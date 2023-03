Slovan Varnsdorf a africký majitel? Na mrtvém bodě, připouštějí fotbalisté

„O prémiích za postup jsme se bavili, ale jen s úsměvem na tváři,“ řekl trenér Miroslav Holeňák, jehož parta je po vydařeném podzimu o bod za třetí, tedy barážovou příčkou a čtyři body od lídra. V tabulce jsou před Slovanem jen vedoucí Příbram, druhý Vyškov a třetí Líšeň.

A přestože hlavním cílem skromného klubu byla záchrana, Holeňák se nechce vzdát postavení na špičce. „Kdybychom vystřelili nahoru, byl bych rád, budeme pro to dělat všechno. Chceme se tam dostat, klidně i do baráže, v tabulce na to máme. Ale stejně tak můžeme být za chvilku dole, druhá liga je hrozně vyrovnaná,“ varoval.

V generálce Varnsdorf rozstřílel Ústí 7:1 i díky hattricku nigerijské perly Abdullahi Tanka, který v zimě prodloužil smlouvu do léta 2025. „Když bude pokračovat ve výkonech, v jakých končil podzim, měl by být dobře prodejným hráčem,“ míní majitel Slovanu Vlastimil Gabriel. „Už se na něj ptali z ligy, ale šlo jen o oťukávání.“

Africká stopa se měla objevit i ve struktuře klubu, Gabriel v létě podepsal smlouvu s investorem z černého kontinentu. Kontrakt však v platnost vstoupí, až zájemce o vstup do varnsdorfského fotbalu složí dohodnuté peníze. K tomu dosud nedošlo. „Pořád je to ve hře, ale už nějak ztrácím naději. Stále říkají, že jo, jo, jo, ale peníze neposlali,“ prozradil Gabriel. „V průběhu března se to musí řešit. Jaro bez nich zvládneme, ale dál už by to byl problém.“

V zimě tým opustil Radosta, který se vrátil do Teplic, jeho místo na levém kraji obrany zaujal Kurka z Pardubic. Problémový útočník Dordič, jehož incident z tréninku a údajné šermování nožem vyšetřuje policie, zamířil do Táborska.

„Když si člověk vezme, jaká síla nám během sezony zmizela... Žák, Dordič, Radosta, to jsou tři špičkoví, možná nejlepší hráči druhé ligy. Jako poslední odešel Radosta, velmi oblíbený hráč v kabině, náš miláček. Je složité je nahradit, ale mladým věřím, jsou pracovití. Uvidíme, jestli se to projeví hned, nebo až časem. Musíme být trpěliví,“ nabádá trenér Holeňák.

Vlastimil Gabriel, ředitel FK Varnsdorf

Kromě Kurky angažoval Slovan v zimě ještě brankáře Sirotníka ze Slavie, teplického Švandu, mladoboleslavského Dufka a hlavně hbitého útočníka Osmančíka z Bohemians, který na podzim hostoval v Příbrami. „Horší bychom být neměli,“ soudí Gabriel o síle kádru.

Do jara vstoupí Varnsdorf v sobotu v Prostějově, v neděli 12. března hostí Duklu.