Sokolov může poskočit. Máme teď motivaci, těší kouče Pilného

Sokolov tak slaví první venkovní výhru v sezoně, když Líšni udělil lekci z produktivity. Jedinkrát se prosadil v líšeňském dresu Zikl, když potrestal chybu Ondřeje Rumla. „Domácím pak narostla křídla, ale jsme spokojení, venku jsme ještě nevyhráli. Od nesestupových míst jsme teď dva body, což nám dává velkou motivaci,“ řekl sokolovský trenér Bohuslav Pilný.

Líšeň měla víc ze hry a sahala po bodu, ovšem pojišťující třetí branku zařídil sokolovský útočník Marek Červenka. „Jsme hrozně naivní mužstvo. Víme, že se spoléhají na brejky a nakopávají míče na Červenku. Upozorňujeme na něj, přesně víme, kdo ho má dostupovat, ale nastoupíme na hřiště a jako bychom video ani neměli,“ láteřil líšeňský trenér Milan Valachovič.

O osudu utkání rozhodl už první poločas. Ten hosté ovládli rozdílem dvou branek. „Povedl se nám vstup do utkání, tak jako proti Vítkovicím nebo Ústí nad Labem. Rychle jsme se dostali do vedení a to naši hru uklidnilo. Více jsme si začali věřit,“ uvedl Bohuslav Pilný.

Od začátku vedli

Už v páté minutě se totiž prosadil Stanislav Vávra, když propálil brankáře Halousku. Baník předváděl ofenzivní hru. Před poločasem, přesněji ve 39. minutě vypálil Šimon Šmehyl. Míč po jeho ráně byl jedním z hráčů tečován a zapadl do branky nešťastného gólmana Halousky. „Vynikající bylo, že jsme udrželi do poločasu nulu. Fryšták musel předvést několik zákroků,“ pochvaloval si trenér Pilný.

Jenomže po změně stran Líšeň ihned snížila. Hráči možná ještě byli myšlenkami v šatně, když se ve 46. minutě Martin Zikl zapsal do listiny střelců. Domácí přidali a hrál se otevřený ofenzivní fotbal. Více vyložených příležitostí měli domácí. Jenomže jejich snažení končilo vždy u gólmana Fryštáka. „Brankař nám hodně pomohl. Chytal výborně,“ pochválil svého svěřence Pilný.

„Vyhrát v Líšni je dobré, ale tyto body musíme doma potvrdit hned v dalším utkání,“ myslel Pilný hned po skončení utkání na zítřejší duel s Varnsdorfem.

Mohou poskočit v tabulce

Sokolov se díky tříbodovému zisku dotáhl právě na Varnsdorf, na který ztrácí už pouhé dva body. Pokud by hráči Baníku v duelu se Slovanem uspěli, tak opustí sestupové příčky. Utkání začne v sobotu v 17 hodin.

„Díky uvolnění ochranných opatření proti šíření nemoci covid 19 nebudeme již evidovat návštěvníky. Na tento duel je možná celková kapacita až 1000 osob. Nicméně zveme všechny příznivce kopané a pro děti máme připravenou speciální akci. Žáci základních škol, kteří přivedou na utkání jednoho ze svých rodičů, tak právě jejich doprovod bude mít vstup zdarma,“ láká vedení klubu příznivce kopané na duel s Varnsdorfem.