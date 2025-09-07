Početná ekipa z jižních Čech, odkud Lafata pochází a kde se po kariéře zase usadil a kope v kraji za Olešník, zase viděla show, jakou tu bystrý útočník předváděl ještě jako profík.
„Nananana nana nananana na, David Lafata, Lafata!“ po letech znělo letenskými tribunami. Třikrát, takže hattrick. Ve sparťanském dresu dohromady sedmý. Obávaná dvacetjednička měla zase chuť a fanoušky, kterých přišlo přes osm tisíc, opět roztančila.
Úplně na chlup stejně jako dřív. A bylo v tu chvíli jedno, že je to tentokrát spíš uvolněné tempo pro radost. Fanoušci si oslavy užili dosyta.
Poslední Lafatovo třígólové představení si na Spartě užili před devíti lety, tehdy doma sestřelil Příbram. Nedlouho předtím přitom slavil rovnou pětkrát. To když se v posledním kole sezony 2015/16 loučil Radoslav Kováč a Lafatův instinkt pocítila Jihlava.
„Tamty hattricky byly určitě důležitější. Jsem hlavně rád, že diváci viděli hodně gólů. Zápas splnil účel, je to příjemné pro mě i pro ostatní, že jsme si kopli na nádherném pažitu a mohli jsme si obejít oslavné kolečko,“ přemítal bývalý kapitán.
Po výhře sparťanských legend 10:6 nad mezinárodním týmem Bonyho má každopádně další tři góly do deníčku, kam si všechny už od žáčků zaznamenává. A žádné nevynechal!
„Tyhle si určitě taky zapíšu, když jsou na Spartě,“ kývl třiačtyřicetiletý útočník.
„Když jsme nastupovali a lidi začali zpívat sparťanskou hymnu, bylo to opravdu dojemné. Lidem, kteří přišli, bych chtěl poděkovat, protože vytvořili parádní atmosféru téhle parádní akci,“ líčil Lafata.
V týmu se představil po boku tehdejších spoluhráčů Bořka Dočkala, Marka Matějovského, Václava i Michala Kadlece, Costy, Maria Holka nebo Ladislava Krejčího mladšího. Na lavičce mu pak zase udílel pokyny kouč Vítězslav Lavička.
Jen s Bonym, který se na pár posledních minut převlékl z dresu svých přátel a top světových jmen rovněž do rudého, se na hřišti potkal jen coby soupeř.
„Osobní vzpomínku na něj ani nemám, protože se vždycky pohyboval na druhé straně hřiště. Vím, že byl vždycky obrovskej. On byl teda velkej i teď. Ale když rozhýbe ty svoje svaly, pořád to v noze má,“ uznal nejlepší střelec samostatné české ligy.
Byl vůbec po tolika letech nervózní?
„To už asi ne. Spíš, aby se člověku nic nestalo,“ rozesmál se.
Společně ho teď čeká příjemné setkání se všemi aktéry. „Určitě proběhne pozápasová regenerace, dobré jídlo a uvidíme, co nám trenér naordinuje.“