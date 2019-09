Jihlavský střelec Klobása: Spartě fandím, ale teď ji chci potrápit

„Určitě bych si přál, ať to takhle jde co nejdéle,“ usmívá se forvard, který byl nedávno vybrán za nejlepšího hráče Fortuna: Národní ligy za měsíc srpen. Navázal tak na vítězství svých týmových kolegů: květen opanoval záložník FC Vysočina Lukáš Zoubele, červenec brankář Luděk Vejmola.

Takže hříšnou myšlenku, ať vaše současná střelecká série už raději skončí a vy máte trochu klid, si ještě nepřipouštíte?

Ne, raději ty góly budu dávat, abychom měli nějaké body (usmívá se). Body jsou hlavní. A když tomu pomůžu góly, je to ještě lepší.

Cítíte, že po posledních výkonech stoupá zájem o vaši osobu třeba ze strany novinářů? Přece jen, nějaké ty rozhovory jste v poslední době asi dát musel.

Ani ne, neřekl bych. Spíš naši fanoušci, hlavně děti, za mnou teď hodně chodili. A to bylo hrozně prima, skvělé. Ale že by mi volali z novin, to ne.

V minulém zápase proti Chrudimi jste skóroval až v 93. minutě. Neříkal jste si před tím: a je to tady, série končí?

Ne. V tu chvíli, než jsem dával gól, jsme vedli 3:2. Tam bylo důležitější, že jsme brali vítězství. Nevadilo by mi, kdybych gól nedal. Já si ho raději pošetřím na nějaký důležitější zápas.

Stanislav Klobása a čísla 8 branek v 8 zápasech. Taková je aktuální bilance Stanislava Klobásy v letošní sezoně. 17 gólů ve 27 druholigových startech dosud Klobása zaznamenal v dresu FC Vysočina Jihlava. 27 branek v 51 utkáních. To jsou čísla, kterými se může pochlubit ve druhé nejvyšší domácí soutěži.

V nejbližších dnech se nabízí hned dva: ve druhé lize přivítáte Brno, v poháru Spartu. Na takové duely se člověk musí těšit.

S Brnem určitě, to je takové derby. A Sparta? Ta je pojem sama o sobě. Bude to pro všechny kluky super šance se ukázat. A doufám, že Spartu aspoň potrápíme, ne-li uhrajeme nějaký slušný výsledek.

Řekněme, že železná Sparta vypadá v posledních dvou třech sezonách zranitelně. Zkusíte ji vyřadit?

Samozřejmě do toho zápasu půjdeme s nějakým respektem. Ale chceme vyhrát! V Jihlavě teď máme v týmu dost vítězných typů. A doufám i v nějaké to štěstí a v to, že Sparta taky není zcela v pohodě. Sice do toho úplně nevidím, ale pro mě to bude zase skvělý zážitek, protože jim trochu fandím a přeju jim.

Četl jsem, že ve Spartě máte i několik kamarádů. Budete před zápasem „žhavit linky“ a trochu kluky pozlobíte?

To ne. Samozřejmě jsem s nějakými kluky hrál v mládežnických reprezentacích a sleduji je. Třeba s Ondrou Zahustelem jsem nastupoval. Ten se teď vrací po zranění, takže je možné, že v Jihlavě nastoupí. Zase uvidím kluky, které jsem dlouho neviděl. A doufám, že jim ten postup co nejvíce znepříjemníme.

Může v utkání hrát svou roli i následující program Sparty? Přece jen, v neděli ji čeká derby, další týden duel v Plzni. Na středeční pohár v Jihlavě určitě nepojede v nejsilnější možné sestavě.

No, oni mají obrovský rozpočet, jejich kádr je široký a hráči bojují o prostor na hřišti. Ať nastoupí kdokoli, bude se chtít ukázat a říct si o šanci nastupovat v lize. Takže pro nás to bude spíš horší. Tolik hráčů nemáme, navíc jsou tam ještě nějaká zranění, takže myslím, že budeme mít daleko méně změn než Sparta.

V aktuální sezoně se Jihlavě daří, z osmi zápasů prohrála jen dva. Přesto jste se před reprezentační pauzou poprvé ocitli mimo příčky zaručující aspoň postup do baráže. Bylo to při přípravě na další zápas znát?

Ne, to vůbec ne. Nikdo neříkal, že bychom byli pod nějakým tlakem, že jsme čtvrtí. To nehrálo roli. Normálně v klidu jsme potrénovali. Měli jsme tam pohár s Hostouní, který jsme zvládli. Což bylo skvělé, protože jsme věděli, že když postoupíme, budeme hrát se Spartou. Tak jsme to chtěli zvládnout. Ve čtvrtek a v pátek jsme potrénovali. A víkend nám trenéři dali volný, abychom si užili rodiny. Jako třeba já. Dojíždím do Jihlavy docela dost kilometrů.

Prozraďte, kde bydlíte.

V Kozlech, Tišice. Kousek od Mělníka, u soutoku Labe a Vltavy.

To je slušná dálka, více než 160 kilometrů. Jak často se dostanete domů? Jen během nějakých pauz?

Snažím se jezdit domů i normálně v týdnu. Většinou tak třikrát týdně mi to vyjde. Dojíždím s Lukášem Vaculíkem, který je z Prahy. Takže ho většinou nabírám. (usmívá se) Ale dá se to zvládnout. Díky tomu, že mám dvě děti, se s nimi snažím být co nejvíce.

Když zmiňujeme rozjezd sezony, překvapilo vás něco? Já osobně se přiznám, že jsem nečekal, že po osmi kolech povedou druhou ligu Pardubice. A navíc bez porážky.

Pardubice jsou dlouhodobě takovým černým koněm soutěže. Teď jim to sedlo, vyhráli i s Duklou. Záleží, jestli takovou formu budou mít celou sezonu. Za pár týdnů (25. 10.) je máme doma, budeme je chtít porazit. Tak uvidíme. Ale myslím si, že se ještě rozjede i Brno, také Dukla je obrovsky silná. Doma jsme je sice porazili 1:0, ale druhý poločas předvedli opravdu vynikající fotbal. Jenže jejich stěžejní hráč (Pablo) González přestoupil do Olomouce. A je otázka, jestli ho budou schopní nahradit. Ten byl na druhou ligu opravdu nadstandardní.

Když se vrátíme zpět k Jihlavě: v poslední době se nedalo nezaznamenat povzdechnutí trenéra Kučery nad tím, že jste v posledních čtyřech zápasech inkasovali deset branek. Zaměřili jste se na obranu o to více v tréninku?

My se na obranu zaměřujeme docela často poslední dobou. Ale není nám přáno zahrát nějaký zápas s nulou, nebo být aspoň sebevědomí v tom, že vyhrajeme osobní souboje. Pak se soupeř nedostane do tolika šancí. To trenér Chrudimi po minulém zápase zhodnotil velice dobře: oni těch šancí měli opravdu hodně a byli hrozně zklamaní, že od nás neodvezli nějaké body. Takže to mluví asi za vše. Chrudim u nás mohla dát třeba pět gólů. A to se nesmí stávat! Ale jak říkám, snažíme se na to zaměřit.

Magera nesmí dostat ani centimetr místa Brněnský Lukáš Magera vede míč během přípravného zápasu proti Vyškovu. Ti dva se dobře znají ze společného působení v Mladé Boleslavi. Lukáš Magera a Stanislav Klobása patří k nejnebezpečnějším útočníkům Fortuna: Národní ligy.

Zítra se postaví proti sobě. V zápase, který snese označení derby. Magera se společně s brněnskou Zbrojovkou pokusí uspět v Jihlavě. „Lukáš byl můj spoluhráč a já jsem se od něj trochu učil,“ prozrazuje Klobása. „Když dal v jedné sezoně 14 branek, říkal jsem si, že jeho zakončení je neuvěřitelné.“ Také proto Klobása upozorňuje: Magera nesmí ve vápně dostat ani centimetr místa! „Je to gólový hráč,“ varuje před bývalým reprezentačním forvardem. „Sice už má nějaké roky, ale stále dokáže dát gól z ničeho. Což ukázal i parádními nůžkami proti Líšni,“ zmiňuje utkání z minulého víkendu. Jenže Brno podle Klobásy rozhodně nemá pouze šestatřicetiletého Mageru. „Dobře posílili, přišel tam Pázler, který svou kvalitu ve druhé lize už dávno dokázal. Dal hromadu gólů,“ připomíná jeho padesát zásahů v dresu Dukly Praha, Znojma či Hradce Králové. Navíc Pázlera zdobí dalších 16 branek v nejvyšší soutěži. „Brno má jeden z nejlepších kádrů ve druhé lize,“ je přesvědčen Klobása. A to navzdory tomu, že Zbrojovka, která předvedla parádní jízdu v jarní části minulé sezony, na úvod nového ročníku překvapivě nijak nezáří. Po osmi kolech jí patří až šestá příčka. „Jenže druhá liga je hodně vyrovnaná,“ připomíná Klobása, že druhou Jihlavu a šesté Brno dělí pouhé tři body. „Prostě neudělali nějaké výsledky, které si mysleli, že třeba zvládnou. Ale pořád si myslím, že jejich kvalita je na takové úrovni, že stačí, aby zvládli dva tři zápasy, a pak se rozjedou. A může se stát to, co se loni stalo Českým Budějovicím. Ty nakonec vyhrály asi třináctkrát za sebou a nikdo už je nemohl stíhat,“ připomíná loňského postupujícího do nejvyšší soutěže. Na tu stále myslí také v Brně, kde se na jaře, stejně jako v Jihlavě, hrála baráž o postup do první ligy. Právě návrat do elitní soutěže zůstává cílem Zbrojovky pro tento ročník. „Čeká nás výborný soupeř, který má veliké ambice a výborné mužstvo,“ opakuje Klobása. „My ale chceme být důstojným soupeřem. A uděláme vše pro to, abychom zvítězili,“ dodává.