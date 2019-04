Bodovat začneme, věří kouč Sokolova. Co na Žižkově?

„Zápasů je ještě deset a pořád máme nějakou kvalitu a na kontě 21 bodů. Bodovat začneme. Nevím, jestli nyní na Žižkově, nebo příští zápas doma s Třincem, ale začneme. Může se stát cokoliv, ale kvalitu na to máme,“ věří trenér Vítězslav Hejret v brzké nastartování jiné série, tentokrát vítězné.

Žižkov by pro tenhle případ mohl být v neděli vhodný soupeř. Podle sázkovek jsou sice favoritem domácí, to je však daleko spíš odrazem nepřesvědčivé jarní formy Sokolova. Viktoria se krčí se třinácti body na samém dně druholigové tabulky, ve dvaceti odehraných kolech inkasovala 44 branek, což Pražanům zaručuje vizitku suverénně nejděravější obrany ve FNL.

Po jarním přesunu šestigólového Petara Musy do Liberce navíc chybí Pražanům i střelec, jak se potvrdilo i naposledy ve Znojmě, kde domácím na Žižkov stačila jediná branka Dominika Kunce z 67. minuty.

„Nemůžeme dostávat takhle laciné góly, v zápase o šest bodů už vůbec ne. Po jeho inkasování jsme si sice vytvořili tlak, ale nebyla tam dostatečná vůle něco do brány dotlačit. Ve středu zálohy nám chybí Batioja víc, než se původně zdálo. Chybí nám jeho klid v rozehrávce, finální přihrávka. V zápase, jako byl tento, musíme vydolovat aspoň bod,“ posteskl si Miloš Sazima, žižkovský trenér na klubovém webu.

Viktoria do jarní části soutěže vlétla přesvědčivě, když doma sestřelila čtyřmi góly Prostějov. Pak ovšem dostala v Brně „šestku“ a od té doby sází na zajištěnou obranu. Výsledek? Dvě porážky 0:1 - doma s Ústním nad Labem a již zmíněná poslední ve Znojmě.

Stejným výsledkem 1:0 v neprospěch Žižkova skončil i první vzájemný zápas s Baníkem. V sedmém kole FNL Na začátku září vyhráli domácí v Sokolově po trefě Jakuba Dvořáka z 51. minuty.

„Sokolov byl mnohem agresivnější, zarputilejší ve vápně a měl výbornou hru po křídlech s centry. My jsme naopak byli lepší kombinačně, více jsme drželi balon, ale ve vápně jsme nebyli tak silní,“ zhodnotil tehdejší kouč Petr Mikolanda rozdíly ve hře obou týmů. Pro Baník ještě pod trenérem Pavlem Horváthem to bylo teprve druhé vítězství v sezoně. Co by za to ovšem nejspíš dali Sokolovští teď na jaře, kdy ze čtyřech zápasů nemají ani bod a kromě domácího duelu s Varnsdorfem nedokázali vstřelit branku, to si ovšem pro změnu nechali nasázet tři. „V neděli hrajeme na Žižkově a uděláme vše, abychom zápas konečně odehráli s nulou a dali nějaký gól,“ slibuje trenér Hejret.

Utkání na Žižkově řídí jako hlavní rozhodčí Milan Matějček, asistenty mu budou David Hock s Jakubem Mojžíšem. Hraje se v neděli v tradičních 10.15 hodin.