Sparta zná termín odloženého osmifinále MOL Cupu, s Artisem se utká až v prosinci

Artis si musel nechat odložit nejen souboj se Spartou, ale i druholigový zápas s Opavou, který byl na programu v sobotu 25. října. Se Slezany se aktuálně čtvrtý tým druhé nejvyšší soutěže utká až 21. února.
Letenští využili odklad s Artisem k úterní ligové dohrávce s Bohemians 1905 (3:1), kterou si vynutil nečekaně prodloužený pobyt Sparty v Rijece v minulém týdnu.
Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela
Pražané vinou špatného počasí museli v Chorvatsku až v pátek dohrát druhý poločas utkání Konferenční ligy, pražské derby si proto přeložili z neděle na úterý.
V tomto týdnu už se odehrály první čtyři osmifinálové zápasy domácího poháru. Z postupu se radovaly Slavia, Plzeň, Jablonec a Karviná. Příští týden jsou na programu další tři utkání.