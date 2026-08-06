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Souček technickým ředitelem. Ale ani West Hamu, ani Slavie. Mužstva ze čtvrté ligy

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  9:28
Český záložník Tomáš Souček se prochází po trávníku stadionu v Guadalajaře před...

Český záložník Tomáš Souček se prochází po trávníku stadionu v Guadalajaře před zápasem s Jižní Koreou. | foto: Reuters

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Na první poslech to znělo spíš jako aprílová zpráva, jenže ve skutečnosti se jednalo o zcela relevantní informaci. Fotbalový reprezentant, hráč anglického West Hamu United a havlíčkobrodský rodák Tomáš Souček se stal novým technickým ředitelem Rapidu Psáry. Vedení klubu i samotný fotbalista dohodu potvrdili.

„Ve své nové funkci se bude Tomáš podílet na přípravě a realizaci strategických projektů zaměřených na rozvoj klubové infrastruktury, modernizaci zázemí a dlouhodobý rozvoj SK Rapid Psáry,“ stojí v oficiální zprávě na stránkách klubu, jehož A-tým hraje v současné době čtvrtou nejvyšší českou soutěž. Netají se ovšem postupovými plány.

Zapojovat se do chodu, rozvoje sportovní činnosti, nastavování sportovní koncepce a podpoře důležitého rozvoje mládeže bude Souček prozatím z pochopitelných důvodů výhradně na dálku. Na svoji novou funkci se nicméně těší.

„Jsem rád, že se mohu stát součástí projektu. Klub má jasnou vizi a velkou chuť posouvat se dopředu. Věřím, že společně vytvoříme prostředí, které pomůže rozvoji hráčů i celého klubu,“ uvedl jednatřicetiletý odchovanec havlíčkobrodského Slovanu pro klubový web Rapidu.

Tomáš Souček po sestupu West Hamu z Premier League.

Velkou roli sehrál v angažování Součka sportovní ředitel Jiří Sodoma – asistent trenéra druholigové Jihlavy, který přiznal, že českého defenzivního záložníka lanařil už delší dobu.

„Jsme rádi, že se nám jeho příchod povedlo dotáhnout, protože jsme se o něčem takovém bavili už v zimě. Jednání probíhala celý půlrok a já jsem velmi rád, že je Tomáš u nás. Známe se odmalička, je to člověk, kterému mohu věřit, má bohaté zkušenosti z Premier League i reprezentace a může nám toho hodně předat,“ pochvaloval si.

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Paradoxně Psáry hrají v současné době úplně stejnou soutěž jako Součkův mateřský oddíl z Vysočiny. Jiné je pouze zařazení klubů do divizních skupin.

Každopádně prioritou Tomáše Součka je zatím pořád ještě jeho profesionální hráčská kariéra v Anglii. I v nové sezoně bude pokračovat v dresu West Hamu United, kde má platnou smlouvu až do příštího roku. Po sestupu do Championship hodlá v nové sezoně klubu pomoci k návratu mezi anglickou elitu.

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