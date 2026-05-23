Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Jiří Černý
  18:37
Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. Už se chystalo jeho střídání, když Zbrojovka dostala možnost zahrávat pokutový kop. Hofmann pověsil míč doprostřed branky pod břevno a poté i kopačky na hřebík. Brno zvítězilo 4:1 a odstartovalo oslavy návratu do první ligy.
Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím a odpálila oslavy návratu do nejvyšší soutěže. Kapitán Stanislav Hofmann nastupuje ke svému poslednímu utkání. | foto: FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...
Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...
Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...
Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...
11 fotografií

Když Bienvenue Kanakimana utekl v osmdesáté minutě po levém křídle za stavu 2:1 pro Brno, vracející se obránce neudržel ruce u těla. Penalta byla nevyhnutelná.

Burundský útočník jen sebral míč a okamžitě se vydal za svým kapitánem. „Nůžky… nevím, jestli to byly úplně nůžky. Když vidím Ronalda, tak tohle byla spíš parodie. Ale měl jsem tam dvě hlavičky, pak mi Vachy krásně přihrál na střelu. Před Velichovým gólem jsem tam těsně nedosáhl – tam je vidět, proč končím. Chybí mi ty dva kroky. Kdybych byl o pět šest let mladší, asi se tam dostanu. Kluci hodně chtěli, abych ten gól dal. Nakonec jim musím poděkovat, hlavně Bennymu za tu rychlost, díky které z toho byla penalta. Mohl jsem to takhle hezky uzavřít,“ vysekl kapitán pochvalu kolegovi.

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím a odpálila oslavy návratu do nejvyšší soutěže.Brněnský kouč Martin Svědík prohrál sázku a tak přišel na zápas v oblešení Thomase Shelbyho ze seriálu Gangy z Birminghamu. (23. května 2026)
Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím a odpálila oslavy návratu do nejvyšší soutěže.Brněnský kouč Martin Svědík prohrál sázku a tak přišel na zápas v oblešení Thomase Shelbyho ze seriálu Gangy z Birminghamu.
Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím a odpálila oslavy návratu do nejvyšší soutěže. Kapitán Stanislav Hofmann nastupuje ke svému poslednímu utkání.
Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím a odpálila oslavy návratu do nejvyšší soutěže. Kapitán Stanislav Hofmann nastupuje ke svému poslednímu utkání.
11 fotografií

Hofmann si před penaltou oddychl a nekompromisně ji poslal do středu branky. „Nikdy bych penaltu ani nešel kopat, kdyby to bylo na mně. Naposledy jsem ji kopal v lize proti Boleslavi a nedal jsem, pak ještě jednu a taky nic, takže jsem na penalty trochu zanevřel. Ale dneska to asi mělo být. Kluci mi věřili, nechtěl jsem couvnout, tak jsem šel. Nervózní jsem byl. Na chvíli mě napadla i Panenka, ale to jsem si rychle rozmyslel. Nakonec jsem to zkusil dát nahoru a byl jsem rád, že to vyšlo.

I když se mělo po jeho brance pokračovat, ani sudí Filip Kotala neměl to srdce kazit dojemný moment. Přes pět tisíc fanoušků, chystajících se na bujaré pozápasové oslavy, stálo a tleskalo.

Hofmann jen slzel do svého dresu, prošel špalírem, který mu zformovali spoluhráči, soupeř i funkcionáři.

Po zápase převzal pohár a fanouškům adresoval jen děkovný vzkaz. „Já bych vám chtěl poděkovat všem, za ten první půlrok co jsem přišel v zimě a vypadalo to všelijak. Já vím, že jste to sledovali, i když ne na stadionu, ale nebylo vám to jedno. Věřím, že Zbrojovka je na vzestupu a příští sezonu uděláme vše pro to, aby to bylo ještě lepší a budeme vám dělat radost,“ řekl dojatě.

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím a odpálila oslavy návratu do nejvyšší soutěže.

„První myšlenku jsem měl už v zimě na soustředění v Turecku. Říkal jsem trenérovi i Frantovi Ševinskému, že cítím, že se to blíží. Ta příprava byla dlouhá a tělo už dává signály. Fotbal mě pořád baví, miluju ho, ale vím, co by mě čekalo v první lize. Mám za sebou třináct čtrnáct sezon a znám to prostředí. Je možné, že bych za rok končil na lavičce, a to jsem nechtěl. Hodně mi pomohlo i to, že mě trenér chtěl do realizačního týmu,“ vypráví nově analytik prvoligového nováčka.

Situace nenechala klidným ani trenéra Martina Svědíka. „Dvakrát jsme zvedli pohár, máme spoustu společných zážitků. Bude to velká ztráta po lidské i vůdčí stránce. Na druhou stranu zůstává jako analytik, takže budeme dál spolupracovat. Jsem rád, že jsme to takto nastavili. Je to skvělý člověk i kapitán a hodně pomohl týmu i kabině. Navíc odešel v pravý čas, na vrcholu, což není jednoduché,“ shrnul uznale kouč.

Vorlický: Nevím, co bude dál, ale miluji vás

Celý zápas se nesl v rytmu oslav. Brány areálu se otevřely už dvě hodiny před utkáním, Zbrojovka nachystala fanouškům čtyři tisíce piv zdarma.

Brňané přitom nevzali zápas na lehkou váhu a poslali na hřiště nejsilnější možnou sestavu. Ta se za důvěru odvděčila už po šesti minutách, kdy se po jedenácté v sezoně prosadil Tadeáš Vachoušek.

„Chceme se prezentovat týmovým výkonem, na tom si zakládáme. A vy do toho týmu patříte taky. Velké poděkování patří vám fanouškům,“ rozplýval se při oslavách s pohárem v ruce záložník Patrik Čavoš.

S Brnem se možná rozloučí zraněný ofenzivní záložník Lukáš Vorlický. Tomu na jihu Moravy vyprší hostování ze Slavie Praha. „Za ty čtyři zápasy tady jsem dostal všechno, o co jsem za pět let přišel. Miluji vás. Upřímně nevím, co bude dál. Kdybychom se nepotkali, tak vám mockrát děkuji,“ mísily se ve Vorlickém emoce. Hráč s problémy s mnohokrát operovaným kolenem nemá v Praze zřejmě ideální budoucnost a netají se tím, že by v Brně rád zůstal.

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím a odpálila oslavy návratu do nejvyšší soutěže.Brněnský kouč Martin Svědík prohrál sázku a tak přišel na zápas v oblešení Thomase Shelbyho ze seriálu Gangy z Birminghamu. (23. května 2026)

Trenér Martin Svědík na zápas kvůli prohrané sázce o vítězství v lize vyrazil v převleku za postavu Thomase Shelbyho ze seriálu Gangy v Birminghamu.

Zbrojovka už šest kol před koncem měla jisté vítězství a postup zpět mezi elitu, kam se vrátí po třech sezonách. Brněnský celek se před rokem pod taktovkou kouče Martina Svědíka nejprve vyhnul sestupu do třetí ligy, kompletně přezbrojil a okamžitě dominoval.

Majitel Vojtěch Kačena se netají plány na stavbu nového stadionu, už nyní probíhá příprava stavebního řízení pro novou fotbalovou akademii mládeže. Hráči si sami v rámci oslav vzali písničku Po potoce chodila za svou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Boloňa vs. InterFotbal - 38. kolo - 23. 5. 2026:Boloňa vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.30
  • 4.40
  • 16.00
Barcelona vs. LyonFotbal - - 23. 5. 2026:Barcelona vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 120.00
Bayern vs. StuttgartFotbal - - 23. 5. 2026:Bayern vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
23. 5. 20:00
  • 1.39
  • 5.88
  • 6.78
Lazio vs. PisaFotbal - 38. kolo - 23. 5. 2026:Lazio vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
23. 5. 20:45
  • 1.76
  • 3.85
  • 4.96
Betis vs. LevanteFotbal - 38. kolo - 23. 5. 2026:Betis vs. Levante //www.idnes.cz/sport
23. 5. 21:00
  • 2.45
  • 3.58
  • 2.95
Real Madrid vs. BilbaoFotbal - 38. kolo - 23. 5. 2026:Real Madrid vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
23. 5. 21:00
  • 1.54
  • 4.83
  • 5.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...

Mohl mít dvě asistence, po jeho centrech totiž padly dva góly do sítě Dukly. Ale záložník ostravských fotbalistů Srdjan Plavšič nemá ani jednu, protože obě branky byly vlastní. A třetí taky. „Tři...

23. května 2026  18:04

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

23. května 2026  13:43,  aktualizováno  16:29

Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu

Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním 5. kole ligové nadstavové skupiny o záchranu 1:0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v deváté minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál...

23. května 2026  13:41,  aktualizováno  16:21

Ml. Boleslav - Teplice 0:2, čtvrté vítězství v řadě. Hosté ovládli skupinu o záchranu

Mladoboleslavský Josef Kolářík se snaží přejít přes Emmanuela Fullyho z Teplic.

Fotbalisté Teplic v závěrečném kole ligové sezony vyhráli 2:0 v Mladé Boleslavi a ovládli nadstavbovou skupinu o záchranu. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě útočník Idris Hopi, o chvíli později...

23. května 2026  13:40,  aktualizováno  16:14

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

23. května 2026  8:53

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

22. května 2026  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.