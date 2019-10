Nový sokolovský kouč Vaněček si vyžádal jako parťáka Tichotu

Jedenáct zápasů, v nichž nasbíral šest bodů, což znamená poslední místo v tabulce druhé ligy, vydržel na lavičce Baníku Sokolov František Šturma. Další už nepřidá, po prohře v Jihlavě jej vedení klubu odvolalo.



Vedení klubu si po zápase v Jihlavě vyhodnotilo, že i přesto, že v některých fázích zápasů nevypadali úplně nejhůř na hřišti, a to i v předchozím duelu s Duklou, což bylo veřejností hodnoceno kladně, mužstvo potřebuje nový impulz.

„Těch zápasů, které nebyly úplně špatné, ale prohráli jsme, bylo mnoho. Ovšem čtyři góly v Pardubicích a ve Vítkovicích, tři s Duklou a v Jihlavě nebyla cesta, po které jsme chtěli jít,“ říká nový sportovně-technický ředitel David Palla, jenž v klubu působí od začátku profesionálního fotbalu a s prostředím se nemusel seznamovat.

Přesto se v klubu dlouho rozmýšleli, než dali trenérovi stopku. „Všichni viděli, že máme šest bodů, ale naše výkony byly dobré a trenér měl naši plnou důvěru. I po utkání s Duklou odcházela veřejnost ze stadionu s dobrým pocitem, že naše hra má parametry. Potom jsme nadále věřili a doufali, že zlom přijde. Bohužel utkání v Jihlavě se odvíjelo ve stejných notách. Dali jsme rychlý gól a prezentovali se dobrou hrou, ale po sérii drobných chyb jsme inkasovali. Druhý poločas jsme bojovali, vypadali slušně, ale po druhém gólu se to položilo,“ uvedl Palla.

Vaněček: Těším se moc, je to pro mě obrovská výzva Poprvé tuto otázku řešili v sobotu po zápase v Jihlavě, když byl odvolán trenér Šturma. „Chtěl jsem do toho určitě jít, kluky znám, jsem tu jako trenér už nějakou dobu, vím, jak to všechno funguje, a jde mi o to, aby Baník Sokolov byl úplně jinde, než je teď,“ říká ke svému jmenování trenérem sokolovských fotbalistů David Vaněček. Nová role je podle něj úplně něco jiného než být asistentem. „Zodpovědnost je úplně někde jinde, i když v podobné situaci jsem už byl s panem Hejretem, kdy jsem měl docela velký prostor. Teď se to mění v tom, že celá odpovědnost a poslední slovo půjde na mě. Vůbec se toho nebojím, kdybych chtěl, tak jsem mohl zůstat jako asistent, být v klidu v pozadí, ale pro mě je to obrovská výzva. Těším se na to a věřím tomu, že se posuneme. Teď to je čtvrtý rok, co David Vaněček v klubu dělá asistenta, začínal s Jiřím Dreiseitlem, následně s Pavlem Horváthem, Vítězslavem Hejretem a naposledy Františkem Šturmou. „Něco jsem se od nich naučil, ale mám svůj pohled. V kariéře jsem něco odehrál jako hráč a to se snažím převést do trenérského pohledu,“ myslí si Vaněček a dodává, „budu se učit pořád, i ti trenéři, kteří jsou mnohem zkušenější, se stále učí. Trendy, kterými se fotbal posouvá, jdou pořád dopředu a stále je co se učit.“ David Vaněček si za asistenta vybral Karla Tichotu. „Hrál jsem s ním už ve Varech. Byl to vůdce, zkušený hráč, který si prošel ligou, což je super, a hlavně má trenérské zkušenosti. Věřím tomu, že to bude fungovat,“ dodává nový sokolovský trenér David Vaněček.

A tak představenstvo klubu rozhodlo o odvolání hlavního trenéra. Na pořad přišla rychlá jednání. „Vedli jsme diskuzi, kdo by měl vést tým. Variant bylo víc, ale vyhodnotili jsme, že ve chvíli, kdy do konce podzimu chybí pět zápasů, nebudeme potřebovat někoho nového, aby se seznamoval s prostředím,“ upřesňuje David Palla. Volba padla na dosavadního asistenta Davida Vaněčka. „Vsadili jsme na člověka, který v klubu působí dlouho a všechno zná. Vnímali jsme i to, že jej kabina vnímá jako silnou osobnost, respektuje jej.“

S Vaněčkem následně konzultovali, kdo by měl být asistentem. „Měl několik tipů, ale jako číslo jedna si vyžádal Karla Tichotu, bývalého ligového fotbalistu a poté trenéra v ČFL a divizi, který v Sokolově působil jako vedoucí sportovního centra mládeže,“ potvrzuje sokolovský sportovně-technický ředitel.

Tichotu si Vaněček vyžádal z důvodu jeho zkušenosti jako dlouholetého ligového hráče a následně poměrně úspěšného trenéra, který má zkušenosti.

„Shodli jsme se, že mu vyhovíme. Taková spolupráce funguje i v jiných klubech, shodou okolností i v Pardubicích, které jsou první, a jsou tam dva rovnocenní trenéři,“ vysvětluje David Palla.

Mužstvo tedy povede duo Vaněček, Tichota s tím, že rozhodující slovo bude mít Vaněček. Na jak dlouho? „Byli bychom rádi, kdyby to nebylo jen do konce podzimu. Věříme v sílu týmu a věříme, že potvrdíme náznaky z minulých utkání. Věříme, že na to se jim povede navázat a ještě víc do hráčů vnesou zodpovědnost. Pokud se to povede a přinese to kýžené výsledky, znamenalo by to, že by to trenérské duo pokračovalo dál,“ nastiňuje Palla možnou budoucnost nového trenérského dua.

„Ovšem pokud by nastala varianta, že by závěr podzimu byl podobně neúspěšný jako dosavadní průběh, potom by samozřejmě nastala otázka co dál. Potřebujeme získávat body,“ ví Palla. „Mají naši plnou důvěru a věříme, že závěr podzimu bude úspěšný natolik, abychom mohli s tímto trenérským duem počítat i pro jarní část,“ dodává David Palla.