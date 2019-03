Nebyli jsme tak silní na míči, uznal po porážce trenér Sokolova

Jenomže po změně stran se trefili domácí Vlkanova a Plašil. „Nebyli jsme tak silní na míči, vepředu jsme toho měli málo. Byly tam nějaké náznaky šancí, kdyby nám tam něco spadlo, tak bychom se mohli víc zatáhnout a Hradec by to měl těžké. Celkově to od nás dozadu nebyl špatný výkon do druhé půle, ale dopředu jsme měli předvést víc,“ uvedl Štípek.

V první půli Sokolov s favoritem držel krok. „S výsledkem spokojení nejsme, prohráli jsme s kvalitním soupeřem, viděli jsme všechny plusy, kvalitní hru, která se potvrdila, i když bylo vidět, že je to první utkání, v prvním poločase hodně standardních situací soupeře, ale to jsme odvrátili,“ popisuje sokolovský trenér Vítězslav Hejret.

Ovšem jeho týmu se nepodařilo ve druhém poločase splnit záměr udržet jednoduchou kombinací soupeře na jeho polovině. „Tam už se jedna situace soupeři povedla, za 1:0 začal zápas být jiný, přišel ale druhý gól po standardní situaci. Domácí vyhráli zaslouženě,“ dodal Hejret.

Na obou týmech bylo vidět, že se jednalo o první utkání po zimní přestávce. „Celou zimu se trénuje na umělce, je to úplně něco jiného. Týden před soutěží jsme vlastně teprve vlezli na trávu a trochu se s tím pereme,“ vysvětlil Štípek.