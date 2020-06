Je mi skoro do breku, přiznal po porážce jihlavský útočník Klobása

„To jsem taky udělal, ale nakonec to má hořkou příchuť,“ povzdechl si po porážce svého týmu 1:2. Přitom právě po jeho přesné trefě šla Vysočina v domácím duelu se čtrnáctým celkem druholigové tabulky do vedení.

„Pak jsme ale udělali dvě totální chyby, ze kterých byla penalta, červená karta, gól a nakonec i prohra,“ smutnil Klobása. „Nevím, opravdu nevím, těžko se mi hledají slova a je mi skoro do breku,“ přiznal nejlepší jihlavský střelec.

Podobných utkání s podobným vývojem, jaký měl páteční duel s Varnsdorfem, zažila Vysočina na podzim spoustu. „Hned ve druhém kole přijely Vítkovice, taky to byl fotbal o ničem, ale zvládli jsme ho. Dostali jsme se do vedení, přidali další dva góly a hráli jsme to, co jsme potřebovali. Jenže teď jsme se najednou začali sypat,“ zlobil se dál Klobása. „Naše kvalita vpředu teď prostě není. Nejsme schopni dát víc než jeden gól,“ krčil rameny.

Soupeř působil živějším dojmem

Hosté dorazili do Jihlavy jen s minimálními ambicemi na vítězství, přesto uspěli. „My měli k dobru jeden den odpočinku, protože jsme předtím hráli až v pondělí. A Varnsdorf k nám navíc musel cestovat, i tak ale jeho hráči vypadli živěji než my,“ přiznal hlavní trenér FC Vysočina Radim Kučera, který v pátek svůj tým absolutně nepoznával.

„Naše hra prostě nebyla naše hra. Měl jsem z ní celou dobu blbý pocit. Musím říct, že přístup soupeře byl mnohem profesionálnější,“ měl jasno trenér.Oproti předchozím devíti domácím vítězným vystoupením v letošní druholigové sezoně se výkon jihlavských fotbalistů skutečně diametrálně lišil.

„Byli jsme úplně bez šťávy, bez dobrého pohybu, bez kombinace i týmovosti,“ nešetřil svůj mančaft Kučera. „Naopak na Varnsdorfu byla vidět větší chuť, větší pracovitost i zarputilost. Soupeř hrál odvážně a zasloužil si uspět,“ směřoval pochvalu na adresu hostů.

Vysočina selhala, nezískala ani bod a navíc bude mít do dalšího utkání spoustu starostí, jak vyřešit otázku stopera. Petr Tlustý totiž odstoupil už po necelých patnácti minutách hry v úvodní půli ze zdravotních důvodů a Karel Pojezný viděl v 74. minutě červenou kartu.

„Když se něco bortí, tak už se to bortí pořádně. Nějak to budeme muset vyřešit, ale teď nevím jak. Byl to pro nás prostě totální zápas blbec,“ postěžoval si Kučera.

Omluva fanouškům

Ve světle toho je možná jedině dobře, že utkání kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru, mohlo na stadionu v Jiráskově ulici vidět pouhých 150 diváků.

Předvedenou hrou by totiž jihlavští fotbalisté na další utkání o moc víc příznivců do hlediště nepřilákali. „Musíme se našim fanouškům omluvit, že jsme tentokrát utkání takhle nezvládli. Jen doufám, že na nás nepadne nějaká deka,“ připustil obavy Klobása.

Ostatně podobně uvažoval i hlavní kouč A-týmu FC Vysočina. „Snad se to nestane, ostatně nevidím důvod, proč by na nás nějaká deka měla spadnout. Prostě se z toho musíme otřepat,“ zavelel Kučera.

Už v úterý se od 17.00 Jihlava představí v dalším utkání na hřišti Líšně a přesně za týden pak doma přivítá Hradec Králové. „Musíme tyhle zápasy odjezdit po zadku. Klidně ať sedm frajerů dostane křeče. Každopádně, když to nejde fotbalovostí, musí to jít silou,“ nechal se slyšet Klobása.