Habanec a Ústí, to spojení ladí. Už v roce 2010 dostal klub po dlouhých 51 letech do nejvyšší soutěže, vyhrát druhou ligu se mu povedlo i dva roky poté, jenže tehdy Arma kvůli nevyhovujícímu stadionu mezi elitu nešla. Když nedávno skomírající oddíl oživil Viagem, Kubáň ukázal na svého oblíbeného kouče.
„Se Sváťou jsme se dohodli asi před třemi týdny, že prodlouží smlouvu. Ještě jsme řešili finální podmínky, netýkaly se peněz, spíš ostatních věcí. Říkal, že podepíše, my čekali. Měli jsme opci na prodloužení kontraktu do 31. května, ale neuplatnili jsme ji, nechtěli jsme to dělat touto formou,“ prozradil Kubáň. „Po vypršení opce nás informoval, že smlouvu nepodepíše. Respektujeme to a přejeme mu hodně štěstí do dalšího angažmá.“
|
Vytrhat sedačky, udělat vyhřívání, jinak se fotbalový Viagem odstěhuje z Ústí
Loučení s Ústím potvrdil i Habanec. „Mojí misí bylo vyhrát třetí ligu a hrát důstojnou roli ve druhé, což se povedlo. A teď jsme dospěli k závěru, že se půjde jinou cestou než Habancem,“ vysvětluje kouč. Konkrétní nabídku od jiného klubu popírá. „Některé týmy se ozývaly v průběhu sezony, ale teď to ještě neřeším.“
Šestapadesátiletý trenér zanechal v Ústí výraznou stopu. „Opět dokázal s týmem postoupit jako už v minulosti, výsledkově se nám dařilo. Sváťa je trenér, který dobře umí kabinu. Vytvoří si vztah s hráči a tým za ním jde. Esemeskou se sám od sebe s mužstvem rozloučil s tím, že končí po vzájemné dohodě. Upravím, že ne po dohodě, sám nám oznámil svůj odchod,“ komentoval Kubáň podrobnosti rozlučky s brněnským rodákem.
Ještě před pár dny přitom bylo prezentováno jako hotová věc, že Habanec smlouvu v Ústí prodlouží. „Fakt to bylo po nějaké dohodě, nebudu říkat na Ústí nic špatného, není ani co. Jsem strašně vděčný klubu, že mi dal šanci, že jsem se vrátil zpět na fotbalovou mapu a bylo to oboustranně úspěšné,“ odmítá trenér, že by nastal v posledních dnech nějaký zásadní zlom. „Já budu mluvit jen v superlativech. Všude jsou nějaké nesrovnalosti, ale tady jich bylo tak málo za ty dva roky! Byla to fantastická mise, která byla splněna.“
Další ústecký cíl je postup do nejvyšší soutěže, u toho už Habanec nebude. „Fotbalový život trenéra je nevyzpytatelný. Postup Ústí hrozně přeju, ať příští rok nebo přespříští, taková je vize. A doufám, že se splní.“
I když se nyní s Viagemem rozchází, nemusí to být nadobro. „Nikdy neříkej nikdy, ostatně už se to jednou stalo. Ale teď se naše cesty rozešly.“ Bývalý kouč Zbrojovky či Slovácka věří, že bez práce dlouho nezůstane. „Nic jako trenér nebalím, ani věkem nejsem starý dědek, že bych tomu už neměl co dát. Doufám, že se někde objevím.“
Habanec a první liga
Svatopluk Habanec odtrénoval v nejvyšší soutěži 179 zápasů za sedm sezon. Vedl Ústí, Zbrojovku Brno a Slovácko.
Přípravu na novou sezonu odstartuje Ústí v pondělí 15. června a majitel předpokládá, že už s novým velitelem lavičky. „Myslím, že obsadit post trenéra ve Viagemu nebude žádný problém. Trenérů je hodně, klubů je málo, platících klubů s ambicemi ještě míň,“ glosoval to Kubáň.
A doplnil: „Předpokládáme, že tato změna nebude mít na nic vliv. Situace nám vlastně trochu vyhovuje. Umožní nám obsadit pozici trenérem, který bude akceptovat naše nároky a způsob, jakým se bude trénovat a rozvíjet kádr. Trenérem, díky kterému můžeme přejít více do development režimu, bude se trénovat víc než loni.“
|
O Marcolina stojí velcí hráči. A Vaclík? Jen spekulace, tvrdí ústecký Dobiáš
Kádr opustili brankáři Tomáš Grigar a Jan Čtvrtečka, s nimi Tomáš Vondrášek, Vojtěch Čítek a Jakub Emmer. Smlouvy už prodloužili například Tomáš Kott, Daniel Richter, Jan Peterka nebo gólman David Němec. Řeší se případný transfer Gabonce Alana do Marcolina, nejspíš nejlukrativnější v historii klubu.
„Pracujeme na posílení a omlazení, se dvěma hráči jsme blízko podpisu smluv,“ uvedl Kubáň. „Zatím zůstává i Marcolino.“
Třeba ještě uvidí nového kouče, který se týmu brzy ujme.