Sparta chce třetí double za sebou. Startuje fotbalová liga žen

O víkendu startuje nejvyšší soutěž fotbalistek a Sparta je zase favoritem. V posledních dvou sezonách vyhrála ligu i pohár.

„Poctivě se připravujeme, protože nás čeká zase náročná sezona. Máme za sebou kvalitní přípravná utkání s dobrými výsledky,“ poukázal kouč Bartalský na výhru nad Jenou a remízu s Postupimí.

Fotbalová liga žen v Česku je záležitostí Sparty a Slavie, ostatní družstva jsou spíš do počtu. „Ale nuda to není,“ říká Odehnalová.

„V podmínkách, které v Česku jsou, je to bohužel jen o Spartě a o Slavii. Jsme rády i za tuhle rivalitu. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby tady vyrostl další tým, který by konkuroval. V poslední sezoně to vypadalo na Liberce, ale letos to nepředpokládám,“ podotkla Bertholdová.

Derby je na programu už ve druhém kole. Pak se Sparta se Slavií utkají ještě třikrát. „V derby se rozhoduje o titulu, jsou to nejdůležitější zápasy v sezoně,“ řekla Bertholdová.

Další výzvou pro sparťanky je Liga mistryň. V minulé sezoně vypadly hned v prvním kole s Ajaxem Amsterdam.

„Chceme se dostat dál. Věřím, že se to podaří. Liga mistryň je odměnou za celoroční práci a nechceme, aby to skončilo hned v prvním kole,“ zdůraznil kouč Bartalský. Pohárové zápasy se budou hrát na hlavním stadionu na Letné.

Do sezony vstupují sparťanky bez dvou opor. Největší český talent Andrea Stašková přestoupila do Juventusu Turín a nejlepší střelkyně Kylie Strom zamířila do Atlétika Madrid.

„Nejdeme směrem, abychom byli závislí na jedné hráčce. Naše síla je týmová,“ podotkl kouč. „To, že dvě holky odešly do takových klubů, je pro nás obrovská reklama. Znamená to, že jdeme správným směrem. Děvčata ví, že ze Sparty vede cesta dál.“

Naopak klub získal tři hráčky ze Spojených států. Ty v červnu vyhrály světový šampionát ve Francii.

Světový, potažmo evropský a český ženský fotbal, pořád je ten rozdíl obrovský. Sparta se snaží, aby své družstvo co nejblíž k němu posunula.

„Naším cílem není ženský fotbal uměle zviditelňovat, ale chceme, aby holky od klubu cítily podporu. A přejeme si, aby si k nim cestu našli fanoušci a chodili je na zápasy podporovat,“ poznamenal sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.