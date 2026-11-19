„Trenérovi děkujeme za práci, kterou pro Baník odvedl, a přejeme mu hodně štěstí a úspěchů v další kariéře,“ stojí v prohlášení.
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Horváth přišel do Baníku před více než dvěma lety během rozehraného podzimu. V minulém ročníku tým dovedl na třetí místo. Letos Baník obsadil po podzimní části osmou příčku. Fanoušky oblíbený trenér se loučí s třetiligovou bilancí 71 zápasů, 34 výher, 14 remíz a 23 porážek.
Během letošního podzimu podle všeho vypršel Horváthův kontrakt. V jeho průběhu směl pryč jen pod finanční sankcí.
„Ve smlouvě máme podchyceno, že dřívější odchod z dvouleté smlouvy by znamenal finanční kompenzaci pro náš klub,“ tvrdil v říjnu 2024 tehdejší sportovní manažer Petr Glaser. „Ale mám pocit, že klub i trenér jsou nyní ve fázi, že hledají dlouhodobější spolupráci.“
Horváth si Most oblíbil, navštěvoval i zdejší golfové hřiště nebo jezdil na hokej do sousedního Litvínova. Hráče si získal. Přestože se věnuje i pracovním povinnostem v médiích, svůj tým měl na prvním místě.
„On fotbalu obětuje hromadu času. Já chodím první na trénink a docela o dost dřív. A on vždycky na stadionu už je. Dívá se na video, řeší soupeře,“ líčil na podzim brankář David Vitásek. „Se mnou často rozebírá, jak chce, abych hrál, co chce, abych dělal nohama. Takový servis ve třetí lize nemáte. Myslím, že Pavel jednou bude trénovat ligu, velký klub.“
Fanoušci jsou z Horváthova odchodu naštvaní, na sociálních sítích se ptají na důvod. „Konečně se tu začal (za Horvátha) hrát fotbal,“ napsal třeba Juraj Kovács. Antonín Kumbera si přisadil: „Jeho jméno klub absolutně nedokázal využít a prodat, že tu byl trenérem! Teď je to jen další krok zpět a bude tu no name trenér a klub už teď nebude vůbec nikoho zajímat.“
Český, turecký a portugalský mistr se v Mostě netrefil do ideální doby, neboť mostecko-soušský oddíl je vnitřně rozháraný. Nastupoval za ředitele Jana Skýpaly, kterého pak za nevole vlajkonošů vystřídal místopředseda asociace Tomáš Pešír, aby se za čtvrt roku zase Skýpala vrátil. Nyní už je definitivně pryč a vlády se ujal dvojnásobný český šampion Petr Johana.
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Hned po své listopadové inauguraci deklaroval: „Víme, že nemáme stadion na druhou ligu a v příštích letech ho ani mít nebudeme, to je fakt. Proto je nereálné usilovat o postup.“
Je téměř jisté, že s Horváthem tým opustí i jeho osmnáctiletý syn Patrik. Během ročního působení v zeleném dresu se vypracoval v oporu, na jaře při svém vstupu do dospělého fotbalu vstřelil z pozice záložníka tři góly, na podzim dva. V Baníku hostoval z pražské Slavie.