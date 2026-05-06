Mladí sparťané zvítězili poprvé v jarní části sezony a v soutěžním zápase vůbec poprvé od 26. října. Dvěma góly se na stadionu na Žižkově blýskli Schánělec a Říha. Pražané poskočili ze dna tabulky na předposlední místo o dva body před Jihlavu, na první nesestupovou příčku a čtrnáctý Prostějov ztrácejí tři body.
Zbrojovka Brno, která má už od 20. dubna jistý triumf v soutěži, poprvé od postupu ztratila body. Ve Vítkovicích po Čavošově hlavičce na zadní tyči dlouho vedla, ale rezerva Baníku nakonec vyrovnala. Ve třetí minutě nastavení se zblízka prosadil Škrkoň. Favorit soutěže ztratil body teprve popáté v sezoně.
Brno má tři kola před koncem v tabulce 69 bodů. Rekordním ziskem je 76 bodů, které v ročníku 1999/2000 nasbíralo Slovácko.
Záchrana se výrazně vzdálila Jihlavě. Vysočina sice v Českých Budějovicích dokázala zareagovat na penaltu Dynama a rovněž z pokutového kopu po změně stran vyrovnala, ale pak se dvakrát prosadil Adams. Jihlava z 11 jarních kol získala jen čtyři body za remízy.
Velký útlum zažívá i slávistická rezerva. Mladí Pražané utrpěli v Kroměříži pětigólový debakl a v posledních třech kolech prohráli bez vstřeleného gólu. Za Hanáky se hattrickem blýskl Koryčan. Kroměříž je na 12. místě tabulky téměř zachráněna, slávisté mají o dva body více a již jistotu udržení.
23. Schánělec
41. F. Říha
44. Pavlík
65. F. Říha
80. Schánělec
45. Karalić
Daniel Kerl – M. Kotíšek, F. Říha (87. M. Jedlička), S. Pech, Osmani – Lilling, Feit (84. Tošnar) – Pavlík, Moudrý (87. Mensah), Mokrovics (84. Pavlo) – Schánělec (C) (84. Zíka).
J. Musil – Š. Polášek, Habusta, Šindelář, Lutonský (79. Jáger) – M. Polášek (46. Fišer), Dziuba (46. Zahradníček) – Matoušek I, Koudelka (C) (46. Matocha), Karalić (46. Zapletal) – Hais.
Rodriguez – Krpálek, Negouai, Kaczmarek, V. Kotíšek.
Mikulec – Sláma, Vagner, Raab.
90+1. S. Pech
51. Matoušek I, 90+1. Š. Polášek
Rozhodčí: Rouček – Malimánek, Marek
Počet diváků: 510
90+3. Škrkoň
35. Čavoš
Hrubý – Sirotek (79. Šehić), Nogha, Míček, Řeháček – Frýdl, Holaň (C) (68. Vlna) – Dvořáček (79. Laine), P. Jaroň (68. Okebugwu) – Drozd (79. M. Bitta), Škrkoň.
Hrdina – Klíma (C), Vedral, A. Markovič (87. Mareš) – Janetzký, Čavoš (76. Texl), Selnar (68. Juroška), Žitný (68. Vachoušek), Kaká – Kanakimana (68. Gjorgievski), Velich.
Vavřík – Měkota, Simerský.
Hložánek – Kronus, Blecha, Hofmann, Cicilia.
29. Holaň, 67. Sirotek
54. Velich, 85. Kaká
Rozhodčí: Mach – Ježek, Novák.
Počet diváků: 611
12. Koryčan
16. Koryčan
52. D. Moučka
69. Koryčan
86. Žák
Vajner – Z. Říha, Hlinka (C), Otrísal, Čelůstka – Mach (71. Kulíšek), Kříž – Koryčan (71. Žák), Holík (62. Ovesný), D. Moučka (80. Zavadil) – Večeřa (62. Saal).
Petrenko – Piták, Chaluš (80. Solarte), Broukal, Palivec (46. Kolísek) – Teah, Naskos (46. Rajnoha), Okonkwo (C) (62. Szywala) – Cedergren (71. Kohout), Pikolon, Belžík.
J. Dostál – Kudela, Toman, Dočkal, Bartolomeu, D. Němeček.
Božev – Necid, Michez.
56. Holík, 57. Kříž
54. Teah, 75. Chaluš
Rozhodčí: Opočenský – Váňa, Pfeifer
Počet diváků: 1109
34. Vaníček
61. Adams
76. Adams
57. Omotoye
Nalezinek – J. Brabec (46. Tischler), Rajtmajer, O. Novák, Ochoche (81. Hryhoruk) – Hubínek, Alves – Vaníček (80. Štindl), Skalák (C) (59. Adam), Chizurum (63. Douděra) – Adams.
Slavata – Haala (83. Muhammad), Alkasim, Štětka, D. Matoušek (59. Farka) – M. Lacko, Čermák (C) – Křivánek (72. Sambou), Křehlík (83. Hošek), J. Vlček (46. Miška) – Omotoye (72. T. Franěk).
Borne – Wandji, Omon, Sunday.
Soukup – Kočí, Lopatář, Záhradník, Ogiomade.
32. Chizurum, 54. Vaníček
58. Omotoye, 71. Haala
Rozhodčí: Nehasil – Hurych, Dorotík
25. Havel
90+4. Plachý
Pastornický – Holiš, Havel, P. Novák (C), Plachý – Barac (46. Voleský), Bláha – Polyák, Hák (74. Heppner), Varačka (82. Řezáč) – Matějka.
Šerák – Kaulfus (80. Bauer), Doleček (46. M. Beránek), Toml, Zachoval – David Jambor, Kejř (C) – Schön (80. Kozojed), Halda, Čičovský – L. Hruška.
Kubný, Šťovíček – F. Rataj, J. Rezek.
Panin – Savčuk, Rolinek, Diack.
57. Bláha, 75. Voleský, 88. Heppner
58. L. Hruška, 85. Toml
Rozhodčí: Bohata – Šůma, Ježek
Počet diváků: 535
5. Do Marcolino
69. Idumbo
55. Sy
Grigar (46. Němec) – Kodad, Ullman, Březina (62. Kuta), F. Novotný – Moulis (62. Osaghae), Kott, D. Richter (C) – Goj, Do Marcolino (62. D. Černý), Idumbo (80. Fantiš).
Ciupa – Sochor (80. Lacík), Srubek (C), Lehoczki, Helešic – M. Novák, Štěpánek (66. Turanjanin) – Sy, Mužík, Papalele – Ndiaye (66. Čejka).
Čtvrtečka – Čítek, Diarra, Emmer, Rudenkij.
Babka – Brož, Barteska.
90+2. Čejka
Rozhodčí: Lovětínský – Volf, Cichra; delegát: L. Zeman; technický delegát: Tandler
Počet diváků: 864
50. Rama
82. Rama
90. Obal (vla.)
3. Ondrášek
Kotek – Kurka, Kulhánek (C), Koné, Jindra (83. Š. Tesař) – Djordjić, L. Musil (46. Rama), Hrubeš (90+3. Budil), Soukeník – J. Franěk (46. H. Hruška), Michl (89. Kašpárek).
Sirotník – M. Richter, Kejval, Nový, Ambler – Petrák (85. Obal), Batioja (C) – A. Toula (60. Jirásek), Hönig, Prošek (60. Gembický) – Ondrášek (75. Patka).
A. Rezek – Kolman, Ojetoye, Omale, D. Beránek, Lacman.
Kořán – Votava, Fišl, Divíšek.
78. Jindra
55. Ondrášek
90+2. M. Richter
Rozhodčí: M. Panský – S. Pochylý, D. Žurovec
Počet diváků: 403
29. T. Jedlička
81. Málek
Borek – Jeřábek (C) (46. Štěrba), Čoudek, Plechatý, Fulnek – Breite (56. Samek), Pospíšil – al-Mušajfrí (70. Tauš), Navrátil (46. Vukadinović), Fomba – Adediran (88. Švancara).
Melichar – Svoboda, Nghabo, Jakub Urbanec, Kop (81. Roušar) – Švestka (C), Š. Černý – Vott (90. Bárta), Vrána (65. Conte), Málek – T. Jedlička (65. Šmiga).
Kašík – al-Brajkí, Hamansenya, D. Toula, Sedlák, Osei.
Bleha – Apea, Antwi, Mulumba.
47. Š. Černý, 51. Vott
Rozhodčí: Matěj Kubečka – Jan Dohnálek, Pavel Pospíšil
Počet diváků: 852