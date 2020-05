Obdivuji všechny ženy na mateřské, poučil se elitní druholigový střelec

„Budu moc mile překvapený, když se soutěž rozjede, ale myslím, že k tomu nedojde,“ prohlásil na konci března fotbalový útočník FC Vysočina Stanislav Klobása, s 9 góly prozatím nejlepší střelec druholigové sezony 2019/2020.

Nucenou pauzu, která následovala poté, co koronavirus dorazil i do Česka, trávil rodák z Brandýsa nad Labem převážně s rodinou.

„Děti nemohly do školky, tak jsem s nimi byl de facto měsíc doma. A můžu zodpovědně prohlásit, že obdivuju nejen svoji manželku, ale všechny ženy na mateřské dovolené,“ přiznal Klobása, že starost o pětiletou Emu a tříletého Standu byla občas skoro nad jeho síly. „Jsou to sice naši miláčci, ale někdy to bylo fakt hodně náročné,“ dodal s úsměvem.

Raději dobrovolně chodil pomáhat s prací na rodinném statku. „Máme zvířata, včetně koně, takže práce je pořád dost. A taky stavíme dvojdomek. Ne pro nás, ale na kšeft. A protože bylo víc času, snažil jsem se pomáhat co nejvíc,“ svěřil se, že se dostal mimo jiné například i k obsluze bagru.

Zdá se, že o budoucnosti má Klobása naprosto jasnou představu. „My jsme s rodiči vždycky měli králíky, ale co jsem si vzal manželku, tak už se staráme o celý statek. Myslím, že nemám jinou možnost než v tom pak dál pokračovat,“ usmíval se při odpovědi na otázku, zda si dovede představit, že by z něj jednou po skončení fotbalové kariéry mohl být český kovboj.

Do souboje se Spartou ho nepustilo zranění

Zatím se ale pořád věnuje naplno fotbalu. I když minulý týden se na trávníku objevil pouze v jednom ze čtyř přípravných duelů FC Vysočina. „Na tréninku jsem si předtím udělal malý výron v kotníku, takže jsem pro jistotu vynechal oba zápasy se Spartou,“ vysvětlil svoji absenci Klobása. „Myslím, že je lepší si v tuhle chvíli malinko počkat a být připravený na sto procent.“

Nakonec tedy odehrál jen necelých 55 minut z pátečního druhého utkání s Bohemians 1905, v němž Jihlava prohrála 0:3. „Celkově jsme v těch posledních čtyřech zápasech dostali hodně gólů. Musíme začít hrát trochu víc zodpovědněji,“ měl jasno Klobása.

Do znovu zahájené jarní části druhé ligy vstoupí FC Vysočina v pondělí na hřišti pražské Dukly s vizitkou druhého týmu tabulky.

„Náš cíl je jasný. Vedení klubu to sice nedává najevo, ale všichni bychom se pochopitelně rádi porvali o první trojku, abychom měli co nejdéle šanci bojovat o první ligu,“ uvedl jihlavský kanonýr.

Otázkou je, zda se soutěž nakonec dohraje, riziko předčasného konce kvůli pandemii koronaviru je totiž stále dost vysoké. „Doufám, že když už se to zase rozjíždí, že to dojedeme do konce,“ svěřil se s přáním Klobása.

A jaká je pár dnů před úvodním kolem v jihlavském týmu nálada? „Myslím, že v pohodě. My se ale s klukama pořád strašně málo vídáme. Přijedeme chvilku před tréninkem a hned po něm zase musíme pryč. Taková jsou pravidla. Trenéři jsou z nás hotoví, protože prvních patnáct minut na hřišti pořád jenom mluvíme,“ přiznal s úsměvem Klobása. „Už se fakt strašně moc těším na to, až si budeme moct s klukama zase úplně normálně popovídat v kabině.“