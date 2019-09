Fotbalisté Sokolova se představí v Ústí se změnami v sestavě

Reprezentační přestávka v druholigovém Baníku Sokolov nebyla vůbec nutná. Nejprve klub opustil sportovní ředitel, člen představenstva a také několikrát dočasný hlavní trenér Vítězslav Hejret, který zde působil mnoho let. „Překvapilo mě to, že se rozhodl tak, jak se rozhodl. Nezbývá mi než to respektovat a společnými silami nakopnout tým k lepším výsledkům,“ přiznal sokolovský trenér František Šturma.

Změny jsou i v hráčském kádru, skončil Ondřej Ševčík. „Nechtěl v klubu působit, což avizoval už v letním období, přišla mu nabídka z Líšně, a tak jsme jej uvolnili,“ vysvětluje Šturma. Na obsazení Ševčíkova postu reagovalo vedení angažováním Daniela Stropka. „Prostředí zná, je odsud a je to velmi dobrá náhrada na pozici defenzivního hráče,“ pochvaluje si trenér.

Na odchodu je také dlouholetý kapitán Petr Glaser. „Už týden se nepřipravuje s týmem a jedná s vedením o ukončení smlouvy.“

Sokolov k tomu měl důvody, tím hlavním byl špatný start do sezony. V prvních sedmi kolech získal jen pět bodů, pouze o jeden víc než předposlední Vítkovice a poslední Vlašim. A právě Středočeši nejintenzivněji posilovali před uzavřením přestupového období. Ke čtyřem novým hráčům přibyl i nový trenér.



Vlašim nyní povede Sokolovákům dobře známý Daniel Šmejkal, který na západě Čech odstartoval (2014-16) svou trenérskou kariéru. Nyní je to soupeř a Baník si jej a jeho svěřence bude chtít udržet pod sebou. „Hodně jsme pracovali, měli intenzivní tréninky a nad limit jsme si zahráli přátelské utkání (pozn. s divizní Březovou vyhráli 7:0) na zpestření a na to, aby hráči, kteří nebyli tak herně vytížení, měli herní zátěž,“ říká k náplni reprezentační přestávky trenér František Šturma.

Nálada musí podle něj být dobrá, jelikož pracovat v negativní atmosféře určitě nepřinese pozitivní výsledky. „Snažíme se na hráče apelovat. Něco jsme zkazili, ale už je to za námi, výsledky už bohužel nezměníme. Až na propadák v Pardubicích jsme předváděli slušný fotbal a bylo to jen o vstřelení branky, abychom vyhráli,“ říká kouč.

„Nedělám paniku, v létě jsme začali přebudovávat tým, přišlo deset nových hráčů a ono to ze dne na den nejde. Kluci si na sebe musí zvyknout a také na mě. Ta souhra chvíli trvá, letní pauza nebyla dlouhá a my dělali vše za pochodu. U hráčů vidím posun, ale nejsem kouzelník, abych mávl proutkem a zápas od zápasu vyhrávali. Tak to není. Vidíme s vedením velkou změnu od minulé sezony.“

Reprezentační přestávka končí

Pauza skončila a hned do druholigového kolotoče. Baník večer nastoupí v Ústí nad Labem. Se Severočechy Sokolov uzavřel minulou tragickou sezonu domácím debaklem 1:5, předtím tam prohrál 1:2 a předminulou sezonu opět 1:2, ale doma je porazil 3:0. V Ústí bodoval naposledy 6. května 2016 remízou 1:1.

„Nebude to nic jednoduchého, ale hrát se dá s každým a vyhrát také. Záleží na tom, jak k zápasu přistoupí hráči, jak se nám bude dařit proměňovat šance, které si vytvoříme. Fotbal je o chybách a já bych si velmi přál, abychom udělali míň chyb než soupeř a zápas dobře zvládli,“ přeje si František Šturma.

A aby toho nebylo málo, hraje Baník po přestávce dvakrát venku. Za týden nastoupí ve Vítkovicích. „Nikde není psáno, že nemůžeme venku vyhrát. Ale na druhou stranu my ztráceli body doma a už by bylo na čase začít vozit body i z venku, abychom se vyšplhali výš v tabulce. Kádr máme na to, abychom se pohybovali výš, než jsme nyní,“ myslí si sokolovský trenér. Do sestavy bude vybírat z celého kádru, kromě Čiháka, který má disciplinární trest. „Jsem rád, že můžeme vybírat z většího počtu, je to pro mě větší šance a radostná událost a pro hráče motivace, aby každý den makali na tréninku a chtěli svého kamaráda sportovně porazit,“ dodává Šturma.