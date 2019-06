Úleva i rozčarování v Sokolově. Teď Hejret avizuje nového trenéra

„Chtěli bychom odehrát sezonu, v níž by se to nejen herně, ale i výsledkově neopakovalo,“ přeje si sportovní ředitel klubu a trenér Vítězslav Hejret.

V právě skončené sezoně jste se zachránili až výhrou v Táborsku v předposledním kole. Jak jste tu situaci prožíval?

Spadl mi velký kámen ze srdce. Před zápasem brzy spím a po něm se budím brzy. Už druhý den ráno jsem byl uvolněný. V těchto chvílích nerozhoduje komplexní výkon, herně slušný jako jsme předváděli v mnoha zápasech. Proto jsem si oddechl, že jsme se do toho dál nezapletli, protože potom je to o hlavě a ne o tom co umíte.

A pak přišla facka v posledním kole - prohra doma s Ústím 1:5.

Můžeme se na to dívat z několika pohledů. Z našeho pohledu nikdo nepřišel o nic, z pohledu zápasu také ne. Přestože padlo šest branek, tak výkon z naší strany měl nízkou úroveň. A z pohledu nezaujatého diváka byste ocenil branky, zápas kvalitu neměl.

Projevilo se psychické uvolnění po předchozí výhře a tudíž jistotě záchrany?

Prohrát se může. Poslední kola taková jsou, v naší soutěži se i nyní takové výsledky objevily a opakuje se to každý rok. Proto jsme opravdu s realizačním týmem celý týden dělali všechno proto, aby po této stránce smýšlení o posledním kole a uvolnění, které nastalo po zápase v Táboře, k tomu nemohlo dojít. A stal se pravý opak.

Jak k tomu došlo?

Ani ne na konci první minuty dostaneme první gól a když se dostaneme do zápasu po snížení na 1:2. To je pořád normální průběh zápasu, ale už se ukazovalo, že někteří hráči byli zděšeni, říkali si jak je to možné, jak se to mohlo stát, čekali asi menší odpor. Přišla ta samá chyba, propadnutí ve středu pole, červená karta, branka z trestného kopu, následně penalta na 1:4 a to už je vývoj, který nikdo nezastaví. Potom už je jen otázka jaké bude konečné skóre, už to byl zápas absolutně o ničem. Byl to pro mě velmi negativní trenérský zážitek.

První změna v kádru, skončil Jan Kosak Právě skončená sezona Baníku Sokolov už přinesla první změnu v kádru, nebude v něm už sedmadvacetiletý ofenzivní záložník Jan Kosak. Z rodinných a osobních důvodů požádal o předčasné ukončení své smlouvy a klub jeho žádosti vyhověl. V Sokolově byl pět sezon. „Honza k nám přišel jako hráč, který se tehdy neprosadil v ligové Jihlavě. Ihned, co přišel, bylo jasné, že jde o výjimečného fotbalistu díky své technice i způsobem řešení herních situací. V áčku se po celou dobu prosazoval, byl výborným střelcem, což také ukázal. Poslední sezónu se však potýkal s opakovanými zraněními, to ho omezovalo a myslím, že i přispělo k jeho rozhodnutí. Honza má vynikající kopací techniku, líbivý projev a dokázal pobavit, uměl vymyslet nadstandardní řešení. Dokud byl v dobré kondici, dokázal také bránit. Z dlouhodobého hlediska je jeho odchod pro fotbal ztrátou. Když by se k fotbalu v dohledné době měl vrátit, stále by měl svému týmu co nabídnout. Ač to třeba nevypadá, Honza je výborný kamarád a dobrý chlap,“ charakterizoval fotbalistu Vítězslav Hejret, trenér a sportovní ředitel klubu pro klubový web. Jan Kosak poprvé oblékl sokolovský dres v sezóně 2014/2015. Od té doby stihl nastoupit do 103 druholigových zápasů, v nichž vstřelil 16 branek. „Honza nás zhruba před dvěma týdny požádal z osobních a rodinných důvodů o předčasné ukončení profesionální smlouvy, kterou měl v Baníku platnou ještě pro nadcházející ročník. Pro klub odvedl velký kus práce a i to byl jeden z důvodů, proč jsme mu vyhověli,“ vysvětlil výkonný ředitel klubu Tomáš Provazník.

I proto jste dali hráčům hned po zápase volno?

Přestávka je velmi krátká. Začínáme 14. června, hráči mají doma individuální plány na tři tréninky a tak v podstatě začínají 10. června.

Jak vy si odpočinete?

Ještě nám hraje mládež, tak jsem stále v zápřahu. Dokážu udělat analýzu a probrat to s vedením během dvou, tří dnů. Potom se z toho dostanu a po dvou letech se s rodinou chystám na dovolenou na Krétu. Na odpočinek, vypnutí hlavy a relax.

Podívejme se na celou sezonu. Začali jste porážkami v prvních dvou kolech, v Ústí a ve Vítkovicích. Podepsal se tento fakt na průběhu celé sezony?

Je to možné. Už třetí rok máme takové průměrné až podprůměrné výkony a určitě dvě sezony máme podprůměrné co se týče konečného umístění a průběhu sezony. Nyní po pěti letech řešíme opět generační výměnu, něco jsme udělali postupně, ale nyní to vypadá, že pokud neobměníme mužstvo co se týče některých klíčových pozic, střední obránce stoper, zkušený útočník, tak se dostaneme do průměrnosti kolem osmého místa a z toho se lehce spadává na místa, kde jsme teď. Potom opravdu stačí třeba špatný los na začátku a ta průměrnost se ve výsledcích projeví mnohem víc.

Obměna mužstva není jenom tak, k tomu jsou třeba prostředky. Jsou v Sokolově?

Na hráče druholigové nebo mezi první a druhou ligou máme. Problém je s motivací hráčů. Dnes je řada klubů kolem Prahy a máme problém je namotivovat, aby šli mimo to své velké město, někam daleko.

Během podzimu došlo k odvolání trenéra Pavla Horvátha.

Vždy je to těžké rozhodnutí. Už předchozí sezonu jsme měli podobné problémy. Už v průběhu jara, potom se sezona zachránila celkem slušně na sedmém místě. Pochvalovali jsme si doplnění, ale výsledky nepřicházely. Rozhodovali jsme se co dál, před sebou těžký los, jeli jsme do Znojma, Brna, ale ve chvíli, kdy už sám trenér Horváth tápal co s tím dál, jsme se dohodli. To byl mimo výsledků další důvod, abychom to změnili.

Následně přišly do konce podzimu lepší výsledky.

Vypadalo to, že jsme se zachránili na zbytek sezony. Ale nebyla to vina jen trenéra. Byly dvě varianty, najmout nového trenéra nebo abych to dotrénoval já.

Během zimy byla dobrá příprava, ale...

Jarní část jsme začali hodně špatně, ale celkově jsme podávali pořád druholigové výkony. Už se spojovaly výsledky a absence lídra. Herně jsme se zlepšovali, postupně docházelo k progresům, automatismům a návykům, ale díky výsledkům jsme se dostali na chvost a tam už je to těžké. Výkony byly pořád podobné, ale už jsme se úplně do toho nedostali.

Jste v klubu hlavně sportovním ředitelem, 14. června začne příprava. Budete dál na lavičce?

Už jsme v závěru sezony s vedením rozhodli, že rozdělíme zpátky kompetence a najmeme k áčku trenéra a já se ujmu stoprocentně funkce sportovního ředitele.

Kdo to bude?

Máme vybrané trenéry, v průběhu týdne bychom měli jméno oznámit. Ujme se už letní přípravy.