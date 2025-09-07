Stejný jako dřív. Lafata ozdobil rozlučku hattrickem: Lidem děkuju! Bylo to parádní

Ostré odpolední slunce mu pálilo do obličeje, když typickou dorážkou do prázdné brány otevřel skóre rozlučky Bonyho Wilfrieda a sparťanských legend. Bývalý reprezentační fotbalista David Lafata při oslavě typicky políbil prsten a ve výskoku zapumpoval pěstí. „Kluci si mě s tím před zápasem dobírali. Udělal jsem to hlavně pro lidi z rodiny, měl jsem jich tu dost. Vlastně jsme vypravili autobus,“ usmíval se po exhibičním utkání.
David Lafata góly střílet nezapomněl. Wilfriedovu rozlučku ozdobil hattrickem.

David Lafata góly střílet nezapomněl. Wilfriedovu rozlučku ozdobil hattrickem.

David Lafata slaví svůj gól s Markem Matějovským a Václavem Kadlecem.
„Lidem děkuju! Bylo to parádní,“ vzkázal Lafata po rozlučce Bonyho Wilfrieda.
Bony Wilfried (v bílém) během rozlučky v epet Aréně.
Tým sparťanských legend před rozlučkou Bonyho Wilfrieda.
Početná ekipa z jižních Čech, odkud Lafata pochází a kde se po kariéře zase usadil a kope v kraji za Olešník, zase viděla show, jakou tu bystrý útočník předváděl ještě jako profík.

„Nananana nana nananana na, David Lafata, Lafata!“ po letech znělo letenskými tribunami. Třikrát, takže hattrick. Ve sparťanském dresu dohromady sedmý. Obávaná dvacetjednička měla zase chuť a fanoušky, kterých přišlo přes osm tisíc, opět roztančila.

Úplně na chlup stejně jako dřív. A bylo v tu chvíli jedno, že je to tentokrát spíš uvolněné tempo pro radost. Fanoušci si oslavy užili dosyta.

Poslední Lafatovo třígólové představení si na Spartě užili před devíti lety, tehdy doma sestřelil Příbram. Nedlouho předtím přitom slavil rovnou pětkrát. To když se v posledním kole sezony 2015/16 loučil Radoslav Kováč a Lafatův instinkt pocítila Jihlava.

Akrobatické zakončení? Není problém. David Lafata dal při rozlučce Bonyho Wilfrieda hattrick.

„Tamty hattricky byly určitě důležitější. Jsem hlavně rád, že diváci viděli hodně gólů. Zápas splnil účel, je to příjemné pro mě i pro ostatní, že jsme si kopli na nádherném pažitu a mohli jsme si obejít oslavné kolečko,“ přemítal bývalý kapitán.

Po výhře sparťanských legend 10:6 nad mezinárodním týmem Bonyho má každopádně další tři góly do deníčku, kam si všechny už od žáčků zaznamenává. A žádné nevynechal!

„Tyhle si určitě taky zapíšu, když jsou na Spartě,“ kývl třiačtyřicetiletý útočník.

„Když jsme nastupovali a lidi začali zpívat sparťanskou hymnu, bylo to opravdu dojemné. Lidem, kteří přišli, bych chtěl poděkovat, protože vytvořili parádní atmosféru téhle parádní akci,“ líčil Lafata.

Jdi doprava! A já šel left. Bony o češtině, lásce ke Spartě a slivovici s Řepkou

V týmu se představil po boku tehdejších spoluhráčů Bořka Dočkala, Marka Matějovského, Václava i Michala Kadlece, Costy, Maria Holka nebo Ladislava Krejčího mladšího. Na lavičce mu pak zase udílel pokyny kouč Vítězslav Lavička.

Jen s Bonym, který se na pár posledních minut převlékl z dresu svých přátel a top světových jmen rovněž do rudého, se na hřišti potkal jen coby soupeř.

Bony Wilfried (v bílém) během rozlučky v epet Aréně.

„Osobní vzpomínku na něj ani nemám, protože se vždycky pohyboval na druhé straně hřiště. Vím, že byl vždycky obrovskej. On byl teda velkej i teď. Ale když rozhýbe ty svoje svaly, pořád to v noze má,“ uznal nejlepší střelec samostatné české ligy.

Byl vůbec po tolika letech nervózní?

„To už asi ne. Spíš, aby se člověku nic nestalo,“ rozesmál se.

Společně ho teď čeká příjemné setkání se všemi aktéry. „Určitě proběhne pozápasová regenerace, dobré jídlo a uvidíme, co nám trenér naordinuje.“

Jak bratranec chytal bratrance. Červ hrál a slavil s Douděrou: Ani nevím, kdo řval víc

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Hodně se soustředil, aby skákající míč trefil čistě. Okřikl parťáka Kušeje, který se mu do dráhy málem připletl. Tak akorát mu vyšel krok, aby se čistým nártem opřel do střely, po které balon...

6. září 2025  8:40

Staněk opět v bráně. Vychytal nulu a ocenil Nedvěda: Neskutečný frajer. Pecka, že je tu

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Nečekaný hrdina večera. „Můj šťastný návrat,“ culil se Jindřich Staněk, když pár minut po vypjatém zápase v Černé Hoře (2:0) hodnotil výkon svůj i celého týmu. Mluvil potichu, klidně, skoro až...

6. září 2025

