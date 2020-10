Sokolovské trápení v ČFL: šest zápasů, bez bodu, jeden vstřelený gól

„Pro složení týmu nebyly jiné zdroje než hráči z okolních, vesměs divizních klubů. Zůstali jen dva hráči z druholigového kádru, a to Dvořák a Kovář. A kluci z loňské devatenáctky,“ vrací se Vrtělka ke zrodu týmu pro ČFL.

„Je v podstatě zázrak, že jsme začali vůbec trénovat. Přivedli jsme dvacet hráčů, kteří byli ochotní do toho jít. Podařilo se nám poskládat kádr, který početně splňoval to, že můžeme trénovat a přihlásit se do soutěže a hrát.“

To by dokázal sportovní fanoušek přijmout, ale vždy jej v první řadě zajímá to, jak si jeho klub vede na hřišti. A pohled na tabulku, na sokolovskou kolonku, nemůže ty baníkovské těšit.

„Přes všechny problémy bych očekával, že už nějaké body nasbíráme. Minimálně tři zápasy jsme prohospodařili a vlastní vinou nezískali žádné body,“ přiznává kouč Vrtělka. „Ovšem nemyslím si, že bychom byli totálně nejslabší z celé ČFL, ale pokud se nebudeme posouvat v základních věcech, bude pro nás těžké body sbírat.“

Blízký pozorovatel by si všiml posunu v několika věcech, ale fotbal se hraje na góly, rozhoduje ve vápnech. „Tam se chováme hrozně naivně, nezkušeně a až dorostenecky. Věřím, že posun uděláme, ale postupem času přichází do popředí psychika, hráči ze všech stran slyší, že na to nemají, že to neměli hrát,“ přiznává Vrtělka, že čas je nyní proti nim.

Navíc přichází vládní opatření a omezená možnost tréninku. Zápasy se hrát nebudou, ovšem s tím má Sokolov velkou zkušenost z nedávné doby. Naposledy odložili utkání s pražskou Admirou o víkendu a to bylo pro Sokolov třetí odložené utkání v sezoně, ovšem poprvé z důvodu nákazy v týmu Baníku. Byli tak v karanténě, která skončila včera. „Kluci měli individuální plány, ale mohli je plnit jen v rámci karantény. Jsem s nimi online v kontaktu a přehled o nich mám,“ popisuje Vrtělka činnost posledních dní.

Ovšem aktuálně nastává jiný režim, trénovat se může jen ve skupinkách o šesti lidech. Tréninky se ale neliší pro profesionální nebo amatérské fotbalisty.

„Pořád to jsou mladí zdraví kluci. Náročností se tréninky moc neliší. Hráči jsou zvyklí se hýbat,“ říká kouč.