Nejsem křikloun, ale přirozený respekt mám, myslí si nový kapitán Zbrojovky

Kapitánem byl už příležitostně ve Slovácku, kde pod Svědíkem působil. Rozhodnutí, že na to naváže i v Brně, padlo po hlasování hráčů.

„Je to ohlas kabiny, z čehož vidím, že na mě kluci spoléhají, že mě berou. Budu se jim to snažit vrátit na hřišti. Jsem v týmu nejstarší, takže se to ode mě trošku čeká a já se toho nezříkám,“ řekl Hofmann na tiskové konferenci klubu.

Příprava se Zbrojovkou na sezonu ve druhé lize byla podle jeho mínění náročnější než ta, jakou pod Svědíkem zažíval v nejvyšší soutěži. „Trenéři ještě přidali tak 20 procent oproti náročnosti ve Slovácku, takže jsme si to užili. Tréninky byly kvalitní, intenzivní. Nikdo se nezranil, všichni odjeli, co měli, a teď je jen na nás to ukázat v soutěži,“ prohlásil pětatřicetiletý obránce.

Ve své roli kapitána sází Hofmann na své výkony, jimiž se snaží jít příkladem. „Nejsem úplně takový ten křikloun, který by na někoho řval. Myslím si, že mám v sobě vůdcovství a přirozený respekt. Ve svém věku se už asi měnit nebudu. Kvůli něčemu mě kluci kapitánem zvolili, takže budu pokračovat v tom, co jsem dělal doposud,“ vyznal se stoper, který do Zbrojovky přišel během minulého ročníku druhé ligy.

V brněnském dresu od té doby naskočil do dvanácti zápasů, v nichž obrana s ním uprostřed udržela dvakrát čisté konto, Zbrojovka pětkrát vyhrála, pětkrát remizovala a dvakrát odešla poražena.

Tým, který se netají postupovými ambicemi, je podle jeho názoru oproti minulé sezoně výrazně posílen.

„To stoprocentně. Myslím si, že přišla kvalita, prakticky na každý post jsou dva hráči schopní nastupovat v základní sestavě. Konkurence prospěla každému na hřišti, a bude jen na nás, abychom se s bojem o místo v sestavě vypořádali,“ sdělil.

Cení si i dalšího rozšíření realizačního týmu, do něhož přišli také ze Slovácka videoanalytik Tomáš Palinek a kondiční trenér Miroslav Mikšíček. S nimi má brněnský štáb, pracující pro druholigové áčko, už třináct mužů.

„Je jich tam dost a všichni si něčím prošli. Mají za sebou kus dobré práce. Všichni mají u hráčů v kabině respekt a zdá se, že se dobře doplňují. V tomto máme velkou sílu,“ reagoval Hofmann na otázku, zda je realizační tým Zbrojovky nejsilnější ve druhé lize.

Od ní čeká náročné zápasy. „Chceme hrát na postup. Některé zápasy jsou ale nevyzpytatelné, druhou ligu hraje spousta mladých kluků. Každý zápas je těžký a my se budeme připravovat na každého soupeře zvlášť,“ podotkl.

Prvním protivníkem, s nímž se Zbrojovka utká, budou v pátek České Budějovice. Brněnskou partu čeká jedna velká neznámá, Dynamo prošlo v první polovině července velkou obměnou.

„Samozřejmě moc nevíme, kdo za ně bude hrát, jak nastoupí, jen nějakou malou představu máme. Chystali jsme se na to na tréninku, něco jsme si ukázali, a bude to hlavně o nás,“ dodal Hofmann.