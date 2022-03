ONLINE: Sparta - Jablonec, hraje se o finále poháru, nastupuje Pešek či Dočkal

Dvakrát prohrávali, přesto nakonec dokázali zápas dotáhnout do vítězného konce. Druholigoví jihlavští fotbalisté v...

Soustředění jihlavským fotbalistům svědčí, na úvod vstřelili pět gólů

Zítra to bude týden, co jihlavští fotbalisté vyrazili do Chorvatska na soustředění před startem jarní části druhé ligy....