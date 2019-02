Fotbalový Sokolov pod koučem Hejretem zrychluje

Čtyři týdny zimní přípravy mají už za sebou fotbalisté druholigového Sokolova. „Jsme teď tak ve dvou třetinách nabíraného objemu,“ odhaduje Vítězslav Hejret, sportovní ředitel Baníku i trenér v jedné osobě. Na podzim na lavičce tvořil trenérskou dvojici s Pavlem Horváthem. Ve snaze zastavit propad tabulkou pár kol před koncem podzimní části FNL si vzal tým na starost jako hlavní kouč už sám. Propad se podařilo zastavit a poslední výsledky dávají fanouškům fotbalového Baníku naději, že na jaře se jejich klub vrátí do horních pater tabulky.

Sokolov je v průběžném pořadí Fotbalové národní ligy po šestnácti odehraných kolech desátý. Ve svém středu má stále řadu šikovných a perspektivních hráčů, stabilní klub je ve druhé nejvyšší soutěži pořád pro mladíky toužící po profesionální fotbalové kariéře lákavou adresou. Aby jí však zůstal, hodily by se mu na jaře o něco lepší výkony.

Pro zimní přípravu byl dynamičtější herní projev ostatně jedním z hlavních cílů. „Na podzim jsme s tím měli trochu problém,“ přiznává i trenér Baníku. Cíl je to pochopitelný, zajímavější je ovšem cesta, kterou Hejret zvolil. Pokud to bylo jen trochu možné, snažil se nepříliš oblíbené nabírání kondice zpříjemňovat svým svěřencům i nějakou tou zábavou. Z 80 až 90 procent vylepšovali fotbalisté svou vytrvalost, včetně té rychlostní, na hřišti: v malých i větších hrách. Zatížení tak odpovídalo stanovené kilometráži a přitom probíhalo v přirozeném prostředí a ve hře. Tím by se měly načerpané objemy daleko lépe promítnout do rychlejší hry celého týmu.

Nabírat sílu na hřišti a ještě v zimě je už o něco složitější. Silové přípravě, většinou té dynamické, se tým v lednu raději věnoval pěkně v kruhovém tréninku v sokolovském fitness centru Ural.

Vrcholem kondiční přípravy bylo v samém závěru ledna týdenní soustředění v Letkově u Plzně, kde Baník své hře zasvětil vždy celé dopoledne. Odpoledne si pak vzala hlavní slovo znovu kondiční část přípravy. Bosa aerobik, klasické výběhy do terénu - tady si střihli fotbalisté i intervalový trénink, spininková kola... a samozřejmě také přípravné zápasy. Za nimi to měl Baník jen kousek, hrálo se v tréninkovém areálu mistrovské Viktorie v plzeňské Luční ulici. „Podmínky nám přály, takže jsme mohli hrát i hodně naběhat,“ pochvaluje si Hejret. Aby se při nabírání kondice z hráčů nevytrácela dynamika, prokládal bloky i rychlostními tréninky.

Od mistra až po divizi

Během ledna odehrál Baník v přípravě čtyři zápasy. První dva s ligovými týmy Plzní a Příbramí ještě před soustředěním v Letkově, odsud pak vyrážel do areálu v Luční k duelům s divizními Přešticemi a plzeňskou juniorkou. Zátěž se Hejret snažil rozdělovat rovnoměrně mezi všechny hráče - včetně dorostenců, které měl Baník na soustředění s sebou.

Jak se Sokolov chystá na druholigové jaro 4. ledna: Zahájení zimní přípravy 8. ledna: Testy na FTVS v Praze 21. až 26. ledna: Soustředění v Letkově u Plzně Odehraná utkání 12. ledna: Plzeň - Baník 7:2 (1:1) 19. ledna: Příbram - Baník 4:1 (1:1) 23. ledna: Přeštice - Baník 0:6 (0:2) 26. ledna: Plzeň B - Baník 2:1 (0:1) Plánovaná utkání 6. února: FK Slavoj Vyšehrad (venku, začátek ve 14.00 hodin) 12. února: Slavia Karlovy Vary (venku - pravděpodobně na umělé trávě v karlovarské čtvrti Drahovice, v 18.00) 16. února: TJ Jiskra Domažlice (doma, v 11.00) 23. února: MFK Chrudim (venku - pravděpodobně v Nymburku, v 11.00)

Mezi zápasy v různých fázích přípravy, navíc s tak rozdílnými soupeři, se těžce hledá nějaké pojítko. Jedno se však přeci nabízí, a to rozdílný výkon týmu v obou poločasech. Až na zápas s Přešticemi, které Baník zničil šesti brankami a výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy byl v utkání opravdu znát, odehráli sokolovští fotbalisté výrazně lépe prvních pětačtyřicet minut, proti Plzni, která Baník smetla podobně vysoko 7:2, nějakých šedesát minut. To se dá vysvětlit jednak tím, že do zápasu Hejret posílal vždy tu o něco sehranější jedenáctku, ale také tím, že se Baník po nějakém čase začal ze hřiště prostě vytrácet. „Posílali jsme pak na hřiště dorostence nebo hráče na zkoušku, přesto to bylo víc, než je obvyklé,“ všímá si i trenér Sokolova.

Úvodní zápasy s Plzní a Příbramí (1:4) sice skončily příděly, v přípravě však sledují trenéři jiné věci a v těchto parametrech duely svůj účel splnily. „Proti lepším soupeřům vypadá hra obvykle lépe, hráči se chtějí i ukázat. Na tohle období byl náš výkon ale velice slušný,“ říká Vítězslav Hejret.

Líbit se mu musela i kanonáda proti Přešticím, odehraná už v rámci soustředění. „Odehráli jsme, co jsme chtěli. Zápas nám vyšel, celkově se nám dařilo, ale těžko dávat výsledku nějakou větší váhu,“ míní kouč Baníku.

Zatím poslední zápas v přípravě odehráli sokolovští fotbalisté v závěru soustředění s plzeňskou juniorkou. Ve slušném tempu odehráli celý první poločas, pak se ale na týmu už začala projevovat únava z náročného programu. „Hra se rozdrobila na malé kousky a zápas pak už neměl moc smysl,“ připouští Hejret. Ví, že to bylo větším dílem ze strany jeho týmu. Hráči už v sobě zkrátka nenašli další energii.

Čas na taktiku

Zimní příprava se teď přehoupne do druhé poloviny. V únoru čekají na Baník další čtyři přípravná utkání. Další čtyři tréninkové týdny už budou sokolovští fotbalisté směřovat k přípravě na jarní část druholigové sezony a na řadu přijde taktika. „První měsíc máme za sebou, vše jsme splnili, s tím můžu být spokojený. Teď nás čeká postupné vyladění. V našich podmínkách bude hodně záležet na tom, jak vyjde počasí,“ uvědomuje si Hejret.

Na jaře odehraje Baník ve FNL ještě čtrnáct zápasů, to už není zas taková porce, aby musel kvůli ní mohutně doplňovat kádr a zkoušet další nováčky, jestli se v Sokolově chytí. Baník zvolil pro posilování jinou taktiku, půjde jen po kvalitě. Pokud se zadaří, mohli by sokolovští fanoušci vidět v oblíbeném dresu na jaře jedno až dvě zajímavá jména v ofenzivě. Co je ovšem také pravděpodobné, že může dojít ještě i k nějakému odchodu. Jak se loví ofenzivní posily a kdy je pro to letos nejvhodnější doba? O tom zase jindy.