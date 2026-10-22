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Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

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  11:41
Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice. | foto: Profimedia.cz

Jakub Hora v dresu budějovického Dynama.
Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.
Marek Hlinka z Kroměříže a Stanley Ogbonna z Českých Budějovic v souboji.
Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...
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Jedna dobrá a jedna horší zpráva pro fotbalové Dynamo České Budějovice. Krajský soud zastavil insolvenční řízení s klubem. Věřiteli, který návrh na insolvenci podal, totiž byla dlužná částka 241 000 korun uhrazena. Mezitím se ovšem přihlásil další věřitel, jenž požaduje po klubu téměř půl milionu korun.

O dalším postupu proto rozhodne vrchní soud. ČTK to řekla Markéta Kučerová z českobudějovického krajského soudu.

Majitelkou Dynama České Budějovice je Nneka Edeová, která klub koupila loni. Závazky klubu ovšem většinou vznikly ještě předtím, než jej získala. Edeová kupovala Dynamo, když hrálo ve druhé lize. Nyní klub hraje ve třetí nejvyšší soutěži.

Insolvenční návrh podala 2. října firma, která uvedla, že nedostala zaplaceno za dodané gastronomické zboží. Dynamo nároky věřitele neuznalo, ale o dva týdny později firma vzala svůj návrh na insolvenční řízení zpět, protože ji klub dluh uhradil. Soud proto následně 19. října insolvenční řízení zastavil.

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Ve stejnou chvíli se však přihlásil s nárokem bývalý zaměstnanec klubu Libor Matoušek, který uvedl, že mu Dynamo dluží 472 000 korun. Proto nyní musí o dalším postupu v řízení rozhodnout vrchní soud.

Podle insolvenčního řízení však požadují od klubu uhrazení dluhu ještě další dva věřitelé. Stavební společnost žádá 1,4 milionu korun a další společnost požaduje 85 000 korun za zprostředkování peněz od sponzorů.

Českobudějovická radnice delší dobu ostře kritizovala dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se v dubnu svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával náměstkovi českobudějovické primátorky Petru Marošovi.

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14. dubna 2026)

Klub hraje na stadionu, který patří městu. Radnice Dynamu navíc poskytuje ročně téměř pět milionů korun na údržbu areálu, za což pravidelně vyžaduje vyúčtování. Letos jej klub dodal až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním. Město chtělo následně Dynamo od majitelky odkoupit. Edeová to odmítla a radnice jí vypověděla smlouvu z městského stadionu, na němž může hrát Dynamo do konce dubna 2027.

Jihočeský kraj pak navrhl majitelce, že klub koupí za 32,5 milionu korun. Edeová nabídku odmítla.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kajrat vs. PanathinaikosFotbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Kajrat vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
22. 10. 16:30
  • 5.28
  • 4.12
  • 1.63
Jablonec vs. BrightonFotbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Jablonec vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 14.00
  • 7.67
  • 1.18
Sturm Graz vs. MarseilleFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:Sturm Graz vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 3.94
  • 3.79
  • 1.90
Saint-Gilloise vs. Beer ŠevaFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:Saint-Gilloise vs. Beer Ševa //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 1.36
  • 5.40
  • 7.89
OFI Kréta vs. LeverkusenFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:OFI Kréta vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 11.90
  • 7.45
  • 1.21
Lech Poznaň vs. SunderlandFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:Lech Poznaň vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 4.68
  • 4.00
  • 1.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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