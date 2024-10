Kováč po fiasku Liberce: Je to další zklamání, zklamal mě výkon v defenzívě

Postrachem prvoligových mužstev se pomalu stávají fotbalisté třetiligového Hlučína. V roce 2022 ve třetím kole MOL Cupu, českého poháru vyřadili tehdy mistrovskou Plzeň 3:2. A dnes na jejich hřišti po prohře 0:1 skončil Slovan Liberec.

„Bohužel je to další zklamání (po debaklu s Jabloncem pozn. red.), ale musíme jít dál a vztyčit hlavu. Teď jedeme do Budějovic, kde tuto prohru potřebujeme odčinit,“ řekl liberecký trenér Radoslav Kováč. „Prohráli jsme s třetíligovým soupeřem, což není dobré. O víkendu jsme přitom odehráli dobrý zápas se Slováckem. Jenže dnes jsme to nepotvrdili. Musíme si to zanalyzovat, naše hra je nahoru dolů. Potřebujeme konzistentnost.“

Uznal, že sestava, kterou postavil, byla dostatečně silná na to, aby zápas zvládla. „Jenže to se nestalo,“ povzdechl si. „Domácí hráli obětavě, ale my jsme měli nějaké příležitosti, které jsme nedohráli. Měli jsme tam tři čtyři přechody, což bylo málo.“

Mrzí ho, že vypadli gólem z penalty, kterou sudí Machálek nařídil za ruku?

„Bylo to do ramene, ale to teď nevyřešíme. To nechci řešit. Mě spíše zklamal náš výkon v defenzívě. Že dostanete gól z penalty se stát může. Ale zklamal mě i nedůraz, to vás potrestá,“ odpověděl Kováč.

„Moc si toho vážíme, že jsme porazili ligový tým, který má skvělé zázemí a vysoké ambice. Byli jsme na ně připraveni, ale pořád je tam rozdíl – my jsme amatérský klub a oni profi. Jednou za čas se ale něco takového stává a nám se to podařilo,“ těšilo hlučínského trenéra Lukáše Černína.

Připustil, že výhra je pro něj o to cennější, že z Opavy zná celý realizační tým Liberce. S Radovanem Kováčem vedl opavské mužstvo v národní lize. A v klubu se potkal i s jeho asistenty Davidy Mikulou a Hamplem.

„My ale víme, kam patříme,“ dodal Černín.“Tlaky, které teď na kluky přicházejí, jim nezávidím. To však přináší fotbal.“

Pochvaloval si, že Hlučínští byli v přechodu do útoku nebezpeční, už ve druhé minutě Havran trefil břevno. „Tím pádem soupeř nemohl úplně dobývat naši branku, musel se starat i o defenzivu, což nám vyhovovalo.“

Radoslav Kováč souhlasil, že jeho hráči se nedostali do žádné velké šance.

„Měli jsme náznaky, ale ne kvalitu ve finální třetině. Je to velké zklamání, měli jsme tady postoupit.“

A Liberečtí se nedostali ani do žádného závěrečného tlaku.

„Chyběl nám klid a trpělivost. Ke konci jsme už začali bláznit a nakopávat balony. To není naše hra, na to nemáme vpředu hráče,“ uvedl Radoslav Kováč.