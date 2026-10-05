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Soud zahájil insolvenční řízení s Dynamem. Bývalému trenérovi dluží přes půl milionu

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  12:49
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Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14. dubna 2026) | foto: Pavel Kortus, MF DNES

Jakub Hora v dresu budějovického Dynama.
Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.
Adéla Šturmová v černobílém dresu Dynama České Budějovice
Adéla Šturmová v černobílém dresu Dynama České Budějovice
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Jihočeský krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Návrh na insolvenční řízení podala firma, která klubu poskytovala gastronomické služby. Majitelkou Dynama České Budějovice je Nneka Edeová, která klub koupila loni. Závazky klubu většinou vznikly ještě před tím, než jej získala.

Navrhovatel insolvence uvádí, že mu Dynamo dluží více než 240 tisíc korun za zakázku z roku 2024. Firma dodala, že jí klub nabídl uhrazení dluhu formou reklamy, ale svůj slib nedodržel. Navrhovatel také uvedl, že klub dluží téměř 600 tisíc korun svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak podle navrhovatele dluží Dynamo ještě věřiteli, jenž klubu poskytl grafické služby.

Nelze vyloučit, že se najdou i další subjekty nebo lidé, jimž Dynamo nezaplatilo. „Krajský soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u insolvenčního soudu přihlášku pohledávky,“ stojí v zahájení insolvenčního řízení.

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Edeová přebírala klub ve druhé lize, v níž hrál i v minulé sezoně. Pro současný ročník však klub pro soutěž nezískal od Fotbalové asociace ČR (FAČR) licenci. Ve třetí lize je po devíti kolech na druhém místě za vedoucími Domažlicemi.

Českobudějovická radnice delší dobu ostře kritizovala dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se v dubnu svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával náměstkovi primátorky Petru Marošovi (Naše Česko). Klub hraje na stadionu, který patří městu. Radnice Dynamu navíc poskytuje ročně téměř pět milionů korun na údržbu areálu, za což pravidelně vyžaduje vyúčtování. Letos jej klub dodal až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním. Město chtělo následně klub od majitelky odkoupit. Edeová to odmítla a radnice jí vypověděla smlouvu z městského stadionu, na němž může hrát Dynamo do konce dubna 2027.

Následně navrhl majitelce Jihočeský kraj, že klub koupí za 32,5 milionu korun. Edeová však nabídku odmítla.

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Kypr vs. LotyšskoFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Kypr vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 18:00
  • 1.55
  • 3.96
  • 6.69
Itálie vs. TureckoFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Itálie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 1.38
  • 5.07
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  • 1.46
  • 4.81
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5. 10. 20:45
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  • 1.75
Sev. Irsko vs. GruzieFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Sev. Irsko vs. Gruzie //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 2.52
  • 2.81
  • 3.43
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