Ostrý test mladíků Sparty, čeká je Liverpool. Svátek a čest, říká kouč

Když se sparťané začátkem prosince vydali do Anglie naposledy, vyzráli na Manchester United 3:1. Tři rychlé góly na konci první půle zařídili dvacetiletí Hynek Hruška s Radkem Šilerem.

Druhý jmenovaný s dalšími spoluhráči Daniel Rusem, Vojtěchem Hranošem a Lukášem Penxou se dosud připravovali s A-týmem na soustředění ve španělské Marbelle, odkud cestovali do Anglie na zápas, který startuje od 20.00.

„Bude to první ostrý test. Klíčem k úspěchu je kvalitní defenziva, kterou jsme předváděli už v minulém zápase s United. A co zlepšit? Práci na balonu,“ líčil Loučka v rozhovoru pro klubový web.

Proti výběru juniorek elitních anglických týmů Sparta nastupuje pravidelně. Loni na podzim se utkala s Fulhamem a Norwichem, těm ale podlehla. V minulých edicích turnaje, kterého se účastní prestižní akademie z celé Evropy, trápila například Arsenal nebo Manchester United.

„Hrát proti anglickým celkům je pro nás vždycky svátek,“ těšil se Loučka.

O čem kouč sparťanského druholigového B-týmu ještě mluvil?

O prvním zahraničním soustředění ve španělské Marbelle. „Je to skvělé, poprvé si rezerva někam vyjede na delší přípravu. Jsme rádi, že se nám to podařilo dotáhnout. Moc si toho vážíme a samozřejmě budeme se snažit to využít co nejlépe.“

O změnách v týmu, z nějž na hostování odešli kapitán Dalibor Večerka do Teplic a Nelson Okeke do Bohemians. „Zasloužili si udělat další krok. Pro nás je to oslabení, ale zase od toho tu jsme, abychom hráče posouvali do vyšších soutěží. Nahradili je dva zkušení hráči, nejen David Pavelka z A–týmu, ale i Daniel Kaštánek z Hradce Králové, kteří už ligovým angažmá prošli.“

O přínosu zkušených starších hráčů z první ligy. „V první řadě jde o velkou kvalitu. Třeba David je pořád skvělý fotbalista a mít ho v týmu nám přináší spoustu pozitiv. Hlavní role je herní, ale také mentorská, což přijde samo, když uvidí, jak je nastavený.“

David Pavelka v dresu Sparty Daniel Kaštánek v dresu Hradce Králové.

O změnách v realizačním týmu, který opustil anglický kondiční kouč Matt Umney a kde ho nahradil irský protějšek Ciaran O’Reilly, jenž prošel třeba Midtjyllandem. „Mattovi bych rád poděkoval. To, že odešel zrovna do švédského Malmö, také vypovídá o tom, že to tady děláme dobře. Ciaran se sžívá s českým prostředím, je to pro něj složitější, odborně je to též skvělý člověk. Ztratili jsme jednoho odborníka, ale jiného jsme získali.“

O roli hlavního trenéra, v níž sparťanskou rezervu už rok vede. „Skvělé období. Za sebe říkám, že pracovat v takovém prostředí plném kvality a talentu je svátek. Mít kolem sebe navíc takové odborníky, to je velká škola.“

O změně z asistenta na hlavního trenéra a o pokroku, který u sebe vnímá. „Ta práce je jiná úplně ve všem. Mám daleko větší zodpovědnost, ale všechno je tady rozprostřené mezi kolegy, kteří mi hodně pomáhají, takže v tom je moje práce výrazně jednodušší. Jsme dobrá parta, která chce předat klukům maximum, absolutní servis, čehož se budeme držet i nadále.“