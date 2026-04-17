Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

,
  15:37
Napětí kolem třetiligového TJ Start Brno dále eskaluje. Hráči A‑týmu se na FAČR a Českou asociaci fotbalových hráčů obrátili společným prohlášením, v němž popisují zastavení financování klubu, tlak vedení tělovýchovné jednoty a žádají ochranu integrity soutěže. Na jejich krok veřejně reagoval předseda jednoty Karel Komárek, ten z chaosu viní expředsedu Romana Procházku.
Stadion TJ Start Brno má u brány nápis Vítejte v pekle. Po vypuknutí sázkařské aféry však nabyl úplně jiného významu.

Fotbalový zápas na hřišti Startu Brno
Roman Procházka
Postupová oslava po prvenství v divizi D v podání fotbalistů Startu Brno
8 fotografií

Start zatěžuje i sportovní trápení, deset kol před koncem MSFL je na sestupové 16. příčce. Hráči však řeší místo herních situací smlouvy a budoucnost.

Fotbalisté A‑týmu se nejprve společnou žádostí obrátili na integrity officera FAČR Kamila Javůrka a šéfku hráčské asociace Markétu Haindlovou.

„My, níže podepsaní hráči A týmu TJ Start Brno, kteří hrajeme 3. MSFL na podkladě profesionální smlouvy, se na Vás obracíme s žádostí o součinnost,“ píší v úvodu. Zdůrazňují, že jsou ve sporu s tělovýchovnou jednotou Start Brno z.s., s níž mají smlouvy, zatímco fotbalový oddíl je podporuje.

Zlom podle nich nastal 30. března, kdy do kabiny dorazil advokát a člen výkonného výboru TJ Josef Milichovský s dalšími funkcionáři. „Pan Milichovský opakovaně zdůrazňoval své postavení advokáta a současně nám sděloval, že tělovýchovná jednota nebude hradit žádná plnění z našich profesionálních smluv,“ uvádí hráči. Zároveň měl na tým tlačit, aby hráči odešli ještě před koncem přestupního období – jinak prý nedostanou odměny.

Postupová oslava po prvenství v divizi D v podání fotbalistů Startu Brno

Krátce poté podle nich skutečně zamrzl přísun peněz. „Došlo na slova pana Milichovského z 30. 3. 2026 a byly zastaveny výplaty hráčů – nemáme hrazeny odměny, prémie, bonusy a cestovné na tréninky a utkání,“ stojí v žádosti.

Hráči tvrdí, že slyšeli i předpoklad, že dlužné částky jim klub neuhradí ani v budoucnu, a proto avizují možnost žaloby přes FAČR. Kombinaci kroků – nevyplácení peněz, tlak na odchod a aktuálně i hrozbu, že jednota přestane platit autobusy na venkovní zápasy – popisují jako „pokus o nepřípustné ovlivnění našich sportovních výkonů“.

Zarazila je také mediální vystoupení šéfa jednoty. Předseda TJ Start Brno Karel Komárek v rozhovoru pro Brněnský deník tvrdil, že hráči chtějí z klubu odejít. „Tyto informace však byly ve stejném článku odmítnuty jak trenérem, tak samotnými hráči,“ reaguje kabina v dokumentu. Prohlášení podepsalo šestnáct fotbalistů i trenér Martin Onda.

Komárek: Chaos po Procházkovi, nátlak odmítám

Předseda tělovýchovné jednoty Karel Komárek na čtvrteční výstup mužstva obratem reagoval vlastním vyjádřením, v němž odmítá, že by šlo o nátlak a záměrné „ždímání“ týmu. Vysvětluje, že současné problémy podle něj začaly už za minulého předsedy fotbalového oddílu Romana Procházky, který je jednou z hlavních postav sázkařské kauzy.

„Přinejmenším z částečně nejasných zdrojů zajišťoval finance na provoz A týmu, současně bez jasného oprávnění a pokynů vedení TJ uzavíral smluvní vztahy s hráči,“ uvedl Komárek v prohlášení. Podle něj ostatní členové výboru oddílu fotbalu „nemají vůbec žádné informace a podklady ke vztahům s hráči A týmu“ a na valné hromadě 25. března 2026 přiznali, že o uzavřených smlouvách nevěděli.

Procházka na začátku dubna odstoupil z pozice předsedy třetiligového TJ START Brno. Prostřednictvím svého právníka to oznámil v prohlášení na klubovém webu. Procházka odmítl napojení na někdejšího sportovního ředitele klubu Jakuba Prokeše, který zůstává ve vazbě.

„Podle policie nejsem členem organizovaně zločinecké skupiny Jakuba Prokeše. Krátce po zadržení jsem byl propuštěn na svobodu,“ uvedl.

Roman Procházka

„Za dobu mého působení v TJ START Brno jsme postoupili z městského přeboru až do MSFL. Mojí životní chybou však bylo angažování Jakuba Prokeše do našeho klubu. V té době jsme bohužel neměli sportovního manažera a ve třetí lize už bylo nemyslitelné, aby veškerá práce s A-týmem mužů stála pouze na mně. Úmrtím našeho sekretáře jsme mu svěřili i sekretářskou činnost a dali mu tím další pravomoci, které, jak v těchto dnech vyplouvá na povrch, naprosto zneužíval ke svým nekalým účelům,“ přidal po svém konci ve funkci.

Předseda celé jednoty tvrdí, že organizace nyní nemá k dispozici kompletní podklady, z nichž by mohla přesně vyčíst závazky vůči jednotlivým fotbalistům. „Dosud se na výbor TJ nikdo – ani jednotlivě, ani jako celek – neobrátil s tím, že by měl vůči klubu nevyřešené nároky,“ objasnil.

Brání se i další argumentaci fotbalistů. „Členové výboru zcela jistě nečinili a nečiní na hráče nijaký nátlak,“ stojí v jeho vyjádření. Zastavení plateb vysvětluje tím, že klub je kvůli kauze pod ekonomickým tlakem – Brno mu pozastavilo dotaci a jednota nechce dál vyplácet peníze podle smluv, jejichž vznik a obsah sama neřídila.

Dva příběhy, jedna válka právníků

Ve výsledku tak stojí proti sobě dvě silné verze příběhu. Hráči mluví o „úmyslném nevyplácení našich nároků“ a „součásti nátlaku směřujícího k tomu, abychom přestali plnit své profesionální smlouvy“, zároveň ale ujišťují: „Naším záměrem je smlouvy nadále řádně dodržovat.“

Komárek naopak argumentuje tím, že nově zvolená tělovýchovná jednota se snaží oddělit od minulých excesů, zorientovat se v chaotických smlouvách po bývalém vedení a chránit majetek klubu. „Vyzýváme hráče, aby své nároky doložili,“ vzkazuje předseda s tím, že až pak může jednota přesně posoudit, co komu dluží.

Ani to se ovšem neobešlo bez reakce. Pár hodin po Komárkově vyjádření vydal fotbalový oddíl prohlášení, že smlouvy odeslali předsedovi spolku Ivo Rausovi. Ten ale minulý měsíc ve své funkci skončil. „Vámi požadované informace ohledně letošní sezony byly Tělovýchovné jednotě START Brno, z.s. prostřednictvím předsedy spolku Ivo Rause, již předány. To, že mezi předsedou spolku Ivo Rausem a Tělovýchovnou jednotou START Brno, z.s. zjevně nedochází k předávání informací, není věcí fotbalového oddílu.“ stojí mimo jiné v reakci.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.