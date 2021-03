Snad zůstanu zdravý a týmu pomůžu i góly, říká jihlavský útočník Klobása

Nejlepší střelec minulého ročníku Fortuna:Národní ligy během podzimu stihl zasáhnout jen do čtyř utkání a na hřišti strávil jen 122 minut.



„Podzim byl hodně specifický. Chvílemi to vypadalo, že nebudu moct hrát vůbec. Pak zase, že jsem zdravý. A po zápase s Blanskem mi doktoři objevili v břišním svalu díru,“ líčí své opakující se trable.



Muselo to pro vás být hodně nepříjemné období...

Tělo si se mnou dělalo, co chtělo. I ty ruptury (trhliny). Jeden den jsem měl v těch místech 0,6 centimetru velkou díru, za tři dny tam nebylo vidět vůbec nic. Bylo to hrozně těžké a pro mě ubíjející.

Jak se zdravotně cítíte teď?

Právě teď velice špatně. Mám za sebou zrovna zápas a dvouhodinovou cestu domů (rozhovor vznikal po sobotní generálce s Duklou Praha – pozn. red.). Ale věřím, že to zase bude o dost lepší. (usmívá se)

Takže pro jarní část soutěže byste měl být stoprocentně připravený a budete moct odehrát všechno?

Těžko říct. Já jsem totiž trošku impulzivnější, tak doufám, že mě nezastaví nějaké žluté karty. Ale jinak věřím, že budu zdravý. A doufám, že budu mít nějakou výkonnost, abych byl pořád na hřišti.

Museli jste během zimní přípravy tělo hodně hlídat?

Že bychom ho úplně sledovali, to se nedá říct. Jel jsem, jak jsem mohl. V jednu chvíli jsem trenérovi řekl, jestli by mi nedal delší volno, protože mě bolelo lýtko. Potřeboval jsem trochu klidu. Ale jinak jsem se snažil odtrénovat všechno, co šlo. Takže doufám, že se mi ještě nestane něco v týdnu před zápasem. A věřím, že mě trenér postaví a že budu na hřišti.

V přípravě jste se prosadil i střelecky. To vás muselo před ligou trochu nabudit, ne?

Pro mě jsou přípravná utkání a liga dvě odlišné věci. Já jsem vždycky rád, když přípravu přežiju zdravotně. Teď budu doufat, že vydržím a hlavně nějakými góly a asistencemi pomůžu týmu.

V sobotní generálce jste remizovali s Duklou Praha 2:2. Je to výsledek, se kterým můžete být spokojení?

Asi jo, asi jsme spokojení. Byl to náročný zápas, Dukla ukázala, že je silná na balonu. Myslím si, že si byli jistější v tom, co chtějí hrát. Ale my jsme se jim v některých pasážích vyrovnali. Bohužel jsme akorát nezvládli vstupy do obou poločasů, kdy jsme inkasovali branky. Jinak je na čem stavět.

Takže když svůj výkon zopakujete v pátečním domácím duelu s Vyšehradem, měl by z toho být tříbodový zisk?

Zase proti nám bude úplně jiný soupeř, takže budeme muset hrát tak, aby to stačilo na vítězství.

Těšíte se po dlouhé přípravě zase na druhou ligu a na to, že se bude hrát o body?

Pro mě to znamená hrozně moc. Vždycky je lepší hrát než trénovat. Ale přípravné zápasy... V létě to ještě jde, když je nějaké příjemné počasí. Ale když jdete na zápas a je minus deset, tak vás to úplně nenaplňuje. (usmívá se) Navíc na umělce je to úplně jiný sport. Jsem rád, že už jsme na trávě, kde je to mnohem lepší.

Jenže ještě jedna důležitá věc bude chybět – diváci. Jaké jsou zápasy bez lidí?

Za sebe bych řekl, že úplně příšerné. Ti lidé tam patří. Teď tomu tak zase nebude, celá země se opět zavírá. Ale doufám, že se to zlomí. A že aspoň věrní fanoušci, kteří by si dokázali udělat testy, by mohli časem dorazit. Bylo by to ku prospěchu věci.

Žijete na Mělnicku. Jak se vás osobně dotýká covid?

Nějak to neprožívám. Jediné, co je teď blbé, že zavřeli mateřské školky. Manželka bude mít každý den tři děti na krku. Já jí pomůžu, až se vrátím z tréninku.

Vy si cestování užijete.

Jsem takový kamioňák. Vždy rád odvedu děti do školky a mažu do Jihlavy. Většinou jedu kolem dvou a čtvrt hodiny, odtrénuji, udělám regeneraci a jedu zase dvě a čtvrt hodiny nazpátek.

Takže takzvaný sladký život fotbalisty a pravidelné kafíčko s kamarády po tréninku u vás nehrozí.

Já si dávám kafe na MOLce, tam ho mají výborné. Vždycky tam zastavím, když jedu na trénink a když jedu zpátky.

A jak vás po návratu vítá rodina? Manželka asi musí být ráda, že jste k ruce a pomůžete.

Vždy dětem říká: doteď jste se chovali normálně! (usmívá se) Přijíždím domů večer, děcka na mě naskáčou a jdeme dělat blbosti. Snažím se s rodinou trávit hodně času, nechci, aby mi utekl čas bez dětí.