Jenom bod? Jsme pokorní, zní ze sokolovského Baníku

Jediná výhra, a sice nad Vlašimí 2:1 a tři remízy - s Hradcem Králové 0:0, Prostějovem 1:1 a Ústím 2:2. Pouhých šest bodů, skóre 11:29 a poslední místo v tabulce FNL, taková byla do soboty letošní bilance sokolovského Baníku.

Proti Třinci už bylo záhodno změnit bilanci, navíc Sokolov mohl v případě vítězství aspoň na chvíli opustit poslední místo tabulky. Povedlo se částečně, bodovat se po výsledku 2:2 podařilo, na posledním místě Baník zůstal.

„Pro nás, v této situaci, je bod málo, ale jsme pokorní, určitě jej bereme a doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů a získáme víc bodů,“ přijímá trenér David Vaněček.

Nemusí pršet, hlavně když kape. Ostatně ani diváci Baníku moc nepomohli, ač měli volný vstup, přišlo jich jen 330. Třeba o pět hodin později a o sto metrů vedle jich na zimní stadion přišlo 720, více než dvakrát tolik. A to hokejisté Baníku hrají stejnou druhou ligu a mají stejné postavení v tabulce, pravda nejsou poslední, ale předposlední.

Ti, co na fotbal přišli, se už hrozili stejného scénáře jako v předchozích zápasech. Těsně před koncem poločasu Hlúpik poslal Třinec do vedení.

„Soupeř byl silnější na míči, nám se jej vůbec nedařilo podržet, hrát trochu dopředu. Báli jsme se hrát, to co nás provázelo v předchozích zápasech. Nakonec dal soupeř gól, kdy jsme si nepohlídali jednu situaci,“ popsal Vaněček první poločas.

Výsledek a sokolovské hodnocení příliš nekorespondovaly s názorem třineckého kouče Svatopluka Habance. „Měli jsme sice trochu více ze hry, dali branku do šatny, ale výkon nebyl úplně optimální. Nechávali jsme hodně prostoru hráčům, na které jsme upozorňovali, hlavně Červenku, který podržel spoustu míčů.“

Poločasová přestávka vůbec nebyla klidná, hlavně na straně Baníku. „V kabině jsme si k tomu něco řekli, musel jsem trochu zvýšit hlas,“ přiznal trenér David Vaněček.

A Sokolov sice ve druhé půli brankami Čiháka s Mejdrem otočil skóre, ale dělbu bodů zařídil z penalty střídající Kubala po šesti minutách na trávníku.

„Změnili jsme nějaké věci, začali vystupovat trochu výš. Po dvou rozích se nám podařilo zápas otočit, ale potom jsme bohužel nevyřešili jednu situaci, která skončila penaltovým zákrokem, z nějž soupeř vyrovnal. Potom se to už dohrálo,“ míní Vaněček.

„Vstup do druhé půle byl velmi špatný, Sokolov se nadechl tím, že my jsme nedokázali udržet tempo naší hry a byla spousta zkažených míčů. Domácí šli do vedení a naštěstí jsme vyrovnali z penalty. Z celkového pohledu zasloužená remíza, i když jsme chtěli víc. Jsem trochu zklamaný, ale na druhou stranu je to bod z venku,“ doplnil třinecký kouč Svatopluk Habanec.