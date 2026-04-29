Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská mafie prostřednictvím propíraného Daniela Černaje ovlivnit utkání ve prospěch Olomouce a nejmíň čtyř vstřelených gólů v zápase. Vyšla však jen jedna sázka ze dvou, což mělo údajně zvrácenou dohru.
Jak informoval Deník, který cituje z policejních spisů, Černajův dluh u zahraničních sázkovek měli údajně hráči, kteří nesplnili zadání, splácet prostitucí v Polsku.

Zápas z ledna 2024, jenž se hrál během zimní přestávky, měli podchycený Černaj s dalším kolegou Petarem Gavričem. Mafie vsadila na výhru olomoucké rezervy a na počet gólů vyšší než 3,5, což je mezi sázkaři jedna z populárních možností.

Všechno mělo být ale dopředu organizované.

Černajův komplic Filip Benc, bývalý ligový fotbalista, který měl být hráčům nejblíž, podle policie už den před utkáním zavolal Samuelu Šigutovi, tehdy ještě hráči Opavy, u kterého byla v tu dobu i jeho přítelkyně Natálie.

„Chystala se vsadit na vítězství Olomouce. Divila se tomu, že by měl sázku schválit Černaj, Šigut vysvětloval, že jde o podezřelou sázku. Bencovi zároveň řekl, že od Černaje měl pokyn, aby na toto vítězství vsadil,“ cituje Deník policejní dokumenty.

Druhý den si Šigut, jenž v utkání nehrál, ale v ovlivňování je také zapletený, pochvaloval výhru. Zároveň se ale divil, proč Černaj sázel na počet gólů a také tři zásahy ve druhé půli, když neměli podchyceného brankáře. Což byla nakonec osudná chyba.

Černaj s Gavričem měli na opavské straně sice domluvené tři hráče, kteří měli duel v jejich prospěch ovlivnit. Jedním z nich byl i brankář Lumír Číž, který měl být v sázkařském prostředí zběhlý.

Jenže když se před přátelským utkáním Opavy s Karvinou, který byl na programu stejný den, zranil brankář Adam Richter, musel Číž místo něj. A do brány šel po poločase proti Olomouci mladík Matěj Hafera, který o milionových sázkách nevěděl nic.

Což na Černajově straně vyústilo v dluh téměř jedenácti milionů korun u zahraničních sázkařských skupin, u kterých sázel přes Jakuba Prokeše, bývalého manažera Startu Brno, který je také jedním z obviněných v celé kauze.

Bencovi posléze Černaj volal s tím, že si nemá u koho půjčit a že bude muset „na výlet za Polákem“.

Podle vyšetřovatelů to znamená, že si opavští hráči na Černajův dluh vydělávali prostitucí. Podle policie Černaj prohlásil, že „je mu jedno, kolik chlapů se na nich vystřídá“.

Další detaily známé nejsou, kromě Černajovy cesty s Prokešem do Rakouska, kde se zahraničními kontakty v sázkařské mafii dluh řešili a měli ho splatit do deseti dnů. Policie podle citovaného serveru u Černaje pracuje i s podezřením z mravnostních trestných činů, za které pykal už dříve, když za šíření dětské pornografie dostal v roce 2014 podmínku.

