Druholigové jaro začne Sokolov v Brně. Zajímavá zkouška, tuší Pilný

„Bude to pro nás zajímavá zkouška, na druhou stranu je potřeba říci, že jaro pro nás nekončí zápasem v Brně. Pro soupeře to bude daleko složitější zápas než pro nás. Mají velké ambice, chtějí postoupit a přijede poslední Sokolov. Určitě mají představu, jak by ten zápas měl vypadat,“ uvědomuje si Bohuslav Pilný.

„Přiznám se, že nemám rád zápasy, kdy celá republika říká: To je jasná jednička,“ uvedl pro server Fortuna: národní ligy k nadcházejícímu utkání trenér Miloslav Machálek, který do Zbrojovky přišel v průběhu podzimu z konkurenční Líšně. „Mají nový tým, nového trenéra a velmi kvalitní mužstvo. Neočekávejte, že je podceníme.“

Baník je v tabulce se sedmi body na posledním místě, společně s ním jsou v sestupových vodách namočené Vítkovice. Na první nesestupovou pozici, kterou drží čtrnáctá Vlašim, ztrácí Sokolov sedm bodů. Vítkovice mají o tři body více než Baník. „Při té ztrátě a počtu zbývajících kol bych záchranu druhé ligy považoval za svůj největší trenérský úspěch,“ říká kouč Pilný.

Nedělní soupeř Baníku řeší opačné starosti. Zbrojovka by se tentokrát chtěla vyhnout ošidné baráži a zajistit si přímý postup z prvního místa. „Optimální by bylo jít od vítězství k vítězství, abychom na konci května byli všichni spokojení a dostáli vytčeným cílům, ale všichni víme, že nás čeká těžká zkouška,“ říká sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Při loňské premiéře baráže neuspěla ani Jihlava ani Brno, Karviná s Příbramí si první ligu uhájily i za pomoci velkých chyb sudích. Také proto letos na všechny barážové zápasy dohlédne videorozhodčí.

Kádr Zbrojovky v zimě opustili útočník Lukáš Magera (Zápy) či obránce Michal Šmíd (návrat do Bohemians 1905), posilou je například další zadák Pavel Dreksa z Karviné. V zimě prodloužil smlouvu záložník a bývalý reprezentant Ondřej Vaněk. Brňané hráli naposledy první ligu v sezoně 2017/18.

Nedělní utkání Baníku v Brně začíná na Městském fotbalovém stadionu Srbská v 17.00 hodin.