Sokolov předvádí dobrý fotbal, body ale vždy bere soupeř

„Soupeře je mi líto, hrál velmi dobře, z hlediska kádru nepatří na poslední místo, mají mužstvo, které by v tabulce mělo být výš. Jenže je sráží to samé, co nás – produktivita. To je život, uvidíme, co bude v další části sezony. Sokolov podle mě není odepsaný; Žižkov se taky loni nakonec zachránil. Stačí vyhrát v příštím kole a jsou pořád ve hře, dole je dost týmů. Soutěž je stále otevřená, není radno nikoho podcenit,“ prohlásil Veselý. Pochvalná slova od chrudimského kouče Jaroslava Veselého ovšem fotbalistům Baníku moc na náladě nepřidala. Realita je taková, že na posledním místě tabulky už začínají ztrácet.

Bez branek se vyhrávat nedá

V plné nahotě se projevila sokolovská bolest, neschopnost dávat branky a pocit frustrace z postavení v tabulce. Šancí v Chrudimi bylo dost. „Neřekl bych, že to je o smůle. Tým je v nějakém rozpoložení, jsme na posledním místě tabulky. Herně se nám teď nedařilo. Tohle byl asi náš nejlepší zápas. Ovšem týmy ze spodku tabulky druhé ligy mají velký problém se střílením branek. To se nám tady potvrdilo. Z nějakých pěti šancí jsme to tam nebyli schopní dotlačit,“ posteskl si trenér David Vaněček. Pohled na tabulku jej neuklidňuje. „Chrudim nám utekla a je tam již velká propast.“

Se svým kolegou na lavičce Karlem Tichotou dělají, co mohou, přemýšlí nad způsobem hry. „Chtěli jsme hrát víc kombinačně, což se nám v předchozích zápasech nedařilo. V prvním poločase jsme to jakž takž splnili, bohužel nám dal soupeř z první střely na branku gól,“ řekl Vaněček.

Chrudim rozhodla celý zápas z první nebezpečné situace. Po kombinaci Kesnera a Sixty se na hranici vápna dostal k míči Rybička, jehož střílený centr našel Daniela Vašulína a ten ve skluzu dopravil balon do branky.

Po gólu velká převaha

Potom už se víceméně hrálo v režii Baníku. Ještě před koncem prvního poločasu měl na kontě dvě vyložené šance, ani Kopřiva, ani Červenka neskórovali.

„O přestávce jsme si řekli, že jdeme nejméně za vyrovnáním, hra byla jasně v naší režii, soupeře jsme dokázali zatlačit, měli další příležitosti, ale neproměnili jsme to v gól, a proto jsme prohráli,“ dodal David Vaněček. Bohužel, historie si pamatuje jen výsledky a z nich plynoucí postavení v tabulce. A to ani nová trenérská dvojice Vaněček - Tichota nezlepšuje. Po pěti porážkách získali s Třincem doma bod za remízu 2:2.

„Nemůžeme být spokojeni, hráli jsme doma a musíme chtít vyhrávat. Získali jsme bod, ale je to málo, strašně málo,“ věděl už po tomto utkání útočník Stanislav Vávra. No a velmi chudou bodovou sbírku sokolovští nerozmnožili ani v Chrudimi.

Pěkný fotbal je hezký jen pro oko

A ty body jsou nejdůležitější, způsob hry k nim může vést, ale nemusí. „Vydolované, vydřené vítězství. Nehráli jsme tak dobře jako v předchozích zápasech, paradoxně máme nulu vzadu a slavíme vítězství. Takový je fotbal. Na podobný zápas jsem čekal celou sezonu, teď je tady. Soupeř byl lepší a hrál dobře, ale my máme body, které jsme si za nějakou vůli a za to, že jsme byli produktivnější, asi zasloužili,“ vyřkl pro Sokolov krutou pravdu Jaroslav Veselý, trenér MFK Chrudim. „Byly to nervy do poslední chvíle. I když se to některým divákům třeba nebude líbit, tentokrát asi byly důležitější body než předvedená hra. Takhle se prostě o záchranu hraje,“ doplnil.

Za čtrnáct dní naposledy

Ještě jednu šanci budou letos mít sokolovští fotbalisté. V posledním utkání roku přivítají Viktorii Žižkov a budou mít dost času se na ni pořádně připravit, hraje se až 23. listopadu. Během reprezentační přestávky budou zase mít o čem přemýšlet.