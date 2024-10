Lekce na City, pak nová smlouva. Talent Rus o Spartě, zázemí i angličtině v klubu

„Servis tu máme opravdu nadstandardní,“ kývl osmnáctiletý útočník Daniel Rus, když si z trávníku na chvíli odskočí za plůtek mezi novináře.

Má za sebou rušný týden.

Po návratu z Manchesteru spal nanejvýš jednou, i proto hned v pátek nebyl v plné zátěži. V týdnu čelil se sparťanskými mladíky devatenáctce City v juniorské podobě Ligy mistrů, takzvané Youth League. Hosté na první pohled fyzičtějšímu soupeři podlehli 0:3, ale utkali se s ním se ctí.

„Byl to docela kolotoč, ale dostali jsme užitečnou fotbalovou lekci,“ přiznal Rus.

Krátce poté si na tribuně užíval, jak se áčko pere s hvězdami Haalandem nebo Fodenem. Po pátečním tréninku v mládežnickém centru na Strahově pak Sparta oznámila, že s jedním z největších talentů v akademii prodloužila profesionální smlouvu.

Daniel Rus spojuje svou budoucnost se Spartou. Osmnáctiletý odchovanec a jeden z tahounů naší rezervy podepsal nový kontrakt



Dane, ať se ti v tom nejkrásnějším dresu daří ✨ #acsparta



O víkendu ho s rezervou čeká nadmíru sledovaná bitva mezi tradičními pražskými soupeři. Na Žižkově, kde sparťanské béčko sehrává domácí zápasy druhé ligy, se totiž utká s domácí Viktorií. A střetnutí obou klubů doprovází dlouholetá tradice.

„Bude to trochu jiné než ostatní zápasy. Na všechny se sice připravujeme stejně a chceme je zvládnout vítězně, ale doufáme, že tentokrát přijde co nejvíce fanoušků a ta atmosféra bude super,“ usmál se Rus.

Vraťme se ještě na chvíli zpátky k City. Jak jste vnímal ty jasné rozdíly, které mezi týmy byly?

Hlavně jsme všichni v kabině za tu zkušenost rádi a myslím si, že ostudu jsme neudělali. Je ale pravda, že někteří vypadali, jako by v dospělém fotbale už hráli čtyři roky. Rozdíl tam byl a hlavně z té fyzické části, tam to bylo hodně vidět.

Měli jste možnost si v Manchesteru projít klubové zázemí a porovnat ho s tím, co máte tady v Praze?

Upřímně moc času jsme neměli, ale z toho, co jsme viděli a co jsme hlavně stihli vidět, tam mají neskutečné zázemí. Ale až takové rozdíly proti tomu, co máme tady k dispozici na stadionu, se mi to jako velký rozdíl nezdálo.

Berete takové zápasy víc jako zážitek, když přicházejí vysoké porážky?

Všechny to asi posouvá, ale jsme ve Spartě a my chceme každý zápas zvítězit, takže v tomto ohledu to spokojení určitě nejsme, ale zkušenosti jsou super a my jsme vděční za to, že to můžeme hrát, ale doufám, že ty zbývající tři zápasy se nám povedou jinak, hlavně výsledkově.

Co jste říkal na večerní zápas? A-tým v něm podlehl soupeři 0:5.

První poločas byl dobrý. Vlastně mi přišlo, že City to obehrávalo na vápně, ale neměli vyložené šance. Ve druhé půli se to zlomilo, když Haaland dal krásný gól, a oni potom ukázali, jakou mají obrovskou sílu. Mně se ale nejvíc líbili naši fanoušci.

Kdo se vám z večerního zápasu nejvíc líbil?

Určitě Haaland, ten se desetkrát dotkne míče, ale dá z toho dvakrát gól, to je něco neskutečného. A mně osobně asi Bernardo Silva, jak hraje v klidu. Jenže tam je každý hráč obrovská individualita a persona, takže pro nás super, že jsme tam mohli být a vidět to.

Jak vidíte svůj vývoj ve Spartě? Hrajete za devatenáctku, za béčko. Existuje vůbec nějaká šance teď nakouknout i do prvního týmu?

Já jsem si prošel celou sparťanskou akademii, takže pro mě osobně to je něco speciálního, když se pořád posouvám dál. Jsem vděčný za to, že můžu hrát, za to, že hraju druhou ligu. Ten cíl mám výš, ale já doufám, že to časem přijde a budu tam směřovat.

acsparta_cz Páteční trénink našeho ️-týmu před nedělní ̌ ✅



Pokud ještě na tradiční souboj se žižkovskou Viktorií nemáte vstupenku, pořídit si ji můžete na webu

Když vidíte konkurenci na vašich postech, je vůbec reálné tam směřovat?

Ti, co tam aktuálně hrají, jsou úplně někde jinde a já jsem rád, když můžu nakouknout do nějakého tréninku nebo když jsem byl na soustředění a mohl jsem se od nich učit. Pro mě to je super, i když je v tomhle ohledu ta konkurence neskutečná.

Jak složité je ve vašem věku a s tak mladým týmem čelit druholigovým dospělým fotbalistům?

Třeba teď na City byla kvalita fotbalu ještě větší, než je ve druhé lize, ale samozřejmě v ní to není tolik o fotbalovosti, spíš o soubojích a o důrazu. V tomhle ohledu jsme výborně fyzicky připravení po běžecké stránce, dejme tomu o něco méně po silové stránce, ale ty zkušenosti pořád postupně nabíráme, a proto je to pro nás asi těžší hrát proti Vyškovu nebo Chrudimi.

Ceníte si toho, že v rezervě zůstává takhle mladý kádr?

Pro nás je to super, protože ty zkušenosti jsou cenné a my jsme rádi, že nám trenér věří a že staví na mladých.

Navíc máte k dispozici tréninkové podmínky podobné jako v áčku.

Máme úplně všechno, od regenerace až po jídlo. Zázemí je neskutečné, samozřejmě áčko je ještě na vyšší úrovni. Přesto bych řekl, že se to nerovná ničemu v republice.

Nad hlavami vám poletuje dron. Rozebíráte pak záběry z něj?

Před zápasem, když máme mítinky a připravujeme se na soupeře, tak většinou nějaký trénink věnujeme záběrům z toho dronu a vidíme je na velké televizi.

Trenéři na vás také mluví často anglicky. Už jste si zvykl?

Když jsem byl níž v mládeži, mluvilo se jenom česky. My jsme vždycky měli celý český tým, takže to je novinka až tady v béčku. Začalo se s finským koučem Timem Sparvem, který je teď u prvního týmu. Pak už to zůstalo, navázalo se a to je super. Máme tady pár cizinců, takže mi to problém nedělá a myslím si, že ani klukům.

Bavíte se anglicky i mezi sebou?

Mezi sebou se bavíme česky, ale s klukama, co jsou z ciziny, tak se bavíme anglicky, nemáme s tím problém.

Chodí se na vás dívat i trenéři A-týmu?

Trenér Michal Vávra z áčka s námi probírá zápasy druhé ligy. Hlavně ze začátku mi hodně pomáhal, rozebíral se mnou akce, koukali jsme na různá videa, na různé situace ze zápasu. I hlavní trenér Lars Friis se chodí koukat na tréninky a sleduje zápasy.