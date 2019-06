Po důstojném souboji s Plzní Sokolov vyjel na soustředění

Dnes se na soustředění do Františkových Lázní vydali fotbalisté Baníku Sokolov. Na povel je měl dosavadní asistent David Vaněček. „Zatím je to na mě. Ale možná se to vyřeší a přijede za námi nový trenér,“ hlásil před odjezdem David Vaněček. „Každý den se bude trénovat ráno a odpoledne, zaměříme se na nějaké kondiční věci na hřišti. V sobotu hrajeme zápas v Teplicích. Trénovat se bude ještě dost kondičně,“ potvrzuje Vaněček.



Dvacet hráčů se předminulý pátek sešlo na prvním tréninku před novou sezonou. „Sešli jsme se v areálu Baníku, poté jsme se přesunuli do osvědčených Františkových Lázní. Tréninky zatím povede David Vaněček, o složení realizačního týmu jednáme,“ popsal úvod přípravy sportovní ředitel klubu Vítězslav Hejret pro klubový web.

„V týmu skončili Kosak, Mišůn, Holek a Voleský, z hostování v Prostějově se vrátil Adam Ševčík. Do letní přípravy se s námi zapojili tři dorostenci Patrik Fišer, Lukáš Šulc a Dan Dvořák. Kromě nich jsou u nás na zkoušce střední záložník Jan Prokš, který přichází z Liberce a který u nás působil v žákovských kategoriích, a ofenzivní záložník Jakub Selnar z Viktorie Plzeň. Celkem máme k dispozici osmnáct hráčů a dva gólmany.“

Tradiční sok z přípravy

Hned minulou středu čekala sokolovské fotbalisty velmi ostrá zkouška. Hráli v Plzni s Viktorií a za výsledek 0:2 se nemusí stydět.

První branku viděli diváci v Luční ulici až po hodině hry. Hlavou se prosadil Beauguel. A druhou devět minut před koncem, opět hlavou skóroval Čermák.

Kádr se opět pozměnil. Michal Hlavatý se po dvou sezónách vrátil do mateřské Plzně a nyní se připravuje v Pardubicích. Hostování ukončil také záložník Daniel Novák z Mladé Boleslavi. Naopak staronovým hráčem v sokolovském dresu je gólman Jakub Šiman z plzeňské Viktorie, který v uplynulé sezóně chytal v Táborsku. Přichází na testy stejně jako útočník Ondřej Štursa. Mladý talent a odchovanec sokolovské kopané si už připsal prvoligové starty v Dukle Praha, v loňské sezóně hrál za plzeňskou juniorku. Ze stejného klubu míří do Sokolova i útočník Jakub Selnar, mládežnický reprezentant se starty v juniorské Lize mistrů. A zatím poslední novou tváří v klubu je záložník Jan Prokš ze Slovanu Liberec, který pravidelně nastupoval za severočeský celek v Juniorské lize.

Ovšem dost citelnou ztrátu zaznamenaly zadní řady. Střední obránce a odchovanec klubu Daniel Stropek míří po jedné druholigové sezóně do nejvyšší soutěže. Přestoupil do MFK Karviná. Po žácích v Sokolově se vydal do Slavie Praha, kde působil v dorosteneckých mužstvech a juniorském celku. Před minulým ročníkem se vrátil zpět do Sokolova, kde se rychle propracoval do základní sestavy a svými výkony si navíc vysloužil pozvánku do české reprezentace U21. Celkem nastoupil do 18 druholigových zápasů, v nichž také dvakrát skóroval.

„Už jako malý kluk jsem snil o tom, že si jednou zahraji nejvyšší soutěž. Udělám vše pro to, aby se mi to v Karviné podařilo. Už při prvním kontaktu s karvinským vedením jsem věděl, že to je pro mě obrovská šance se fotbalově posunout výš. V týmu je zdravá konkurence a věřím, že budeme i dobrá parta. Realizační tým na mě také udělal skvělý dojem. Věřím, že společně sezónu zvládneme ke spokojenosti všech,“ uvedl pro karvinský web Daniel Stropek.

„Všichni víme, že máme problémy se stopery. Věříme, že Daniel bude pro tým přínosem a probojuje se do základní sestavy. Je to mladý kluk s dobrou rozehrávkou, prošel pražskou Slavií a v minulé sezóně sbíral cenné zkušenosti v druholigovém Sokolově,“ představil na webových stránkách Karviné nového člena karvinské kabiny sportovní ředitel Lubomír Vlk.

V Kynšperku benefice

V sobotu vyhrál Sokolov na hřišti TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří vysoko 15:1. Třikrát se trefil Jakub Dvořák, dvakrát Adam Ševčík, Jakub Selnar, Ruml a Machek a po jedné brance přidali Glaser, Ondřej Ševčík, Beránek a Fišer. Na hřišti druhého celku meziokresního přeboru Sokolovska a Chebska to už byla spíš benefice než příprava.

Soustředění ve Františkových Lázních zakončí Sokolov v sobotu duelem ve Spořicích u Chomutova s prvoligovými Teplicemi. O prvním červencovém víkendu jej čeká souboj v Mladé Boleslavi, pro kterou půjde o generálku na start nejvyšší soutěže. Svou generálku odehraje v sobotu 13. července dopoledne na hlavním stadionu proti třetiligovým Domažlicím. O dalších soupeřích se jedná.