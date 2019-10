Dva trenéři v Sokolově, Tichota se dočkal povýšení od mládeže

Poprvé se o té možnosti dověděl v úterý ráno na schůzce s výkonným ředitelem klubu Tomášem Provazníkem, sportovně-technickým ředitelem Davidem Pallou a Davidem Vaněčkem.

Hodili jej do vody, plav

„Nebyl prostor na nějaké velké přemýšlení. Situace je taková jaká je, do konce podzimu zbývá pět kol, a tak jsme se domluvili na spolupráci,“ přiznává Karel Tichota své okamžité rozhodnutí kývnout na nabídku. Nadále zůstává vedoucím trenérem SCM a zároveň hlavním trenérem dorostenecké kategorie U16.

„Oběma funkcím se budu věnovat na sto procent. Není to problém co se týká tréninků. Áčko trénuje dopoledne, dorosty odpoledne. Samozřejmě nebudu na všech zápasech dorostu U16, ale to už se vyřešilo. Myslím, že to jde, takto fungovat ty dva měsíce. Po konci podzimní části si sedneme a řekneme si co dál,“ říká Tichota.

Zadaří-li se, mohou pokračovat

Záleží na výsledcích v posledních pěti kolech. Tichota by se ovšem prodloužení spolupráce nebránil. „Je to druhá liga, nějaké ocenění mojí dosavadní práce. Určitě je zajímavá a kdyby se nám povedlo nasbírat nějaké body a dostali jsme šanci pokračovat, tak bych byl jenom rád,“ přiznává nový sokolovský kouč.

Vyšel z karlovarské líhně

S fotbalem Tichota začal v Lokomotivě Karlovy Vary. V nejvyšší soutěži hrál za FC Union Cheb, FK Chmel Blšany a SFC Opava. Nastoupil ve 179 ligových utkáních a dal 5 gólů. Ve druhé nejvyšší soutěži hrál i za FK Ústí nad Labem. „Inteligentní hráč, dobře čte hru, skvělá kopací technika, může nastoupit i v záloze,“ tak Tichotu charakterizuje Wikipedie.

Do Karlových Varů se vrátil

Na podzim 2004 se vrátil do Karlových Varů a hrál v dresu SK Buldoci Karlovy Vary-Dvory ČFL. Kariéru si prodlužoval hraním krajského přeboru, naposledy v Ostrově.

V Karlových Varech už působil jako hrající asistent trenéra a po skončení kariéry se věnoval jen trénování. Po mládeži bylo jeho angažmá, v roce 2014, v 1. FC Karlovy Vary první trenérskou štací mezi dospělými. Tři sezony vedl tým v divizi a v roce 2018 už se Slavií Karlovy Vary postoupil do ČFL.

V té se ohřál půl roku, než přijal sokolovskou nabídku.

Bude zachraňovat Sokolov

Teď je jedním z trenérů druholigového týmu.

„Teď není situace na to spekulovat, zda je někdo asistent nebo hlavní, všichni musíme hrábnout a získat co nejvíce bodů. Samozřejmě Vaněček je u mužstva déle a lépe jej zná,“ přijímá Tichota svou roli.

O trenérské povinnosti se s Vaněčkem podělí. „Měl bych mít na starosti defenzivní a David ofenzivní činnosti, což je logické vzhledem k naší hráčské minulosti. A co se týče tréninku, tam se vždy domluvíme mezi sebou. Rozdělení kompetencí nebude problém,“ míní Karel Tichota.

O současných svěřencích ví

Ve čtvrtečním přípravném zápase porazil druholigový tým sokolovský výběr U19 8:0. Nová trenérská dvojice Tichota - Vaněček postrádala hned několik hráčů - Hoška, Mejdra, Wermkeho, Červenku nebo reprezentujícího Selnara.

„Měli jsme k dispozici jenom dvanáct hráčů. Ukázalo se, že nás sráží koncovka a to je sokolovský dlouhodobý problém. Na druhou stranu je potřeba pracovat s hráči, kteří zde jsou, protože jiní už nepřijdou. Myslím, že i hráči si uvědomují situaci v jaké jsou a věřím tomu, že v posledních zápasech se mužstvo výsledkově zvedne,“ věří trenér.

Informace o týmu má

Sám moc zápasů neviděl, kvůli vytížení u dorostu.

„Co se týká hry, není na tom mužstvo až zase tak špatně, ale pohled na tabulku je jednoznačný. Druhý nejvyšší počet obdržených branek a nejméně nastřílených, umístění je logické.“

Karel Tichota si myslí, že kádr byl doplněn slušně a v Sokolově nejsou takoví hráči, aby museli být na posledním místě. „V klubu si to všichni uvědomují, věřím, že hráči také a pokud se nám v posledních pěti kolech podzimu podaří nějaký bodový zisk, který jsme si určili, bude jen dobře. Měli bychom mít po podzimu minimálně patnáct bodů,“ dodává Karel Tichota. „Bude to boj, ale to je všude.“