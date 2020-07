Sparta před pohárovým finále s Libercem věří: Teď to vyjde!

Za pár dní to bude šest let, takže vzpomínky pomalu blednou. Ale když si dáte práci, něco z paměti nebo z internetového vyhledávače vylovíte. Sparta tehdy - v polovině července 2014 - nastoupila v netradičních žlutých dresech. V sestavě měla současného kapitána Dočkala, ale taky třeba Hejdu, Přikryla nebo Holka. V krásném počasí smázla doma Plzeň bez potíží 3:0. V soutěži, která už dnes ani neexistuje. Český superpohár - tak zní jméno trofeje, kterou si na Letné naposledy vystavili do vitríny.