Někteří lidé bojují o život. My řešíme jen fotbal, říká sokolovský kouč

„Stihli jsme jeden trénink napůl, a tím to skončilo. V podstatě jsme nestihli nic,“ trpce konstatuje trenér Vít Vrtělka.



Nejprve měli trénovat ve skupinách, potom na základě zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných osob s covidem-19 na Sokolovsku a doporučení Krizového štábu města Sokolova hledali alternativy, kde trénovat. Nakonec od čtvrtka ukončili tréninky úplně kvůli nařízení FAČR, že v návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR platí úplný zákaz fotbalových aktivit.

Baník odehrál poslední zápas 3. října, v následujícím týdnu ještě stihl tři tréninky a konec. Nejprve přišla karanténa a když i ta skončila, přišla vládní opatření.

„Od té doby jsme se nesešli na hřišti. Hráči dostali individuální plány, aby se udržovali. Řekl jsem jim, že to slouží k tomu, aby zůstali v kondici do doby, než budeme moci trénovat. A doufám, že brzy začneme,“ přeje si Vrtělka.

V trénování věří, ale s mistrovskými zápasy už je to horší. „Je to věštění z křišťálové koule, ale můj názor je, že už se toho moc neodehraje, respektive že se vůbec nezačne,“ obává se.

V Sokolově by ale byli rádi, kdyby mohli aspoň někdy od listopadu trénovat a strávit přechodné období na hřišti. „Je to pořád lepší než být v lese až do začátku zimní přípravy,“ míní Vít Vrtělka. „Jsou ale horší věci, někteří lidé bojují o život. My řešíme jenom trénování,“ dodal.