzl z náruče a líně se došoural mezi tři tyče.
Štěpán Kacafírek

Štěpán Kacafírek | foto:  Michal Šula, MAFRA

Štěpán Kacafírek
Štěpán Kacafírek se synem a tři hvězdy, které přivedl do Červených Janovic...
Příbramský útočník Štěpán Kacafírek (vlevo) touží podniknout výpad v utkání...
Příbramský stoper Martin Jiránek (vlevo) v hlavičkovém souboji se Štěpánem...
6 fotografií

Na této scéně, která se odehrála koncem září na hřišti v Ratajích nad Sázavou, by vlastně nebylo vůbec nic výjimečného. Však takových branek padá ve fotbalovém „pralese“ nespočet.

Štěpán Kacafírek

● Narodil se v roce 1989 v Čáslavi.

● V mládežnických kategoriích nastupoval za Spartu Praha.

● Nejvyšší soutěž si vyzkoušel
v dresu Blšan, první ligový gól vstřelil za Příbram.

● Prošel více než desítkou českých klubů, zahrál si mimo jiné za Litoměřicko, Ústí nad Labem, Kutnou Horu, Suchdol nebo Červené Janovice a působil i v nižších soutěžích v Rakousku a Německu.

● V současné době je hráčem Uhlířských Janovic.

● V září zkompletoval nevídanou sérii, když skóroval ve všech soutěžích od první ligy až po IV. třídu a k tomu přidal i branky v poháru.

Přesto byla v mnoha ohledech pozoruhodná. Bývalý ligový útočník Štěpán Kacafírek díky ní zkompletoval úctyhodnou sbírku. Od tohoto momentu se totiž může pochlubit, že za svou kariéru vstřelil gól ve všech soutěžích od té nejvyšší až po 10. ligu.

„Především kvůli této metě jsem začal v Uhlířských Janovicích hrát, přestože mi lékaři loni potvrdili artrózu achilovky,“ podotkl šestatřicetiletý rodák z Čáslavi. Kacafírek už stihl během své kariéry nastřílet přes 450 gólů. Jaké byly ty, na které nezapomene?

První ligový

Na něj si vzpomínám i po těch devíti letech, jako by to bylo včera. Bodejť by ne, když byl jediný, který jsem v lize dal (smích). Asi byl i můj nekrásnější. Hráli jsme v Příbrami proti Jablonci a já se dostal na hřiště ve druhém poločase za stavu 0:2. Záložník Tomáš Pilík mi dal dlouhý balón do vápna, obtočil jsem se kolem bývalého reprezentanta Tomáše Hübschmana, kterého jsem měl na zádech a ránou levou nohou pod břevno jsem prostřelil brankáře. Ten gól se dá i dohledat na internetu a když mám náladu, rád si ho připomenu.

Nejúsměvnější

To byl právě ten, kterým jsem dovršil sérii branek ve všech českých soutěžích. Pravidelně hraju za A tým Uhlířských Janovic, ale protože mi chyběl gól ve IV. třídě, šel jsem vypomoci našemu „céčku“ proti Sedlci. Abych byl upřímný, tak jsem byl před tímhle zápasem nervóznější než při debutu v první lize. Už když jsme na něj jeli, tak mi všichni připomínali, co se mi může povést. Kolem hřiště se sešlo asi 120 diváků a všichni se přišli podívat hlavně na ten můj očekávaný gól. Na začátku ze mě všechno spadlo a kolem 10. minuty jsem vystřelil, brankář míč neudržel a doskákal za lajnu. Kluci na mě naskákali a mně se splnil velký sen. Navíc u toho byla manželka, syn i otec. Že jsem pak přidal další čtyři už vlastně nehrálo roli. Ale míč jsem si na památku nenechal. To víte, na vesnici by chyběl (úsměv).

Štěpán Kacafírek z Litoměřicka slaví s fanoušky skalp Příbrami.

Nejdůležitější

Těžko vybrat jediný. Vzpomínám ale třeba na čtyři trefy v dresu Vlašimi; to jsem byl osmnáctiletý zelenáč. V té sezoně jsme postoupili do druhé ligy, kde se tenhle klub stále drží. Královu Dvoru jsem pak dal ještě dva góly. Slavili jsme postup a já byl jeden z nejlepších střelců soutěže. Spoustu důležitých branek jsem vsítil i za Suchdol v krajském přeboru. Bylo úžasné, že se na téhle vesnici hrál tak skvělý fotbal; dostali jsme se až do divize a já k tomu přispěl asi čtyřiceti góly. Podobné to pak bylo i v Červených Janovicích, kam jsme přivedli hvězdy, jako jsou Tomáš Řepka, Martin Jiránek nebo Václav Kadlec. Ti mi šance často připravovali.

Výstavní

Několik jsem jich dal z půlky hřiště; jednu dobu jsem to takhle z dálky zkoušel často. Vybavuji si, že jeden z nich byl za dorost Sparty. Ale takové nůžky raději vůbec nezkouším, to bych si zlomil vaz (úsměv).

Z penaltového puntíku

Desítky kopu skoro celou kariéru. Věřím si na ně, a i když třeba jednu nedám, nemám strach jít v tom samém utkání na další. Většinu pokutových kopů jsem proměnil, ale také se mi párkrát stalo, že jsem bránu přestřelil. Jednou jsme hráli se zmiňovanou Vlašimí derby proti Voticím. Byl to MOL Cup a vítěze zápasu čekala v dalším kole Slavia, kterou tehdy trénoval Karel Jarolím. Základní hrací doba skončila remízou. V následném rozstřelu jsem šel na rozhodující penaltu, jenže ji nedal. Stálo nás to postup a velký zápas s pražským S. Zklamání.

Štěpán Kacafírek
Štěpán Kacafírek
Štěpán Kacafírek se synem a tři hvězdy, které přivedl do Červených Janovic (zleva): Tomáš Řepka, Václav Kadlec a Martin Jiránek.
Příbramský útočník Štěpán Kacafírek (vlevo) touží podniknout výpad v utkání proti Slovácku.
6 fotografií

Nejdražší

Nejvíc mě stál asi ten prvoligový. Sice jsem do kabiny nedal přímo peníze, ale musel jsem celému týmu zaplatit velké pohoštění, takže jsem se pěkně prohnul (úsměv).

Nejemotivnější

Na divoké kreace a zábavné oslavy gólů mě moc neužije. S mojí postavou (Kacafírek měří 195 centimetrů, pozn. red.) si ani metání salt dovolit nemohu. Většinou se jednalo o svlečení dresu nebo klouzání po trávě.

Tak trochu provinilé

Myslíte ty, které jsem z úcty k soupeři neslavil? Jasně, těch byla spousta. Byly to hlavně góly proti týmům, kde jsem strávil část své kariéry a z respektu a vděku k nim jsem oslavu vynechal.

Kacafírek: Fotbalisté si musí vážit své práce. Lidi na ty peníze dřou

Neprávem neuznané

Nechci přehánět, ale takových třicet jich být mohlo. Zrovna nedávno jsme s Uhlířskými Janovicemi hráli proti Hlízovu, což je náš okresní rival. Nasázel jsem jim pět gólů, ale kvůli ofsajdu mi hned tři neuznali. Když jsem se pak díval na amatérský záznam zápasu, byly regulérní.

Vysněný

Báječné by bylo dát gól za tým, za který bychom nastoupili společně se synem. Je mu teď jedenáct a hraje za žáky v Čáslavi, tak snad by se to jednou mohlo splnit. Manželce totiž opakuji, že fotbal budu hrát, dokud budu chodit (úsměv).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Žižkov vs. Artis BrnoFotbal - 15. kolo - 2. 11. 2025:Žižkov vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
2. 11. 10:15
  • 2.61
  • 3.36
  • 2.60
Pardubice B vs. Liberec BFotbal - 13. kolo - 2. 11. 2025:Pardubice B vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
2. 11. 10:15
  • 1.55
  • 3.96
  • 3.76
Bohemians B vs. Admira PrahaFotbal - 13. kolo - 2. 11. 2025:Bohemians B vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
2. 11. 10:15
  • 2.10
  • 3.48
  • 2.48
Dukla B vs. Loko PrahaFotbal - 13. kolo - 2. 11. 2025:Dukla B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
2. 11. 10:15
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Olomouc B vs. HraniceFotbal - 14. kolo - 2. 11. 2025:Olomouc B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
2. 11. 10:15
  • 1.28
  • 4.40
  • 6.49
Zbrojovka Brno B vs. Karviná BFotbal - 14. kolo - 2. 11. 2025:Zbrojovka Brno B vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
2. 11. 10:15
  • 1.55
  • 3.69
  • 4.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

Gól v deseti nejvyšších soutěžích. Kacafírek šmudlou završil unikátní bilanci

Běžela devátá minuta zápasu IV. třídy kutnohorské skupiny západ, ve kterém se střetlo „céčko“ Uhlířských Janovic s Viktorií Sedlec B. Urostlý útočník domácích se opřel do balónu, jenž brankářovi...

2. listopadu 2025

Nevěřili jsme, že můžeme vyhrát, mrzelo Galáska. Holcovi inkasovaný gól nevyčítal

Navzdory tomu, že i po třech zápasech stále čeká na první bod či vstřelenou brankou, nepůsobil na tiskové konferenci naštvaně nebo frustrovaně. Mnohem víc z Tomáše Galáska, trenéra fotbalistů Baníku...

2. listopadu 2025  7:43

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Podruhé v tomhle týdnu se mu muselo pořádně ulevit. Slávističtí fotbalisté nejprve v týdnu protrhli střelecké trápení ve Zlíně a v sobotu se pak konečně prosadili i doma v Edenu. „Jsme rádi, že jsme...

2. listopadu 2025

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Stejný výsledkem zvítězil také Liverpool nad Aston...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  23:11

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

1. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  21:12

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho...

1. listopadu 2025  20:48

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

V prvním poločase byl se spoluhráči zralý málem na ručník, jeho Dukla však v Pardubicích i díky pořádnému kusu štěstí ztrácela jen 0:1. Ve druhém vyrovnala a nebylo daleko od vítězství. „Vytvořili...

1. listopadu 2025  20:23

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.