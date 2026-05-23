Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Když Bienvenue Kanakimana utekl v osmdesáté minutě po levém křídle za stavu 2:1 pro Brno, vracející se obránce neudržel ruce u těla. Penalta byla nevyhnutelná.
Burundský útočník jen sebral míč a okamžitě se vydal za svým kapitánem. „Nůžky… nevím, jestli to byly úplně nůžky. Když vidím Ronalda, tak tohle byla spíš parodie. Ale měl jsem tam dvě hlavičky, pak mi Vachy krásně přihrál na střelu. Před Velichovým gólem jsem tam těsně nedosáhl – tam je vidět, proč končím. Chybí mi ty dva kroky. Kdybych byl o pět šest let mladší, asi se tam dostanu. Kluci hodně chtěli, abych ten gól dal. Nakonec jim musím poděkovat, hlavně Bennymu za tu rychlost, díky které z toho byla penalta. Mohl jsem to takhle hezky uzavřít,“ vysekl kapitán pochvalu kolegovi.
Hofmann si před penaltou oddychl a nekompromisně ji poslal do středu branky. „Nikdy bych penaltu ani nešel kopat, kdyby to bylo na mně. Naposledy jsem ji kopal v lize proti Boleslavi a nedal jsem, pak ještě jednu a taky nic, takže jsem na penalty trochu zanevřel. Ale dneska to asi mělo být. Kluci mi věřili, nechtěl jsem couvnout, tak jsem šel. Nervózní jsem byl. Na chvíli mě napadla i Panenka, ale to jsem si rychle rozmyslel. Nakonec jsem to zkusil dát nahoru a byl jsem rád, že to vyšlo.
I když se mělo po jeho brance pokračovat, ani sudí Filip Kotala neměl to srdce kazit dojemný moment. Přes pět tisíc fanoušků, chystajících se na bujaré pozápasové oslavy, stálo a tleskalo.
Hofmann jen slzel do svého dresu, prošel špalírem, který mu zformovali spoluhráči, soupeř i funkcionáři.
Po zápase převzal pohár a fanouškům adresoval jen děkovný vzkaz. „Já bych vám chtěl poděkovat všem, za ten první půlrok co jsem přišel v zimě a vypadalo to všelijak. Já vím, že jste to sledovali, i když ne na stadionu, ale nebylo vám to jedno. Věřím, že Zbrojovka je na vzestupu a příští sezonu uděláme vše pro to, aby to bylo ještě lepší a budeme vám dělat radost,“ řekl dojatě.
„První myšlenku jsem měl už v zimě na soustředění v Turecku. Říkal jsem trenérovi i Frantovi Ševinskému, že cítím, že se to blíží. Ta příprava byla dlouhá a tělo už dává signály. Fotbal mě pořád baví, miluju ho, ale vím, co by mě čekalo v první lize. Mám za sebou třináct čtrnáct sezon a znám to prostředí. Je možné, že bych za rok končil na lavičce, a to jsem nechtěl. Hodně mi pomohlo i to, že mě trenér chtěl do realizačního týmu,“ vypráví nově analytik prvoligového nováčka.
Situace nenechala klidným ani trenéra Martina Svědíka. „Dvakrát jsme zvedli pohár, máme spoustu společných zážitků. Bude to velká ztráta po lidské i vůdčí stránce. Na druhou stranu zůstává jako analytik, takže budeme dál spolupracovat. Jsem rád, že jsme to takto nastavili. Je to skvělý člověk i kapitán a hodně pomohl týmu i kabině. Navíc odešel v pravý čas, na vrcholu, což není jednoduché,“ shrnul uznale kouč.
Vorlický: Nevím, co bude dál, ale miluji vás
Celý zápas se nesl v rytmu oslav. Brány areálu se otevřely už dvě hodiny před utkáním, Zbrojovka nachystala fanouškům čtyři tisíce piv zdarma.
Brňané přitom nevzali zápas na lehkou váhu a poslali na hřiště nejsilnější možnou sestavu. Ta se za důvěru odvděčila už po šesti minutách, kdy se po jedenácté v sezoně prosadil Tadeáš Vachoušek.
„Chceme se prezentovat týmovým výkonem, na tom si zakládáme. A vy do toho týmu patříte taky. Velké poděkování patří vám fanouškům,“ rozplýval se při oslavách s pohárem v ruce záložník Patrik Čavoš.
S Brnem se možná rozloučí zraněný ofenzivní záložník Lukáš Vorlický. Tomu na jihu Moravy vyprší hostování ze Slavie Praha. „Za ty čtyři zápasy tady jsem dostal všechno, o co jsem za pět let přišel. Miluji vás. Upřímně nevím, co bude dál. Kdybychom se nepotkali, tak vám mockrát děkuji,“ mísily se ve Vorlickém emoce. Hráč s problémy s mnohokrát operovaným kolenem nemá v Praze zřejmě ideální budoucnost a netají se tím, že by v Brně rád zůstal.
Trenér Martin Svědík na zápas kvůli prohrané sázce o vítězství v lize vyrazil v převleku za postavu Thomase Shelbyho ze seriálu Gangy v Birminghamu.
Zbrojovka už šest kol před koncem měla jisté vítězství a postup zpět mezi elitu, kam se vrátí po třech sezonách. Brněnský celek se před rokem pod taktovkou kouče Martina Svědíka nejprve vyhnul sestupu do třetí ligy, kompletně přezbrojil a okamžitě dominoval.
Majitel Vojtěch Kačena se netají plány na stavbu nového stadionu, už nyní probíhá příprava stavebního řízení pro novou fotbalovou akademii mládeže. Hráči si sami v rámci oslav vzali písničku Po potoce chodila za svou.