Sparťanští mladíci v Anglii září, vyzráli na juniorky Liverpoolu i United

Dva poslední výlety na prestižní anglický Premier League International Cup, dvě vítězství 3:1. A proti komu! Sparťanská rezerva ve středu večer zdolala juniorský výběr fotbalistů Liverpoolu, v prosinci si stejně poradila i s Manchesterem United. Na postup z osmičlenné skupiny to ale nestačilo. „Je to velmi pozitivní, i když letět sem ještě na další zápas by bylo fajn,“ uznal kouč Luboš Loučka pro klubový web.