Béčko Sparty rozstřílelo Prostějov, debakl schytala i rezerva Slavie. Brno remizovalo

  19:49
Fotbalisté Sparty B ve vloženém 27. kole druhé ligy rozdrtili ve středu v záchranářském souboji Prostějov 5:1 a oživili naději na udržení. Na poslední místo se za Pražany po porážce 1:3 v Českých Budějovicích propadla Jihlava. Zbrojovka ztratila v honbě za ziskem rekordního počtu bodů v druholigové sezoně. Na půdě Baníku B remizovala 1:1. Rezerva Slavie schytala debakl 0:5 na hřišti Kroměříže.
Jihlavský Omotoye (v žlutém) sice vstřelil gól Českým Budějovicím, Jihlava ale i tak prohrála. | foto: MAFRA

Mladí sparťané zvítězili poprvé v jarní části sezony a v soutěžním zápase vůbec poprvé od 26. října. Dvěma góly se na stadionu na Žižkově blýskli Schánělec a Říha. Pražané poskočili ze dna tabulky na předposlední místo o dva body před Jihlavu, na první nesestupovou příčku a čtrnáctý Prostějov ztrácejí tři body.

Zbrojovka Brno, která má už od 20. dubna jistý triumf v soutěži, poprvé od postupu ztratila body. Ve Vítkovicích po Čavošově hlavičce na zadní tyči dlouho vedla, ale rezerva Baníku nakonec vyrovnala. Ve třetí minutě nastavení se zblízka prosadil Škrkoň. Favorit soutěže ztratil body teprve popáté v sezoně.

Brno má tři kola před koncem v tabulce 69 bodů. Rekordním ziskem je 76 bodů, které v ročníku 1999/2000 nasbíralo Slovácko.

Záchrana se výrazně vzdálila Jihlavě. Vysočina sice v Českých Budějovicích dokázala zareagovat na penaltu Dynama a rovněž z pokutového kopu po změně stran vyrovnala, ale pak se dvakrát prosadil Adams. Jihlava z 11 jarních kol získala jen čtyři body za remízy.

Velký útlum zažívá i slávistická rezerva. Mladí Pražané utrpěli v Kroměříži pětigólový debakl a v posledních třech kolech prohráli bez vstřeleného gólu. Za Hanáky se hattrickem blýskl Koryčan. Kroměříž je na 12. místě tabulky téměř zachráněna, slávisté mají o dva body více a již jistotu udržení.

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 17:00
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : 1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK 5:1 (3:1)
Góly:
23. Schánělec
41. F. Říha
44. Pavlík
65. F. Říha
80. Schánělec
Góly:
45. Karalić
Sestavy:
Daniel Kerl – M. Kotíšek, F. Říha (87. M. Jedlička), S. Pech, Osmani – Lilling, Feit (84. Tošnar) – Pavlík, Moudrý (87. Mensah), Mokrovics (84. Pavlo) – Schánělec (C) (84. Zíka).
Sestavy:
J. Musil – Š. Polášek, Habusta, Šindelář, Lutonský (79. Jáger) – M. Polášek (46. Fišer), Dziuba (46. Zahradníček) – Matoušek I, Koudelka (C) (46. Matocha), Karalić (46. Zapletal) – Hais.
Náhradníci:
Rodriguez – Krpálek, Negouai, Kaczmarek, V. Kotíšek.
Náhradníci:
Mikulec – Sláma, Vagner, Raab.
Žluté karty:
90+1. S. Pech
Žluté karty:
51. Matoušek I, 90+1. Š. Polášek

Rozhodčí: Rouček – Malimánek, Marek

Počet diváků: 510

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 17:00
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:1)
Góly:
90+3. Škrkoň
Góly:
35. Čavoš
Sestavy:
Hrubý – Sirotek (79. Šehić), Nogha, Míček, Řeháček – Frýdl, Holaň (C) (68. Vlna) – Dvořáček (79. Laine), P. Jaroň (68. Okebugwu) – Drozd (79. M. Bitta), Škrkoň.
Sestavy:
Hrdina – Klíma (C), Vedral, A. Markovič (87. Mareš) – Janetzký, Čavoš (76. Texl), Selnar (68. Juroška), Žitný (68. Vachoušek), Kaká – Kanakimana (68. Gjorgievski), Velich.
Náhradníci:
Vavřík – Měkota, Simerský.
Náhradníci:
Hložánek – Kronus, Blecha, Hofmann, Cicilia.
Žluté karty:
29. Holaň, 67. Sirotek
Žluté karty:
54. Velich, 85. Kaká

Rozhodčí: Mach – Ježek, Novák.

Počet diváků: 611

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 17:00
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 5:0 (2:0)
Góly:
12. Koryčan
16. Koryčan
52. D. Moučka
69. Koryčan
86. Žák
Góly:
Sestavy:
Vajner – Z. Říha, Hlinka (C), Otrísal, Čelůstka – Mach (71. Kulíšek), Kříž – Koryčan (71. Žák), Holík (62. Ovesný), D. Moučka (80. Zavadil) – Večeřa (62. Saal).
Sestavy:
Petrenko – Piták, Chaluš (80. Solarte), Broukal, Palivec (46. Kolísek) – Teah, Naskos (46. Rajnoha), Okonkwo (C) (62. Szywala) – Cedergren (71. Kohout), Pikolon, Belžík.
Náhradníci:
J. Dostál – Kudela, Toman, Dočkal, Bartolomeu, D. Němeček.
Náhradníci:
Božev – Necid, Michez.
Žluté karty:
56. Holík, 57. Kříž
Žluté karty:
54. Teah, 75. Chaluš

Rozhodčí: Opočenský – Váňa, Pfeifer

Počet diváků: 1109

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 17:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 3:1 (1:0)
Góly:
34. Vaníček
61. Adams
76. Adams
Góly:
57. Omotoye
Sestavy:
Nalezinek – J. Brabec (46. Tischler), Rajtmajer, O. Novák, Ochoche (81. Hryhoruk) – Hubínek, Alves – Vaníček (80. Štindl), Skalák (C) (59. Adam), Chizurum (63. Douděra) – Adams.
Sestavy:
Slavata – Haala (83. Muhammad), Alkasim, Štětka, D. Matoušek (59. Farka) – M. Lacko, Čermák (C) – Křivánek (72. Sambou), Křehlík (83. Hošek), J. Vlček (46. Miška) – Omotoye (72. T. Franěk).
Náhradníci:
Borne – Wandji, Omon, Sunday.
Náhradníci:
Soukup – Kočí, Lopatář, Záhradník, Ogiomade.
Žluté karty:
32. Chizurum, 54. Vaníček
Žluté karty:
58. Omotoye, 71. Haala

Rozhodčí: Nehasil – Hurych, Dorotík

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : MFK Chrudim MFK Chrudim 2:0 (1:0)
Góly:
25. Havel
90+4. Plachý
Góly:
Sestavy:
Pastornický – Holiš, Havel, P. Novák (C), Plachý – Barac (46. Voleský), Bláha – Polyák, Hák (74. Heppner), Varačka (82. Řezáč) – Matějka.
Sestavy:
Šerák – Kaulfus (80. Bauer), Doleček (46. M. Beránek), Toml, Zachoval – David Jambor, Kejř (C) – Schön (80. Kozojed), Halda, Čičovský – L. Hruška.
Náhradníci:
Kubný, Šťovíček – F. Rataj, J. Rezek.
Náhradníci:
Panin – Savčuk, Rolinek, Diack.
Žluté karty:
57. Bláha, 75. Voleský, 88. Heppner
Žluté karty:
58. L. Hruška, 85. Toml

Rozhodčí: Bohata – Šůma, Ježek

Počet diváků: 535

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 2:1 (1:0)
Góly:
5. Do Marcolino
69. Idumbo
Góly:
55. Sy
Sestavy:
Grigar (46. Němec) – Kodad, Ullman, Březina (62. Kuta), F. Novotný – Moulis (62. Osaghae), Kott, D. Richter (C) – Goj, Do Marcolino (62. D. Černý), Idumbo (80. Fantiš).
Sestavy:
Ciupa – Sochor (80. Lacík), Srubek (C), Lehoczki, Helešic – M. Novák, Štěpánek (66. Turanjanin) – Sy, Mužík, Papalele – Ndiaye (66. Čejka).
Náhradníci:
Čtvrtečka – Čítek, Diarra, Emmer, Rudenkij.
Náhradníci:
Babka – Brož, Barteska.
Žluté karty:
Žluté karty:
90+2. Čejka

Rozhodčí: Lovětínský – Volf, Cichra; delegát: L. Zeman; technický delegát: Tandler

Počet diváků: 864

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 18:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 3:1 (0:1)
Góly:
50. Rama
82. Rama
90. Obal (vla.)
Góly:
3. Ondrášek
Sestavy:
Kotek – Kurka, Kulhánek (C), Koné, Jindra (83. Š. Tesař) – Djordjić, L. Musil (46. Rama), Hrubeš (90+3. Budil), Soukeník – J. Franěk (46. H. Hruška), Michl (89. Kašpárek).
Sestavy:
Sirotník – M. Richter, Kejval, Nový, Ambler – Petrák (85. Obal), Batioja (C) – A. Toula (60. Jirásek), Hönig, Prošek (60. Gembický) – Ondrášek (75. Patka).
Náhradníci:
A. Rezek – Kolman, Ojetoye, Omale, D. Beránek, Lacman.
Náhradníci:
Kořán – Votava, Fišl, Divíšek.
Žluté karty:
78. Jindra
Žluté karty:
55. Ondrášek
Červené karty:
Červené karty:
90+2. M. Richter

Rozhodčí: M. Panský – S. Pochylý, D. Žurovec

Počet diváků: 403

Chance Národní Liga
27. kolo 6. 5. 2026 18:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
29. T. Jedlička
81. Málek
Sestavy:
Borek – Jeřábek (C) (46. Štěrba), Čoudek, Plechatý, Fulnek – Breite (56. Samek), Pospíšil – al-Mušajfrí (70. Tauš), Navrátil (46. Vukadinović), Fomba – Adediran (88. Švancara).
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Jakub Urbanec, Kop (81. Roušar) – Švestka (C), Š. Černý – Vott (90. Bárta), Vrána (65. Conte), Málek – T. Jedlička (65. Šmiga).
Náhradníci:
Kašík – al-Brajkí, Hamansenya, D. Toula, Sedlák, Osei.
Náhradníci:
Bleha – Apea, Antwi, Mulumba.
Žluté karty:
Žluté karty:
47. Š. Černý, 51. Vott

Rozhodčí: Matěj Kubečka – Jan Dohnálek, Pavel Pospíšil

Počet diváků: 852

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 27 22 3 2 56:20 69
2. FC SILON TáborskoTáborsko 27 15 5 7 46:29 50
3. SK Artis BrnoArtis Brno 27 13 7 7 42:34 46
4. FK PříbramPříbram 27 13 5 9 29:28 44
5. Slezský FC OpavaOpava 27 11 10 6 42:28 43
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 27 13 3 11 48:41 42
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 27 12 5 10 42:36 41
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 27 12 5 10 36:42 41
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 27 10 8 9 39:29 38
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 27 10 3 14 28:36 33
11. SK Slavia Praha BSlavia B 27 9 5 13 36:42 32
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 27 9 3 15 29:40 30
13. MFK ChrudimChrudim 27 6 8 13 32:48 26
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 27 5 10 12 29:42 25
15. AC Sparta Praha BSparta B 27 6 4 17 24:51 22
16. FC Vysočina JihlavaJihlava 27 4 8 15 26:38 20

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

