Sokolov se chystá na fotbalisty Chrudimi

Reprezentační přestávka je u konce, druhá liga pokračuje. Fotbalisté Baníku Sokolov hostí Chrudim. Před pauzou prohráli úvodní tři letošní zápasy, a tak první dva dny přestávky museli pracovat na psychice.

„Nemohli jsme říci, že na to zapomeneme, to bychom se museli praštit do hlavy, ale poučíme se z toho. V dalších pěti zápasech budeme hrát soustředěně jen na ně. Dva, tři dny po zápase v Jihlavě jsme se s tím potýkali,“ přiznává trenér Vítězslav Hejret.

Baník prohrál nejprve v Hradci Králové, doma s Varnsdorfem a naposledy v Jihlavě. „Neznám úplnou příčinu, ale naše výkony byly pouze průměrné. Hodně důležitým aspektem byl domácí zápas s Varnsdorfem, který jsme hráli tři čtvrtiny oslabeni. Vyloučení byla zásadní chybou. Musíme také vzít v úvahu, že jsme se střetli se třemi ze čtyř prvních mužstev tabulky. Z toho jsme jednou hráli o deseti a dvakrát venku u kandidátů postupu,“ jmenuje aspekty neúspěchů.

Poslední zápas v Jihlavě byl ovlivněn špatnými rozhodnutími rozhodčího, ale to už na výsledku nic nemění. „Ještě to ze mě nevyprchalo,“ dodává trenér.

Následovala reprezentační přestávka, během níž Baník nemohl plně využít dvou hráčů, Danielů Stropka a Nováka. Reprezentace U20 hrála další zápas v Elite Tournament. V Českých Budějovicích čeští mladíci podlehli Nizozemsku 0:2. Obránce Stropek znovu odehrál celý zápas, záložník Novák nastoupil v 73. minutě.

První týden pauzy byl na Baníku hodně zaměřen na kondiční stránku, sílu, herní vytrvalost. „Strávili jsme část v posilovně, velkou část na hřišti, s větším objemem a velkou intenzitou,“ popisuje Vítězslav Hejret. Tento týden už byl v režimu mistrovských utkání.

Přijede chrudimský nováček

Do Sokolova zavítá už soupeř z jiné kategorie, Chrudim je na chvostu tabulky a nutně potřebuje body k záchraně. „Chtěli bychom navázat na výkon z druhého poločasu z Jihlavy,“ prozrazuje trenér.

S Chrudimí hrál Baník naposledy v generálce na jarní část soutěže a prohrál 1:2. „Po rozdílných poločasech. Soupeř bojovný, důrazný a tvrdý,“ vzpomíná Hejret.

Ovšem jako vždy, průběh se bude dost odvíjet od samotného výkonu Baníku. „Teď by to mělo být z větší části o našem výkonu.“

Kádr má k dispozici Hejret kompletní a plánuje do zápasu změny v sestavě. „Nebudou velké, drobné určitě. Něco udělat musíme,“ dodává Vítězslav Hejret.

Víkend otců v Sokolově

Stejně jako během podzimní části ani na jaře sokolovský stadion nemine akce Víkend otců, kterým fotbalové kluby děkují otcům, dětem a vlastně celým rodinám. Pořadatelé na zítřek připravili bohatý program s možností vyhrát hodnotnou cenu.

V akci bude kolo štěstí, tombola v klubovém fanshopu, malování na obličej a dětské dílny. Dětští fanoušci si také mohou vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Další akce proběhnou o přestávce.