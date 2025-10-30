Sparta zná termín odloženého osmifinále MOL Cupu, s Artisem se utká až v prosinci

  14:30
Odložené osmifinále domácího poháru mezi druholigovým Artisem Brno a pražskou Spartou se odehraje ve středu 3. prosince od 18:00. Kluby o tom informovaly na svých webech. V původním termínu ve středu 29. října se nehrálo kvůli virovému onemocnění v brněnském mužstvu.
Sparťanská radost v zápase proti Bohemians.

Sparťanská radost v zápase proti Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťané Kaan Kairinen (vlevo) a Veljko Birmančevič se radují v zápase proti...
Fanoušci Bohemians na Letné.
Jakub Martinec při své domácí premiéře za Spartu, v ligovém utkání proti...
Předčasná radost sparťanských fotbalistů v zápase s Bohemians, gól Jakuba...
Artis si musel nechat odložit nejen souboj se Spartou, ale i druholigový zápas s Opavou, který byl na programu v sobotu 25. října. Se Slezany se aktuálně čtvrtý tým druhé nejvyšší soutěže utká až 21. února.

Letenští využili odklad s Artisem k úterní ligové dohrávce s Bohemians 1905 (3:1), kterou si vynutil nečekaně prodloužený pobyt Sparty v Rijece v minulém týdnu.

Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela

Pražané vinou špatného počasí museli v Chorvatsku až v pátek dohrát druhý poločas utkání Konferenční ligy, pražské derby si proto přeložili z neděle na úterý.

V tomto týdnu už se odehrály první čtyři osmifinálové zápasy domácího poháru. Z postupu se radovaly Slavia, Plzeň, Jablonec a Karviná. Příští týden jsou na programu další tři utkání.

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

30. října 2025  14:30

Tony, gól jde za tebou. Kinský slyšel kritiku i od kouče. Kdy dostane další šanci?

V bráně Tottenhamu dostal příležitost po pěti týdnech a nedá se říct, že by ji český fotbalový gólman Antonín Kinský v utkání Ligového poháru v Newcastlu využil. Spíš naopak. „Oba góly jsme dostali...

30. října 2025

Liverpool je v krizi. Nemáme dostatečně široký kádr, hájil se po další porážce Slot

Před rokem touhle dobou měli na kontě jedinou porážku, remízu s Arsenalem a jinak samá vítězství. Nenašli byste klub s lepším formou. A nyní? Těžko budete pro změnu hledat mužstvo, které je ve větší...

30. října 2025  13:01

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

Rozmohl se nám tady takový nešvar. A fotbal se s ním rozhodl vypořádat. Z autových vhazování na útočné polovině se v posledních letech staly podobně nebezpečné situace, jako jsou rohové kopy, což...

30. října 2025

Woltemade ztrestal nejistý výběh Kinského, Tottenham v Ligovém poháru skončil

Fotbalisté Tottenhamu v bráně s Antonínem Kinským prohráli 0:2 na hřišti obhájců trofeje Newcastlu a v anglickém Ligovém poháru skončili v osmifinále. Dál neprošel ani Wolverhampton, v jehož dresu...

29. října 2025  23:48

Dva góly za sedm minut. Šulc zářil v dresu Lyonu, jeho tým ale prožil nečekaný kolaps

Tuze smíšené pocity musí mít český fotbalový reprezentant Pavel Šulc. Ve středečním zápase desátého kola francouzské Ligue 1 totiž za Olympique Lyon vstřelil dva góly během sedmi minut. A ačkoliv...

29. října 2025  22:55,  aktualizováno  23:36

Nevídané. Žitný ze Zbrojovky mu zlomil nohu, přesto Kott žádá: Snižte mu trest!

Nevídáno, neslýcháno. Ačkoli faul Patrika Žitného odnesl zlomeninou lýtkové kosti, ústecký kapitán Tomáš Kott žádá odvolací komisi fotbalové asociace o zmírnění jeho desetizápasového trestu. Přidal...

29. října 2025  17:11,  aktualizováno  22:56

Kerbr chválil týmový výkon Slavie, zaujal ho talent Hellebrand. Co je se Staňkem?

Po třech bezgólových remízách v řadě konečně skórovali. A hned čtyřikrát. Fotbalisté Slavie odjížděli ve středu ze Zlína s postupem do čtvrtfinále domácího poháru a jednoznačným vítězstvím 4:0, na...

29. října 2025  20:04

Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela

Slavia i Plzeň jsou ve čtvrtfinále domácího fotbalového poháru. Oba elitní kluby ve středečních zápasech splnily roli favoritů. Slávisté po dlouhé době dali gól, ve Zlíně pak ve druhé půli přidali...

29. října 2025  13:41,  aktualizováno  18:28

Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží

Pětasedmdesát minut odolávaly v osmifinále poháru divizní Nové Sady prvoligovému favoritovi. Na rozdíl od Sigmy Olomouc na hřišti mezi paneláky olomouckého předměstí však Viktoria Plzeň udržela...

29. října 2025  18:24

Nejlepší fotbalové akademie světa: Ve stovce figuruje Sparta, Slavia i Žilina

Pražští rivalové Sparta a Slavia figurují v žebříčku 100 nejlepších fotbalových akademií světa, který zveřejnilo Mezinárodní centrum pro sportovní studie (CIES). Určující pro pořadí byl index, který...

29. října 2025  17:04

