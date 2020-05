Kouč Sokolova: Pro všechny to bylo náročnější psychicky než fyzicky

„Více kondice jsme do tréninku nevkládali, naopak. Trénovali jsme celou zimu i v nucené přestávce, nyní netrénujeme víc, spíš ve větší intenzitě, ale objem nastavovat nechceme. Každý trenér na to kouká jinak, nikdo s touto situací nemá zkušenosti. Já nechci hráčům prodlužovat období, kdy se bude hrát dvakrát týdně. Možná přemýšlíme trochu jinak než jiné kluby, ale uvidíme, co to udělá,“ nastiňuje trenér Bohuslav Pilný aktuální problémy v nové situaci.



Od poloviny března fotbalistům skončily ráz na ráz tréninky a zápasy. „Pro všechny to bylo náročnější psychicky než fyzicky,“ říká sokolovský kouč.

Přes měsíc bez hřiště

Na jednu stranu byli doma a na druhou vypadli z rytmu, na který byli zvyklí. Celý život hrají fotbal, o víkendech hrají a přes týden trénují. „Toto bylo nyní úplně jiné. Nemohli jsme se sice potkávat, ale hráči dostávali plány. Vypadli jsme ze hřiště, ale ne z fyzické zátěže, kdy jsme se snažili hráče udržovat,“ upřesňuje Pilný. Jestli hráči plnili pokyny ani nekontroloval. „Nemyslím, že je nutné to dělat, hráči to dělají pro sebe a mám k nim důvěru. Vždy to tak mám nastavené. Stejně se to pozná. Na druhou stranu nejsme tak vybaveni, abychom mohli každý den kontrolovat, kdo co dělá.“

Každopádně už jsou rádi, že mohou být opět na hřišti. „Když jsem viděl, jak hráči přišli připraveni, nemám obavu, že by pět týdnů leželi a nic nedělali.“ Kontrola také nebyla z důvodu, že Pilný věří, že hráči mají rozum, mají to tak rádi a připravují se pro sebe. Na druhou stranu druholigové týmy nemají takové možnosti, aby měly hráče dennodenně pod kontrolou.

Na trávě je pohyb jiný

Pauza byla delší, než je normální dovolená. „Největší rozdíl byl v tom, že nebyli zvyklí na pohyb po trávě. I když hráči trénovali, tak fotbalový pohyb je jiný, a na to si nyní chvíli zvykali. Je na nich ovšem vidět, že to nespecifické, co dělali, tak udělali. Teď jen záleží na tom, abychom do nich vrátili standardy a návyky, které tělo mělo,“ uvedl Bohuslav Pilný.

Nejprve jednotlivci, pak skupiny

„Ze začátku jsme využili průpravná cvičení, přihrávky a střelbu. Postupem času se to mění v souvislosti s uvolňováním opatření. Můžou být větší skupiny, hráči mohou jít do kontaktu. Už se budeme věnovat taktickým věcem pro týmový výkon a budeme oživovat vše to, co jsme dělali dva měsíce zimní přípravy,“ popisuje aktuální činnost.

Zranění na krizi vydělali

Ovšem jak praví lidové rčení, všechno zlé je k něčemu dobré. Otevřel se čas na doléčení různých šrámů. Uzdravil se David Štípek, kterému čas navíc nahrál. Dále měl Vojtěch Machek problémy s patou z umělky a nyní už je na trávě nemá. Ještě má lehce problémy s kotníkem Adam Čihák. „Jinak je mužstvo v pořádku, jsme za to rádi, protože myslím, že na rychlou dohrávku sezony bude potřeba hodně hráčů,“ pochvaluje si sokolovský trenér.

Soboty a neděle odpočinek

Víkendy ponechal Bohuslav Pilný hráčům volné. V momentální situaci je to specifické, poloha Sokolova není jednoduchá pro dojíždějící hráče. „Když jsou zde, trénujeme dvoufázově a víkend volný, aby si odpočinuli. Podle mého názoru bude rozhodovat to, jak na to bude každý nastavený v hlavě.“

Podle posledních informací by se mělo začít hrát v úterý 26. května nebo středu 27. května. Potom to půjde rychle za sebou, dva zápasy týdně.

„K tomuto datu všechno směřujeme,“ dodává Bohuslav Pilný.