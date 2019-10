Obrozený Sokolov chce pod novými trenéry první výhru

V dosavadních jedenácti kolech nasbírali pouhých šest bodů, v následujících pěti by jich chtěli přidat minimálně devět. Druholigoví fotbalisté Baníku Sokolov začnou na svém plánu pracovat už v sobotu, na svém stadionu přivítají nováčka z Líšně.

„Budeme chtít vyhrát a nakopnout se do dalších zápasů,“ hlásí trenér David Vaněček.

S Karlem Tichotou vytvoří dvojici, která by měla pozvednout stroj, jenž se zabořil až na poslední místo tabulky.

„Jsme vedle sebe, dobře to funguje a dobře se bavíme a diskutujeme, aby to fungovalo co nejlépe pro nás pro oba,“ pochvaluje si Vaněček dosavadní spolupráci.

Po skončení podzimní části by rádi viděli na bodovém kontě minimálně patnáct bodů, aby jaro mohlo být trochu klidnější. „Nastavili jsme si nějaké cíle na zbylých pět zápasů. Není to bodově dané, jsme v situaci, kdy potřebujeme vyhrát každý zápas. Půjdeme krok po kroku, zápas po zápasu, budeme chtít uhrát co nejvíce bodů, čím víc, tím lépe,“ říká nový sokolovský trenér.

Vaněček se mužstva ujal druhý den po posledním zápase v Jihlavě a první dny se řešily organizační věci, kdo k němu. To se povedlo vyřešit velmi rychle. Parťákem mu je Karel Tichota. Ani potom neměli optimální podmínky na práci. Chyběl Jakub Selnar, zúčastnil se s reprezentací do dvaceti let dvou zápasů ve Švýcarsku, a asi pět zraněných, kteří se první týden ještě dávali dohromady.

„Nebyl to optimální počet, trénovalo dvanáct, třináct hráčů. Od pondělka se zapojili někteří a Selnar až ve středu. Už chybí jen zraněný Roman Wermke a připravujeme se skoro v plném počtu,“ hlásil Vaněček před včerejším tréninkem.

Tréninky zásadně neměnil. „Pracovali jsme hodně na hřišti a připojili i silový trénink. Spíš jsme pracovali na tom, aby si kluci věřili a naučili se vyhrávat, to nám hodně chybělo. Hodně jsme se zaměřovali na to, abychom nedostávali tolik gólů. Tam jsme měli asi největší problém,“ popisuje David Vaněček. Jenomže ono se ani góly nedávaly. „Potom už je to v hlavách, celkově se nedaří, dostali jsme góly a je těžké si něco vytvořit a proměnit vytvořené šance. Snažili jsme se udělat posun v tom, aby si to tolik nepřipouštěli, že nedávají góly, ale že je důležité si šance vytvářet a musíme to zlomit postupně.“

V sobotu přijede nováček druhé ligy SK Líšeň. Ovšem ten se zatím se soutěží pere statečně a je devátý. Bohužel pro Sokolov, v reprezentační přestávce, také měnil trenéra. Dosavadní kouč Miloslav Machálek odešel do Zbrojovky Brno a Líšně se ujal Milan Valachovič. „Soupeře jsem studoval, trochu řešíme otázku v souvislosti se změnou trenéra, jestli zachovají jejich systém, který jim nesl ovoce, nebo jestli budou nějaké změny, ať v sestavě, nebo ve hře, je to trochu nečitelné. Poznatky nějaké máme,“ prozrazuje Vaněček.

Ani současné podzimní počasí by nemělo být překážkou. Hřiště v Sokolově je ve výborném stavu, má dobrý podklad. „Když trochu zaprší a bude to mokré, tak nám to bude vyhovovat pro rychlou hru a naše technické hráče,“ doufá nový kouč. O sestavě nemá Vaněček ještě úplně jasno. „Otazníky ještě jsou, ne všichni byli stoprocentně zdraví, ještě na to máme dva dny,“ dodal David Vaněček.