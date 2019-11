Přání sokolovských fotbalistů? Jen trochu radosti na konec

Školáci měli ještě čtvrtinu prázdnin před sebou a Baník Sokolov zaznamenal výhru nad Vlašimí 2:1. Nikdo ani ve snu netušil, že do dneška bude poslední. Přesto je to tak a výsledek je adekvátní, poslední místo v tabulce FNL s narůstající ztrátou.



V dalších deseti zápasech totiž byly jen tři remízy, s Prostějovem 1:1, v Ústí 2:2 a s Třincem také 2:2.

V posledních sedmi zápasech získal jen bod. Na výhru čeká tři měsíce a týden.

A před sebou poslední zápas tohoto roku. Zítra od 10.15 hodin doma s Viktorií Žižkov.

„Potrénovali jsme v rámci nějakých terénů, hřiště nejsou ideální. Připravujeme se na to, abychom ten poslední zápas vyhráli, aby se aspoň sezona ukončila vítězstvím. Aby aspoň ten konec byl trochu příjemný, a hlavně když získáme tři body, tak to bude v tabulce pořád na dostřel,“ shrnul reprezentační přestávku trenér David Vaněček.

Aby se sezona ukončila výhrou

Přetrvávající výsledky nejsou moc dobré také na psychiku hráčů.

„Celou dobu jsme se snažili pracovat s hlavami hráčů, aby byly dobře nastavené,“ přiznává. A to se už, i přes porážku, povedlo minulý zápas v Chrudimi.

„Odehráli jsme jej výborně, sneslo to parametry, výkon byl hodně slušný, bohužel nás srazilo to co celou sezonu, nedáváme góly. Jestli na to dokážeme navázat, myslím, že zápas se Žižkovem zvládneme a vyhrajeme,“ věří sokolovský kouč.

Není ale jednoduché pracovat na psychice. Sezona se vyvíjí nějakým směrem a hráči si nevěří.

V Sokolově nejsou špatní fotbalisté, ale když vyjdou na hřiště, jsou svázaní a nevěří si, kazí jednoduché míče.

„Není úplně jednoduché pracovat s psychickým nastavením. Snažíme se o to i v tréninku, nevyvíjíme úplně tlak, pořád je to jenom fotbal. A v tréninku to funguje, ale tam samozřejmě není ten tlak takový jako v zápase. Když se něco nepovede v utkání, tlak na ně padne mnohem víc a víc si jej připustí.“

Netrénovali všichni, v zápasu budou

První týden reprezentační pauzy trénovalo v Sokolově méně hráčů, někteří doléčovali zranění a Selnar byl na reprezentačním srazu dvacítky. „Od pondělí se připravujeme všichni standardně,“ popisuje Vaněček. Na zítřejší zápas bude, kromě Hoška, který má na kontě už čtyři žluté karty, připraven celý kádr. Už se zapojil i Wermke. Pro trenéry ideální situace.

O nominaci do zápasu si říkají někteří hráči v tréninku. „Tím, že jsme všichni, tak vznikají další varianty i pro další využití během zápasu,“ pochvaluje si David Vaněček. O důležitosti zítřejšího zápasu není sporu, vyhrát se prostě musí. A soupeř ze Žižkova by k tomu mohl být nápomocen. „Hodně se jim daří doma, ale venku až tak přesvědčivé výsledky nemají,“ vypozoroval trenér. „Doma bychom je mohli porazit.“

Na Žižkově už sokolovští fotbalisté v letošní sezoně hráli. Ve druhém kole na konci července tam prohráli 1:2 na brzkou vedoucí branku Urbance z penalty v deváté minutě odpověděl pět minut po přestávce Selnar, ale ve třetí minutě nastavení Opluštil rozhodl o výhře Žižkova.

„Nešťastně jsme prohráli,“ vzpomíná Vaněček. „Zápas byl vyrovnaný.“ Hlavně se ale musí dávat góly, což je dlouhodobý sokolovský problém a nezáleží jen na útočnících. „Je to o celém týmu. Můžeme se pomoci standardkou jako se to povedlo naposledy doma s Třincem,“ dodává David Vaněček.