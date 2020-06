Fotbalisté sokolovského Baníku na Hané neuspěli

Domácí nastoupili do utkání jako favorit a nutno přiznat, že od prvních minut dominovali. Obraně Baníku dělal veliké problémy Jan Koudelka. Západočeši se ale dlouho statečně drželi a nebezpečné útoky protivníka odráželi. Když už to vypadalo, že se půjde do šaten za vyrovnaného stavu, tak udeřil Koudelka. Po rohovém kopu se dostal k odraženému míči a z dvaceti metrů propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Po prvním poločase jsme vedli zaslouženě. Na hřišti jsme jasně dominovali,“ pochválil své svěřence domácí kouč Pavel Šustr. Po změně stran začali hráči domácího Prostějova zvolna, ale Baník jejich pasivitu nepotrestal. Naopak. Postupem času přidali svěřenci trenéra Šustra na tempu.

Skóre se do konce utkání už ale nezměnilo, a to především zásluhou dobře chytajícího sokolovského brankáře Tomáše Fryštáka. „Nedařilo se nám v koncovce. Snažili jsme se to vyřešit hned trojím střídáním, ale bohužel ani to nám nepomohlo,“ přiznal po zápase rozmrzelý trenér Baníku Bohuslav Pilný. Další mistrovské utkání odehrají hráči Sokolova už zítra, tedy v úterý 9. června. Na svém stadionu ve Slovenské ulici tentokrát přivítají od 17 hodin celek z Ústí nad Labem.

A utkání fotbalistů druholigového Sokolova proti borcům z Ústí nad Labem už uvidí o něco více diváků. Vláda České republiky totiž uvolňuje opatření proti šíření nemoci covid19 a nově se sportovních událostí může účastnit až 500 lidí najednou. „Po odečtení hráčů, realizačních týmů, rozhodčích a všech, kteří se na pořádání zápasu podílejí, jsme se rozhodli uvolnit do distribuce přibližně 400 vstupenek,“ píše na klubovém webu Baníku Sokolov. Na utkání se tak již dostanou běžní diváci. Do teď měli možnost duel sledovat jen majitelé permanentních vstupenek a VIP karet.